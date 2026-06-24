เด็กเอ็นผวา! รับงานไฮโซนั่งเฝ้า 6 ชั่วโมง ถูกเบี้ยวค่าตัว เจอห้องคล้ายแหล่งเก็บอาวุธแถมขยะท่วม

เตือนภัยเด็กเอ็นหน้าใหม่ หลังสาวรับงานลูกค้าฉาว นั่งดูแลนานกว่า 6 ชั่วโมงแต่ถูกเบี้ยวค่าจ้าง ซ้ำยังต้องซื้อกาแฟเลี้ยงลูกค้า พร้อมเผยภาพห้องรกเต็มไปด้วยจยะและสิ่งของคล้ายอาวุธจนต้องนั่งหวาดระแวงตลอดเวลา ขณะที่คนในวงการแห่เตือนลูกค้าฉาวมีพฤติกรรมลักษณะนี้หลายครั้ง
วันนี้ (24 มิ.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่ทำเอาสาว ๆ อาชีพเอนเตอร์เทน (เด็กเอ็น) ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันมากขึ้น เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์บอกเล่าประสบการณ์สุดเสี่ยงและน่าสะพรึงกลัว หลังรับงานไปดูแลลูกค้าที่อ้างโปรไฟล์ระดับไฮโซ ณ ที่พักย่านพัฒนาการ แต่กลับต้องเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
จากภาพหลักฐานที่ปรากฏผู้เสียหายได้โพสต์ระบายความอัดอั้นใจระบุว่า เธอเดินทางมาทำงานนั่งดูแลลูกค้านานถึง 6 ชั่วโมงเต็ม นอกจากจะไม่ได้รับเงินค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวแล้ว เธอยังต้องควักเงินซื้อกาแฟแบรนด์ดังไปเลี้ยงลูกค้าอีกด้วย ที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือ ตลอดเวลาที่ทำงานเธอต้องนั่งทำงานด้วยความหวาดระแวงอย่างหนัก เนื่องจากภายในห้องพักมีการหยิบวัตถุคล้ายเหล็กและอาวุธปืนเดินไปเดินมา รวมถึงมีสิ่งของลักษณะคล้ายอาวุธปืนจำนวนมากวางกระจายอยู่เต็มเตียงนอนตามที่ปรากฏในรูปถ่าย ซ้ำร้ายสภาพห้องพักยังรกและเต็มไปด้วยขยะจนแทบไม่มีทางเดิน โดยเธอระบุเหตุผลที่ถูกเบี้ยวค่าแรงว่า "ไม่จ่ายตังค์ค่างาน เพราะไม่ให้มีอะไรด้วย" พร้อมติดแฮชแท็กถามประชดประชันว่านี่คืองานเอนเตอร์เทนหรือมาช่วยเก็บขยะกันแน่
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเพื่อเตือนภัยเป็นจำนวนมาก โดยจากข้อมูลให้เห็นบทสนทนาที่มีคนในวงการโมเดลลิ่งเข้ามาเตือนว่า ลูกค้ารายนี้ ที่ถูกพาดพิงด้วยแฮชแท็ก #ไฮโซนัท มีประวัติพฤติกรรมในลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้ง โดยก่อนหน้านี้ก็มีเด็กเอ็นอีกคนเพิ่งโดนกระทำในลักษณะเดียวกัน
นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่า ลูกค้ารายนี้อาจจะใช้วิธีปลอมตัวเป็นโมเดลลิ่งเพื่อทักไปเรียกเด็กมาทำงานเอง หรืออาจเลือกดีลผ่านโมเดลลิ่งหน้าใหม่ที่ยังไม่รู้ประวัติอันตรายของลูกค้าคนนี้ ซึ่งทางผู้เสียหายเองก็ยอมรับว่า ตนเองเป็นเด็กหน้าใหม่ในวงการ จึงไม่เคยทราบพฤติกรรมและเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน พร้อมทิ้งท้ายด้วยความโล่งใจว่า "ดีที่หนูเอาชีวิตออกมาได้พี่ ครั้งแรกเลย"
เหตุการณ์นี้นับเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับผู้ที่ทำงานในสายอาชีพนี้ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กหน้าใหม่หรือโมเดลลิ่งป้ายแดง ควรมีมาตรการป้องกันตัวเองเบื้องต้น ด้วยการเช็กประวัติลูกค้าอย่างละเอียดจากเครือข่ายคนทำงานเอ็น หลีกเลี่ยงการรับงานในสถานที่ปิดเพียงลำพังโดยไม่แจ้งพิกัดให้คนสนิททราบ และต้องตกลงขอบเขตงานรวมถึงเงื่อนไขการจ่ายเงินให้ชัดเจนก่อนเริ่มงาน หากพบเจอสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้พยายามหาทางเลี่ยงออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด และรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป