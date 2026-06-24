“ซูเลียน” คว้ารางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026 ตอกย้ำองค์กรขายตรงแถวหน้าของไทย เดินหน้า Transform สู่ยุค AI-Digital-Commerce ชูโมเดล “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างอนาคต” ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความแข็งแกร่งในฐานะองค์กรธุรกิจขายตรง ชั้นนำของประเทศไทย คว้ารางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026” ประเภท Rising Star ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของผู้นำองค์กรยุคใหม่ ที่สามารถขับเคลื่อนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ พร้อมสร้างคุณค่าร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาศักยภาพของผู้คนอย่างยั่งยืน
ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนบทบาทของ “ซูเลียน” ในการปรับองค์กรครั้งสำคัญ จากธุรกิจขายตรงแบบดั้งเดิมสู่ “Modern Direct Selling Company” ที่ผสานจุดแข็งของเครือข่ายนักธุรกิจเข้ากับเทคโนโลยี AI, Digital Platform และ Digital Commerce เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการยุคใหม่ และสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งในระยะยาว
ดร.ปิยะวัฒน์ จุลล์จักรวงศา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการเดินหน้าพัฒนาองค์กร และสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดันซูเลียนให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รางวัลนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของคนใดคนหนึ่ง แต่คือความสำเร็จร่วมกันของพนักงาน นักธุรกิจซูเลียน พันธมิตรทางธุรกิจ และลูกค้าทั่วประเทศ ที่เชื่อมั่นและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรมาโดยตลอด”
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ซูเลียนถือเป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจขายตรงที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ด้วยเครือข่ายนักธุรกิจทั่วประเทศ และแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่ง “สร้างคน สร้างอาชีพ และสร้างโอกาส” ให้กับคนไทยในทุกภูมิภาค “ความสำเร็จขององค์กรในวันนี้ ไม่ได้วัดจากยอดขายหรือกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ต้องวัดจากความสามารถในการสร้างคุณค่าให้กับผู้คน สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมโดยรวม”
ดร.ปิยะวัฒน์ กล่าวต่อว่า ท่ามกลางกระแส Digital Disruption ที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วโลก เรายังคงเชื่อมั่นว่า “ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน” คือหัวใจสำคัญของธุรกิจขายตรง แม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่ความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และประสบการณ์จริง ยังคงเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้ทั้งหมด
“AI สามารถตอบคำถามแทนมนุษย์ได้ แต่ไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นแทนมนุษย์ได้ เพราะหัวใจของธุรกิจขายตรง คือความสัมพันธ์ ความเข้าใจ และความไว้วางใจระหว่างผู้คน”
ด้วยแนวคิดดังกล่าว เราจึงเร่งลงทุนพัฒนา Digital Ecosystem อย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบบริหารสมาชิก แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ เครื่องมือการตลาดดิจิทัล และระบบสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนักธุรกิจซูเลียนทั่วประเทศ เพราะ “อนาคตของธุรกิจขายตรง ไม่ใช่การแข่งขันกับเทคโนโลยี แต่คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับผู้คน และสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน”
ดร.ปิยะวัฒน์ กล่าวปิดท้ายว่า อีกหนึ่งยุทธศาสตร์สำคัญ คือการผลักดันซูเลียนสู่การเป็น “Opportunity Platform” หรือแพลตฟอร์มสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับคนรุ่นใหม่ รองรับแนวโน้มผู้บริโภคและแรงงานยุคใหม่ที่ต้องการรายได้เสริม อาชีพอิสระ และความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้น เรามองว่า ธุรกิจขายตรงยุคใหม่ไม่ได้เป็นเพียงช่องทางจำหน่ายสินค้า แต่เป็นกลไกสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย และกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ซึ่งจะมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคต “ทุกคนควรมีโอกาสในการพัฒนาตัวเอง ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดหรือมีต้นทุนชีวิตแบบใด หากได้รับโอกาสและเครื่องมือที่เหมาะสม ทุกคนสามารถสร้างอนาคตของตัวเองได้”
นอกจากนี้ “ซูเลียน” ยังเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสุขภาพ ความงาม และคุณภาพชีวิต เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพ โดยให้ความสำคัญตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การคัดเลือกวัตถุดิบ การควบคุมคุณภาพ ไปจนถึงการดำเนินงานตามมาตรฐานสากล “ความไว้วางใจ คือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดขององค์กร และเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้ด้วยมาตรฐานและจริยธรรมทางธุรกิจ”
ปัจจัยสำคัญที่สุดขององค์กรยุคใหม่ คือความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางโลกธุรกิจที่ถูกขับเคลื่อนด้วย AI, Big Data, Automation และ Digital Commerce ซึ่งผู้นำที่ดีเรียนรู้ตลอดเวลา กล้าตัดสินใจบนความไม่แน่นอน และพร้อมปรับตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
“ซูเลียน” มุ่งเน้น “การสร้างคน” เพราะองค์กรที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่องค์กรที่เติบโตเพียงลำพัง แต่คือองค์กรที่ทำให้ผู้คนรอบตัวเติบโตไปด้วยกัน ทั้งด้านรายได้ คุณภาพชีวิต และโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
รางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2026 จึงไม่เพียงสะท้อนความสำเร็จของผู้นำองค์กรรุ่นใหม่เท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงบทบาทของ “ซูเลียน” ในฐานะองค์กรธุรกิจขายตรงยุคใหม่ ที่กำลังก้าวสู่การเป็นแพลตฟอร์มสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และพร้อมขับเคลื่อนการเติบโตของผู้คน สังคม และประเทศ ไปสู่อนาคตอย่างมั่นคงและยั่งยืน