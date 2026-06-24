มศว ขยับแล้ว! ตั้งกรรมการสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นพันล้าน หลัง ตร.-ป.ป.ช. บุกทลายแหล่งแก้คะแนน โยงสำนักทดสอบฯ

มศว ร่อนแถลงการณ์ด่วน! ประกาศตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน ยึดหลักธรรมาภิบาล พร้อมร่วมมือตำรวจ-ป.ป.ช. เต็มที่ หลังเกิดคดีช็อกวงการ บุกทลายเซฟเฮาส์นนทบุรี แหล่งแก้คะแนนสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 68 สาวไส้โยงสำนักทดสอบทางการศึกษาฯ พบมูลค่าความเสียหายสะพัดกว่า 4.5 พันล้านบาท ขณะที่ มศว ถือสัญญาจัดสอบบิ๊กโปรเจกต์กว่า 133 ล้าน
วันนี้ (24 มิ.ย. 2569) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก หลังตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก กรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ซึ่งพาดพิงถึงการดำเนินงานของ "สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา" ของมหาวิทยาลัย
โดยทาง มศว ระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย พร้อมย้ำว่ามหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบอย่างเต็มที่ และจะเปิดเผยข้อมูลตามกรอบกฎหมายเพื่อความโปร่งใส
"มหาวิทยาลัยขอยืนยันเจตนารมณ์ในการปฏิบัติภารกิจด้วยความรับผิดชอบ ยึดมั่นในมาตรฐานทางวิชาการ และหลักธรรมาภิบาล โดยจะดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบและเป็นธรรม" แถลงการณ์ มศว ระบุ
ชนวนเหตุของแถลงการณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 22 มิ.ย. ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ร่วมกับตำรวจ บก.ปปป. นำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งใน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ซึ่งถูกใช้เป็น "เซฟเฮาส์" ลับในการกักตุนและแก้ไขกระดาษคำตอบ เพื่ออัปคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้สอบที่ยอมจ่ายเงินใต้โต๊ะ
ปฏิบัติการครั้งนี้ ล็อกตัวผู้ต้องสงสัยรายสำคัญคือ "นาย พ." ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดเก็บและซุกซ่อนกระดาษคำตอบ โดยเจ้าหน้าที่พบของกลางเป็นหลักฐานมัดตัวจำนวนมาก และคาดว่ามีมูลค่าความเสียหายรวมสูงถึง 4,500 ล้านบาท
มีรายงานเพิ่มเติมว่า ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568 นั้น มศว เป็นผู้ชนะการประมูลและลงนามสัญญาจ้างกับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2568
โดย มศว รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลโครงการแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ประกอบด้วย การออกข้อสอบ คัดเลือก และจัดพิมพ์ การขนส่งและจัดหาจัดสถานที่สอบ (ทั้งภาค ก, ข และ ค) การประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบได้ การเก็บรักษาข้อสอบและกระดาษคำตอบ
ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้ใช้กรอบงบประมาณแผ่นดินสูงถึง 133,236,208 บาท จนกระทั่งมาเกิดเหตุทลายแหล่งซิ่วคะแนนที่โยงกับหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยในที่สุด ซึ่งต้องจับตาดูว่าผลการสอบสวนของคณะกรรมการ มศว และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะลากไส้ผู้ร่วมขบวนการระดับบิ๊กออกมาได้เพิ่มเติมอีกหรือไม่