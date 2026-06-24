สำนักงานสลากฯ จัดใหญ่ GLO & CUSTOMERS 2026 “พันโทหนุน” นำเปิดงาน ตอกย้ำความผูกพันลูกค้าผู้ซื้อสลากฯ ทั่วประเทศ

พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 สะท้อนถึงความตั้งใจของ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เรามุ่งหวังที่จะสร้างช่วงเวลาแห่งความสุข ความประทับใจ และความทรงจำที่มีความหมายร่วมกัน เพื่อส่งต่อไปสู่ความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกับลูกค้าผู้ซื้อสลากฯ ทุกท่าน พร้อมกิจกรรมรับฟังความคิดเห็น ประเด็นความต้องการ ความคาดหวังจากลูกค้าผู้ซื้อสลากฯ ภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุข สนุกสนานและความอบอุ่น ลูกค้าผู้ซื้อสลากฯโดยตรง ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นการชมบูธนิทรรศการ การเล่นเกม กิจกรรมบันเทิงลุ้นรับของรางวัลและของที่ระลึก รวมถึงได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงบนเวที พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง เจ เจตริน มอส ปฏิภาณ พั้นช์ วรกาญจน์ และ หญิง รฐา ซึ่งกิจกรรมทั้งหลายเหล่านี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีความตั้งใจและเต็มใจที่จะส่งมอบความสุข ความประทับใจ และความรู้สึกดี ๆ ผ่านกิจกรรม GLO & CUSTOMERS The Moments That Matter 2026 และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมุ่งหวังที่จะ จัดกิจกรรมดี ๆ เช่นนี้ให้แก่ลูกค้าผู้ซื้อสลากฯในโอกาสต่อไป
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