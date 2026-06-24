Water World Ocean Park Hong Kong เปิดตัวแคมเปญฤดูร้อนสุดยิ่งใหญ่ “Beat The Summer”ชวนย้อนยุคสู่ฮ่องกงสไตล์เรโทร พร้อมปาร์ตี้ “CANTON BEATS” ตลอดเดือนกรกฎาคม – สิงหาคมนี้

ฮ่องกง, มิถุนายน 2569 – Water World Ocean Park Hong Kong ต้อนรับฤดูร้อนปี 2569 ด้วยการเปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด “Beat The Summer” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2569 เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวฮ่องกงและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความสนุกเหนือระดับ ภายใต้ธีมฮ่องกงย้อนยุคสไตล์เรโทร ที่ผสานความตื่นเต้นของสวนน้ำเข้ากับกิจกรรมความบันเทิงสุดพิเศษตลอดทั้งวันและค่ำคืน
ภายในงาน ผู้เข้าชมจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันเต็มไปด้วยสีสันและกลิ่นอายของฮ่องกงยุค 80 พร้อมสนุกกับเครื่องเล่นทางน้ำทั้งในร่มและกลางแจ้งที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อน คู่รัก หรือครอบครัวที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนและกิจกรรมคลายร้อนในช่วงซัมเมอร์
ไฮไลต์สำคัญของแคมเปญในปีนี้คือ “CANTON BEATS” ปาร์ตี้ดีเจ Canton Pop สุดยิ่งใหญ่ ซึ่งจะจัดขึ้นทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2569 (ยกเว้นวันที่ 22 สิงหาคม) ณ Manulife presents: Horizon Cove ตั้งแต่เวลา 18.30 – 21.30 น.
“CANTON BEATS” จะพาผู้เข้าร่วมงานย้อนกลับไปสู่ยุครุ่งเรืองของเพลง Canton Pop ผ่านบทเพลงคลาสสิกและเพลงฮิตในเวอร์ชันรีมิกซ์ โดยเหล่าดีเจชื่อดังที่หมุนเวียนมาสร้างสีสันตลอดช่วงฤดูร้อน พร้อมการแสดงแสง สี เสียง สุดตระการตา ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนธรรมดาให้กลายเป็นประสบการณ์แห่งความทรงจำอันน่าประทับใจ
พิเศษยิ่งขึ้น ในช่วง 4 วันแรกของการจัดงาน ผู้เข้าชมจะได้พบกับดีเจระดับนานาชาติทั้ง 4 ท่าน ที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศความสนุกและยกระดับปาร์ตี้ริมสระให้เร้าใจยิ่งกว่าที่เคย
สำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์ความสนุกตลอดทั้งวันและค่ำคืน บัตร Summer Splash เปิดจำหน่ายแล้วในราคาเริ่มต้นเพียง HK$272
ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาเปิดให้บริการ โปรโมชั่น และกิจกรรมต่าง ๆ ได้ที่เว็บไซต์และช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการของ Water World Ocean Park Hong Kong