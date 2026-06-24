อบต.คลองเขม้า ร่อนประกาศแจงปมพาดพิง "นักวิชาการตรวจสอบภายใน" โยงคดีทุจริตสอบท้องถิ่น ลั่นไม่มีอำนาจแทรกแซง ยึดตามบัญชี กสถ.

อบต.คลองเขม้า ออกประกาศชี้แจงด่วน หลังสื่อสังคมออนไลน์พาดพิงชื่อ "นางสาวณมล ทองอ่อน" นักวิชาการตรวจสอบภายในที่เพิ่งบรรจุใหม่ อาจมีส่วนพัวพันขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น นายก อบต. ลั่นกระบวนการสอบและจัดลำดับเป็นหน้าที่ของ กสถ. และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน อบต. ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออำนาจแทรกแซง พร้อมปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากมีคำสั่งอย่างเป็นทางการ
จากกรณีกระแสข่าวและข้อคิดเห็นบนโลกออนไลน์ที่มีการกล่าวถึงและพาดพิง นางสาวณมล ทองอ่อน ผู้ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา ว่าอาจมีรายชื่อเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น จนนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กรนั้น
ล่าสุด (24 มิ.ย. 2569) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ โดยนายอมร นุ้ยขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า ได้ลงนามในประกาศอย่างเป็นทางการฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2569 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อประชาชนใน 2 ประเด็นหลัก
ในประกาศของ อบต.คลองเขม้า ได้ระบุรายละเอียดการชี้แจงไว้ดังนี้
1. กระบวนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง: การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่และการดำเนินงานของ คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ทั้งนี้ อบต.คลองเขม้า มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยุ่งเกี่ยว หรือมีอำนาจในการแทรกแซงกระบวนการสอบและการจัดลำดับบัญชีผู้สอบผ่านแต่ประการใด โดย อบต. มีหน้าที่เพียงรับรายงานตัวผู้ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดส่งมาบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ว่างเท่านั้น
2. แนวทางการดำเนินการต่อไป: อบต.คลองเขม้า ขอยืนยันว่าองค์กรยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใส อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมาตรการหรือขั้นตอนทางกฎหมายและทางวินัยต่อตัวบุคคล ย่อมต้องเป็นไปตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของหน่วยงานที่มีอำนาจ และการสั่งการอย่างเป็นทางการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นต้นสังกัดผู้รับผิดชอบการจัดสอบโดยตรง หากได้รับหนังสือสั่งการหรือแนวทางปฏิบัติประการใด อบต.คลองเขม้า พร้อมจะดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดและทันท่วงที
ในช่วงท้ายของประกาศ อบต.คลองเขม้า ได้ขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อสังคมออนไลน์ในการรับข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ และหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่อาจสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือองค์กรโดยไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด
ด้าน นางรัชนพ ศิริเพชร ปลัด อบต.คลองเขม้า เปิดเผยว่า อบต.เป็นผู้เสนอขออัตราตำแหน่งดังกล่าวตามขั้นตอนปกติ เนื่องจากเป็นตำแหน่งสำคัญที่ขาดแคลน โดยไม่ได้ระบุหรือเลือกตัวบุคคล และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะเป็นหน่วยงานปลายทางที่รับบุคลากรตามที่กรมส่งมา พร้อมให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบ หากพบว่าเป็นการทุจริต
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวยังมาปฏิบัติงานตามปกติแต่ไม่ให้สัมภาษณ์ โดยข้อมูลระบุว่าผู้ผ่านการสอบบัญชีดังกล่าวได้รับการบรรจุในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ใน จ.กระบี่ รวม 151 คน