ดราม่าแอโรบิกสวนลุม! โซเชียลจวกยับ เปลี่ยนลานสุขภาพเป็นลานคอนเทนต์ เน้นโชว์ท่ายากจนคนเต้นได้แต่ "ยืนเอ๋อ"

ชาวเน็ตวิจารณ์ขรม กระแสเต้นแอโรบิกสวนลุมผิดเพี้ยน จากพื้นที่ออกกำลังกายสาธารณะกลายเป็นเวทีโชว์สเตปโคฟเวอร์แดนซ์เน้นหาแสง ชี้ท่าเต้นซับซ้อนและเสี่ยงอันตราย ทำกลุ่มเป้าหมายหลักเต้นตามไม่ทันจนสูญเสียจุดประสงค์ที่แท้จริง
จากกรณี “เต้นแอโรบิคสวนลุม” กลับมาเป็นไวรัล เพราะกลายเป็นมากกว่าการออกกำลังกาย แต่เป็นกิจกรรมไลฟ์สไตล์ของคนเมือง โดยเฉพาะวัยรุ่นและคนทำงานที่ไปเต้นหลังเลิกงาน บรรยากาศคล้ายงานรวมตัวกลางสวน มีเพลงสนุก ท่าเต้นตามง่าย และคนทุกวัยเข้าร่วมได้ ทำให้ถูกแชร์ต่อใน TikTok และโซเชียลจำนวนมาก
อย่างไรก็ตาม วันนี้ (25 มิ.ย.) เพจ “ปั้น” ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกระแสความนิยมของการเต้นแอโรบิกที่สวนลุมพินีในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมจากการออกกำลังกายสาธารณะไปสู่การโชว์สเตปโคฟเวอร์แดนซ์ แม้ในแง่หนึ่งจะช่วยดึงดูดผู้คนและสร้างกระแสบนโซเชียลมีเดีย
แต่การนำเต้นด้วยท่าทางที่ซับซ้อนเกินจริงได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มเป้าหมายหลักทุกเพศทุกวัยที่ไม่สามารถเต้นตามได้ จนเกิดปรากฏการณ์ผู้รักสุขภาพต้องกลายเป็นผู้ชมที่ทำได้เพียง "ยืนเอ๋อ" ดูการแสดงบนเวที และสูญเสียเป้าหมายหลักในการมาออกกำลังกายไปอย่างน่าเสียดาย
ทั้งนี้ มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นเช่น
ครู สอนเต้นแอโรบิก จะมีการอบรมแอโรบิก ท่าเต้นจะมีชื่อท่าที่ถูกต้องแต่ละท่าเน้นปลอดภัย ใช้เท้าใช้ขาใช้แขน ไม่มีท่าที่ใช้การสะบัดศีรษะวนๆ ถ้าเหล่า นั้นไม่ใช่ท่าแอโรบิกแน่นอน บางทีครูนำเต้นแอโรบิก จริงๆก็ปวดใจ ที่บอกว่าเต้นแอโรบิก แต่ท่าเต้น มันห่างไกลจากคำว่าแอโรบิกเหลือ เกิน ไม่ได้เหมารวมทุกคน นะคะ ครูที่เขาสายแอโรบิกชัดเจนก็มี ค่ะ
ออกกำลังก็ควรเป็นท่าง่ายๆที่ได้ผล ได้ขยับตัวทุกส่วน เน้นท่ายาก คนเริ่มไม่สนุกด้วย แล้วถ้าเต้นตามไม่ทัน มันก็ไม่มีประโยชน์แล้ว ไม่สนุกด้วย
เต้นเอาคอนเทนซะมากกว่าเอาสุขภาพ
ให้คนแก่เต้นหมุนหัวตามมีอ้วกบ้านหมุนอ่ะคือเดิมๆก็ดีอยู่แล้วนิ
ตรงไหนคนเยอะ นักแสดงเริ่มมาโชว์ตัว
ท่ายากเพื่อ... เค้ามาออกกำลังกายไม่ได้มาเต้น
นึกว่าคิดไปคนเดียว55555 ควรออกแบบท่าที่คนส่วนใหญ่เต้นตามได้ด้วยพื้นที่จำกัด คนนำบางคนก้เต้นท่าไม่ชัดเลย คนเต้นหลังๆก้ทำตามได้ยากค่ะ
อันนี้จริง
อะไรที่เป็นกระแส มาตรฐานจะเริ่มตก
วัตถุประสงค์ที่แท้จริงมักถูกลืม
เหลือแค่พื้นที่เอาไว้หาแสง
เลอะเทอะขึ้นทุกวัน เดี๋ยวก็หมดกระแสเพราะทำเละกันเอง