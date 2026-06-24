อ.ปานเทพ-ทนายปุย พา “มี่-ปีเตอร์” แจงดีเอสไอ 26 มิ.ย.นี้ หลังทนายตั้มใส่ความฮั้วประมูลงานรัฐ

“อ.ปานเทพ” พร้อม “ทนายปุย” เตรียมพา “มี่-ปีเตอร์” สองสามีภรรยาภรรยาปากสำคัญที่ทำให้ศาลพิพากษาจำคุก “ทนายตั้ม” ในคดีฉ้อโกงเจ๊อ้อย เข้าชี้แจงต่อดีเอสไอ 26 มิ.ย.นี้ หลัง “ทนายตั้ม” ใส่ความฮั้วประมูลงานรัฐ
ความคืบหน้าคดีนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ฉ้อโกงนางสาวจตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย ซึ่งศาลมีคำพิพากษาจำคุกทนายตั้มเป็นเวลา 5 ปี 12 เดือนและให้ชดใช้เงินคืน 72 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย ต่อมาทนายตั้มได้รับการประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ แต่ภายหลังจากทนายตั้มออกมาจากเรือนจำได้แสดงพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่และทำหลายน้ำหนักพยานปากสำคัญของเจ๊อ้อย คือนายเขมวัฒน์ บัวลาศ หรือ "ปีเตอร์" และ นางพจมาน บัวลาศ หรือ "มี่" สองสามีภรรยา โดยได้ให้สัมภาษณ์สื่อและยื่นเอกสารต่อดีเอสไอ กล่าวหาว่าทั้งสองคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฮั้วประมูลงานของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT โดยเชื่อมโยงไฟถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรีและบ้านพระอาทิตย์นั้น
ล่าสุด ในประเด็นดังกล่าว นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กแจ้งว่า ตนเองพร้อมด้วย น.ส.อัจฉรา แสงขาว หรือทนายปุย ทนายความฝ่ายเจ๊อ้อย จะพา "ปีเตอร์" และ "มี่" เข้าชี้แจงต่อดีเอสไอ หลังทนายตั้มใส่ความว่าฮั้วประมูลโครงการภาครัฐ ในวันศุกร์ 26 มิ.ย.2569 นี้ ในเวลา 11.00 น.
ทั้งนี้ กรณีที่ทนายตั้มกล่าวหาว่า "ปีเตอร์" และ "มี่" เกี่ยวข้องกับการฮั้วประมูลโครงการใน AOT โดยการช่วยเหลือของอดีตรองนายกรัฐมนตรี และบ้านพระอาทิตย์ เพื่อแลกกับการไปเป็นพยานในคดีของเจ๊อ้อยนั้น ทั้งสองเคยชี้แจงระหว่างการแถลงข่าวที่บ้านพระอาทิตย์ เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ว่า เคยเข้าไปทำการประมูลผ่านระบบอีบิดดิ้งตามขั้นตอนปกติ และไม่เคยได้รับงานจาก AOT แม้แต่โครงการเดียว และไม่เกี่ยวข้องกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรองนายกรัฐมนตรีและอดีต รมว.เกษตรฯ ซึ่งไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงคมนาคมเลย
ส่วนที่เคยเบิกความในชั้นศาลกรณีการได้งานของ AOT จำนวน 60 ล้านบาทนั้น ตนเองไม่ใช่เป็นผู้ประมูลโครงการดังกล่าว แต่เป็นกิจการร่วมค้า ซึ่งตนเข้าร่วมในฐานะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น
กรณีที่รู้จักกับ ร.อ.ธรรมนัส นั้น “มี่” ชี้แจงว่า เนื่องจากตนเองเป็นผู้ประกอบการส่งออกผลไม้แปรรูป จึงได้ไปขอคำปรึกษา สมัยที่ รงอ.ธรรมนัส เป็น รมว.เกษตรฯ และที่กระทรวงเกษตรฯ ตนเคยยื่นประมูลไป 2 งาน แต่ก็ไม่ได้สักงาน จึงไม่ใช่การฮั้วประมูลตามที่ถูกบิดเบือน