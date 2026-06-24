“อดีตบิ๊กข่าวกรอง” แฉขบวนการซื้อเก้าอี้ข้าราชการท้องถิ่น ทุ่มหลักแสน หวั่นได้ "คนโกง" มารับใช้ประชาชน

“อดีตบิ๊กข่าวกรอง” แฉแหลก ขบวนการโกงสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่น ซื้อ-ขายเก้าอี้ราคาเดือด ตั้งแต่ 3 แสนพุ่งทะลุ 8 แสนบาท จี้ถาม เงินเดือนเริ่มต้นแค่หมื่นห้า แต่ทำไมยอมทุ่มทุนเฉียดล้าน? หวั่นระบบราชการได้แต่คนโกง ตัดโอกาสคนเก่งทำประเทศชาติพัง
วันนี้ (24 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก “Nantiwat Samart” หรือ นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และอดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ได้ออกมาโพสต์ประเด็นความไม่โปร่งใสในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ
โดยระบุว่า “ฉห. ใหญ่แล้ว
สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโกงกันเป็นขบวนการ
ข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่เงินเดือนเพียงหมื่นห้า
แต่ทำไมยอมจ่ายสูงสามแสนถึงแปดแสน
ต้องทำงานกี่ปีถึงจะได้เงินคืน หรือมันมีแรงจูงใจอะไรนอกเหนือเงินเดือน
มันมีหนทางอะไรที่จะทำให้มีรายได้พิเศษ
ประการสำคัญ การโกงผลสอบ
มันตัดหนทางคนเก่งไม่ให้เข้าสู่ระบบราชการ
เราจะได้แต่คนโกงคนไม่เก่งมารับราชการ
แล้วท้องถิ่นมันจะเจริญได้อย่างไร?”