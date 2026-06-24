“Dog Community Festival” จัดใหญ่ในรอบ 24 ปี 25-28 มิ.ย.นี้ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ คานิว่า (KANIVA) ผู้สนับสนุนหลัก ประกาศความพร้อมจัดงาน Thailand International Dog Show ครั้งที่ 24 อย่างยิ่งใหญ่ พลิกโฉมรูปแบบการจัดแสดงสินค้าสู่การเป็น “Dog Community” ศูนย์รวมคนรักสุนัขแบบครบวงจร พร้อมขับเคลื่อนแคมเปญ “No Pet Beauty Standard” เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์เลี้ยงในสังคม
คุณกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า การจัดงาน Thailand International Dog Show ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 24 ทางอิมแพ็ค ร่วมกับ คานิว่า ในฐานะผู้สนับสนุนหลัก มีความยินดีที่จะนำเสนอเอกลักษณ์เฉพาะตัวและคอนเซ็ปต์ใหม่ที่เรียกว่า “Dog Community” ซึ่งเป็นการพลิกโฉมจากการเป็นเพียงงานจัดแสดงสินค้าหรือเปิดบูททั่วไป สู่การเป็นพื้นที่ศูนย์รวมและคอมมูนิตีของคนรักสุนัขอย่างแท้จริง พบกันวันที่ 25-28 มิ.ย.69 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ฮอลล์ 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
“ปัจจุบันเรามองเห็นว่าจำนวนผู้ที่รักและเลี้ยงสุนัขเพิ่มขึ้นอย่างมาก ผู้คนดูแลสุนัขเปรียบเสมือนลูกและเป็นสมาชิกในครอบครัว (Pet Humanization) เราจึงต้องการสร้างสถานที่ที่ให้ทุกคนได้มาพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างความผูกพัน (Bonding) ร่วมกัน งานในปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่มาก โดยมีร้านค้าเข้าร่วมมากกว่า 150 ร้านค้า และมีการจัดเตรียมพื้นที่ไฮไลต์อย่าง ‘Stage and the Stadium’ เพื่อให้สุนัขได้มีพื้นที่ทำกิจกรรมและวิ่งเล่นโดยเฉพาะ” คุณกุลวดีกล่าว
คุณนิติพงศ์ เลาหวิศิษฏ์ กรรมการบริหาร บริษัท เพ็ท โพรเทคท์ จำกัด ผู้สนับสนุนหลักภายใต้แบรนด์ KANIVA เปิดเผยว่า คานิว่ามีความตั้งใจที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ร่วมกับอิมแพ็ค โดยได้นำมาร์เกตติ้งคอนเซ็ปต์ “No Pet Beauty Standard” ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปี มาร่วมขับเคลื่อนภายในงาน เพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่า สุนัขและแมวทุกตัวมีความสวยงาม มีเสน่ห์ และมีมาตรฐานในแบบของตัวเอง โดยไม่จำกัดหรือแบ่งแยกสายพันธุ์ ทุกตัวสามารถเป็นไอคอนิก (Iconic) และมีความโดดเด่นบนรันเวย์ได้
“นอกจากนี้ เรายังได้เชิญวงดนตรี Tattoo Colour ซึ่งมีแนวคิดสอดคล้องกับแคมเปญของเรามาร่วมสร้างสีสันภายในงาน พร้อมด้วยส่วนลดพิเศษ โปรโมชัน สินค้าแจกฟรี และของพรีเมียมเฉพาะในงานนี้เท่านั้น” คุณนิติพงศ์กล่าว
นอกจากความสนุกสนานและโปรโมชันจัดเต็ม งานในปีนี้ยังให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้เลี้ยง โดยมีการปรับเซตติ้งงานให้มีพื้นที่สำหรับการเสวนาอัดแน่นไปด้วยสาระความรู้จากสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปรับมุมมองให้เห็นว่า ปัจจุบันคนและสัตว์เลี้ยงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น และสัตว์เลี้ยงยังมีส่วนช่วยบำบัดโรคภัยต่างๆ ได้
คุณนิติพงศ์กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางผู้จัดงานยังเน้นย้ำถึงเรื่อง “ความรับผิดชอบต่อสังคม” ของผู้เลี้ยงสุนัข โดยภายในงานจะมีการแนะนำวิธีดูแลและจูงสุนัขที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เลี้ยงสามารถควบคุมสุนัขของตนเองได้ ป้องกันอุบัติเหตุ การทำลายสิ่งของ หรือการสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือสุดพิเศษกับสถาบันศิลปะการประกอบอาหารชั้นนำอย่าง วิทยาลัยดุสิตธานี มาร่วมสร้างสรรค์ไอเดียและกิจกรรมพิเศษเกี่ยวกับอาหารสุนัขภายในงานอีกด้วย
การพลิกโฉมงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า อิมแพ็ค เมืองทองธานี มุ่งมั่นที่จะเป็นมากกว่าสถานที่จัดงานตามเทรนด์ Pet Humanization แต่ต้องการสร้างสรรค์คอมมูนิตีและเมืองที่พร้อมตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดี เป็นมิตรต่อทั้งคนและสัตว์เลี้ยงอย่างยั่งยืน