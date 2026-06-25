"หมอเหรียญทอง" เบรกว่าที่ผู้ว่าฯ กทม. รับเผือกร้อนคุม "บัตรทอง" ซัดนักวิชาการโยนภาระ ชี้ไร้อำนาจแก้ปัญหาจริง

พลตรี นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกโรงเตือนด่วนถึงว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อย่าหลงกลรับตำแหน่งประธาน อปสข.กทม. ตามคำแนะนำของกลุ่มนักวิชาการ ชี้ชัดเป็นการรับ "เผือกร้อน" เข้าตัว พร้อมระบุผู้ว่าฯ กทม. ไร้อำนาจทางกฎหมายในการรื้อโครงสร้างสิทธิประโยชน์บัตรทองที่เกินจริง เตือนหากดันทุรังโยกงบประมาณท้องถิ่นมาอุดหนุนอาจเสี่ยงผิดกฎหมาย ย้ำทางออกเดียวคือ "บอร์ดใหญ่ สปสช." ต้องเป็นผู้แก้ปัญหานโยบายประชานิยมนี้ด้วยตัวเอง
วันนี้ (25 มิ.ย.) พลตรี นายแพทย์ เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ออกมาโพสต์ข้อความเตือนถึงว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับข้อเสนอที่ให้ผู้ว่าฯ เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (อปสข.) เขต กทม. เพื่อแก้ปัญหาระบบปฐมภูมิบัตรทอง
โดยชี้ให้เห็นถึงข้อจำกัดสำคัญว่า ผู้ว่าฯ กทม. ไม่มีอำนาจทางกฎหมายในการปรับลดหรือยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็น ซึ่งอำนาจดังกล่าวเป็นของ "บอร์ดใหญ่ สปสช." แต่เพียงผู้เดียว อีกทั้งการโยกย้ายงบประมาณส่วนอื่นของ กทม. มาอุดหนุนระบบนี้ยังสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมาย การผลักดันให้ผู้ว่าฯ กทม. มารับหน้าที่นี้โดยที่งบประมาณไม่เพียงพอ จึงเปรียบเสมือนการโยน "เผือกร้อน" จากกลุ่มนักวิชาการและ NGO ให้กับผู้ว่าฯ กทม. เข้ามารับความเสี่ยงแทน
ต้นตอของปัญหาและแนวทางแก้ไขที่ควรจะเป็น
ปัญหาความขัดแย้งในระบบบัตรทองระหว่างโรงพยาบาลและประชาชน มีรากฐานมาจากการดำเนินนโยบายเชิงประชานิยมของ สปสช. ที่ประกาศเพิ่มสิทธิประโยชน์เกินกว่ากรอบงบประมาณที่มีอยู่จริง ส่งผลให้หน่วยบริการทางการแพทย์ต้องแบกรับภาระอย่างหนัก
ดังนั้น การแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักการบริหารคือ ต้องเริ่มต้นแก้ไขที่ต้นเหตุผ่านมติของบอร์ดใหญ่ สปสช. ในการตัดลดสิทธิประโยชน์ที่เกินความจำเป็นออกไปเพื่อให้งบประมาณเกิดความสมดุลเสียก่อน การพยายามให้ผู้ว่าฯ กทม. เข้ามาจัดการทั้งที่ไม่มีอำนาจเด็ดขาดในเชิงนโยบาย จึงเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่สามารถทำได้จริงในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ทาง “หมอเหรียญทอง” ได้ระบุข้อความว่า
“แชร์ถึงผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่า กทม ความว่า
ใครก็ตามที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า กทม หากท่านจะต้องทำหน้าที่เป็น ประธาน อปสข.กทม. (ย่อมาจากคำเต็มว่า 'คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต กรุงเทพมหานคร) ตามข้อเสนอของสารพัดนักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญ-กูรูโง่ NGO
ขอให้ผู้ว่า กทม ที่ได้รับเลือก ได้โปรดฟังเสียงจิ้งจกทักอย่างผม ฟังข้อเสนอของผมดังต่อไปนี้
1. ผู้ว่า กทม. จะแก้ปัญหาระบบปฐมภูมิบัตรทอง กทม ได้ จะต้องมีงบประมาณเพียงพอเสียก่อน ท่านจะโยกงบประมาณหรือรายรับอื่นๆจาก กทม เพื่อจุนเจือระบบปฐมภูมิบัตรทองนั้น ขอให้พึงระวังการกระทำผิดกฎหมายนะครับ
2. หากสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็นตามที่ สปสช ประกาศไว้ ยังคงมีอยู่อย่างมากมาย ยังไม่แก้ไขโดย 'บอร์ดใหญ่' หรือ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการปรับ ตัด ลด ยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็นตามที่ สปสช ประกาศไว้ งบประมาณบัตรทอง เขต กทม จะไม่มีวันเพียงพอให้ผู้ว่า กทม แก้ไขปัญหาระบบปฐมภูมิบัตรทองใน กทม ได้
3. ผมสงสารผู้ว่า กทม นะครับ จึงขอแนะนำให้ว่าที่ผู้ว่า กทม ทั้งหลาย ได้โปรดฟัง 'เสียงจิ้งจกทัก' อย่างผม จะเชื่อหรือไม่ ก็ไตร่ตรองกันให้ดี อย่าไปฟังสารพัดนักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญ-กูรูโง่ NGO 'เจ้าทฤษฎี' กันมาก
พวกนี้มันดีแต่พูด บริหารไม่เป็น มันเป็นได้แต่นักวิจารณ์ ดีแต่เจ้าตำรา นั่งเทียน พูดจาสวยๆ ดูดีเท่านั้นแหละครับ ...นี่คือ 'การโยนเผือกร้อนของ สปสช ให้ผู้ว่า กทม' ชัดๆ
4. หาก 'บอร์ดใหญ่' หรือ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการปรับ ตัด ลด ยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็นตามที่ สปสช ประกาศไว้ ผู้ว่า กทม จึงจะมีงบประมาณเพียงพอที่จะแก้ปัญหาระบบบัตรทอง กทม ได้
5. ขอเน้นย้ำว่าไม่มีทางเป็นไปได้ที่ผู้ว่า กทม จะมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการปรับตัดลดยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็นตามที่ สปสช ประกาศได้ เพราะผู้ว่า กทม ไม่มีอำนาจมากกว่า 'คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บอร์ดใหญ่ สปสช' ...มันขัดต่อหลักการทางกฎหมายอย่างชัดเจน
ดังนั้นผู้ว่า กทม จึงไม่สามารถปรับตัดลดยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็นตามที่ สปสช ประกาศไว้
การปรับตัดลดยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็นตามที่ สปสช ประกาศไว้เป็นอำนาจของ 'บอร์ดใหญ่' หรือ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น
6. รมว.สธ.ยังไม่มีอำนาจเหนือ 'บอร์ดใหญ่' เลย แม้แต่นายกรัฐมนตรีก็ยังไม่มีอำนาจปรับตัดลดยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็นตามที่ สปสช ประกาศไว้ แล้ว ผู้ว่า กทม จะมีอำนาจล้นฟ้าปรับตัดลดยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็นตามที่ สปสช ประกาศไว้ได้อย่างไร
7. การแก้ปัญหาระบบบัตรทอง กทม จะต้องแก้ตั้งแต่ 'บอร์ดใหญ่' มีมติปรับตัดลดยกเลิกสิทธิประโยชน์ที่ไม่จำเป็นตามที่ สปสช ประกาศไว้เสียก่อน เพื่อให้งบประมาณบัตรทองมีความเพียงพอ ไม่ใช่ประกาศให้สิทธิประโยชน์มากมาย แต่ให้หน่วยบริการ ทั้ง รพ.และคลินิก ไปกระเบียดกระเสียรจำกัดจำเขี่ย เผชิญหน้ากับผู้ป่วยบัตรทองเพื่อแก้ปัญหากันเอง สร้างปัญหาความขัดแย้ง ร้องเรียนกันอย่างมากมายไม่มีวันสิ้นสุด แล้ว สปสช ก็สร้างภาพหล่อๆ ดูดี พูดจาปากหวานเจ๊าะแจ๊ะ เอาใจประชาชนไปเรื่อยๆ...มันทุเรศครับ ไอ้พวกปากหวาน ก้นบูด สปสช นี่
ก็เพราะประชานิยมสร้างฝันขยายสิทธิประโยชน์มากมายจนเกินความพอเพียง งบประมาณที่ไม่เพียงพอมันก็สร้างปัญหาให้แก่หน่วยบริการ รพ.-คลินิก กับประชาชน ให้กลายเป็นการเผชิญหน้ากัน ความสัมพันธ์เสียหายไงล่ะครับ
ใครก็ตามที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า กทม ได้โปรดฟัง 'จิ้งจกอย่างผมทัก' ดีกว่านะครับ ผมไม่ได้ทักเอาเท่ แต่เห็นข้อเสนอของสารพัดนักวิชาการ-ผู้เชี่ยวชาญ-กูรูโง่ NGO แล้วน่ารำคาญครับ ...รู้ไม่จริง โง่แล้วยังเสือกแนะนำโยน 'เผือกร้อน' ให้ผู้ว่า กทม เสียอีก
ผมไม่ได้เชียร์ใครเป็นผู้ว่า กทม นะครับ แต่เห็น 'ปฏิบัติการโยนเผือกร้อนให้ผู้ว่า กทม' แล้ว สงสารใครก็ตามที่ได้รับเลือกเป็นผู้ว่า กทม เท่านั้นแหละครับ ฟังเสียงจิ้งจกอย่างผมทักนะครับ ท่านว่าที่ผู้ว่า กทม ทั้งหลาย
พลตรี เหรียญทอง แน่นหนา
ผอ.รพ.มงกุฎวัฒนะ