ก.พ. นั่งไม่ติด! ร่อนแถลงด่วนการันตีสอบภาค ก. โปร่งใส 100% หลัง ป.ป.ช. บุกทลายเครือข่ายโกงสอบท้องถิ่น

สำนักงาน ก.พ. ร่อนแถลงการณ์ด่วน ชี้แจงปมจ้าง 'มศว' จัดสอบภาค ก. ปีนี้ ยืนยันโปร่งใสตามระเบียบราชการ ย้ำชัด ก.พ. ยังคงกุมบังเหียนออกข้อสอบและประมวลผลเองทั้งหมด หวังเซฟความเชื่อมั่นผู้สมัครสอบทั่วประเทศ
จากกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. สนธิกำลังร่วมกับ ป.ป.ช. บุกค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรี ทลายเครือข่ายทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับชาติ หลังพบพฤติการณ์เรียกรับสินบนรายละ 350,000 - 800,000 บาท แลกกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอบผ่าน โดยยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลกระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายการ ซึ่งถูกดัดแปลงไปแล้วกว่า 2,000 ราย สร้างความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาท โดยมีผู้อำนวยการระดับสูงของเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญ ทั้งนี้ ป.ป.ช. จะมีการแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 มิถุนายน 2569
ล่าสุด วันนี้ (24 มิ.ย.) สำนักงาน ก.พ. ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านช่องทางเพจเฟซบุ๊กทางการ กรณีมีกระแสข่าวและข้อสงสัยบนสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปีนี้
โดยยืนยันกระบวนการจัดจ้างโปร่งใสตามระเบียบราชการทุกประการ พร้อมย้ำจุดยืนสำคัญว่า สำนักงาน ก.พ. ยังคงเป็นผู้กุมบังเหียนหลักในการออกข้อสอบและประมวลผลคะแนนด้วยตนเอง เพื่อรักษามาตรฐานและความยุติธรรมสูงสุด
โดยรายละเอียดจากเอกสารข่าว งานการสื่อสารองค์กร สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี ระบุถึงประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดสอบในปีนี้ ทางสำนักงาน ก.พ. ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ดังนี้
การดำเนินการจัดจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบนั้น เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และวิธีการของทางราชการทุกประการ
สำนักงาน ก.พ. เน้นย้ำว่าหน่วยงานยังคงเป็นแกนหลักในการกำหนดระบบและมาตรฐานการสอบ พร้อมทั้งกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะประเด็นสำคัญที่สุดคือ กระบวนการออกข้อสอบ การประมวลผลการสอบ ตลอดจนการจัดทำและประกาศผลการสอบ ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการเองทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อให้การสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน และมีความถูกต้องตามที่กำหนด
ในตอนท้ายของแถลงการณ์ สำนักงาน ก.พ. ได้สร้างความมั่นใจโดยขอให้ผู้สมัครสอบและประชาชนทั่วไปเชื่อมั่นว่า การจัดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน มีความยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน