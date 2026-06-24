เด็ดขาด! แห่ชื่นชม "ดอกบัวคู่" ลงดาบนักวิ่งสวม BIB สั่งแบนตลอดชีพ-ส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย

ผู้จัดงานวิ่ง "ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน" ได้ใจนักวิ่งทั่วประเทศ หลังขยับเร็ว-จัดการเด็ดขาดกับเคสนักวิ่งโกงสวม BIB ผู้อื่นเข้าเส้นชัยแทน ล่าสุดคนผิดโร่คืนรางวัล ยอมรับสารภาพและเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว ด้านผู้จัดสั่งลงโทษสถานหนัก แบนผู้เกี่ยวข้องทุกฤดูกาล พร้อมเลื่อนอันดับคืนความยุติธรรมให้ผู้แข่งขันตัวจริง
วันนี้ (24 มิ.ย.) กรณีดราม่าวงการนักวิ่งที่เกิดขึ้นในงาน "49 ปี ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ 17" ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันทำผิดกติกาอย่างร้ายแรง โดยการสวมหมายเลข BIB ของผู้อื่นเข้าร่วมวิ่งและเข้าเส้นชัยแทนผู้สมัครจริงเพื่อรับรางวัล จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างถึงความถูกต้องและเป็นธรรมนั้น
ล่าสุด ความคืบหน้าในกรณีดังกล่าว ทางทีมงานผู้จัดการแข่งขันได้รับเสียงชื่นชมจากแฟน ๆ และนักวิ่งอย่างล้นหลาม หลังแสดงจุดยืน "เอาจริง" และดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเด็ดขาดและโปร่งใส โดยระบุว่า นักวิ่งผู้กระทำผิดได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมงานผู้จัดงานแล้ว เพื่อส่งมอบเงินรางวัลและผลิตภัณฑ์ที่ระลึกคืนทั้งหมด พร้อมยอมรับว่ามีเจตนาทำความผิดจริง และยินยอมเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย
ในการนี้ ทางคณะผู้จัดงานดอกบัวคู่ได้กู้ศรัทธางานวิ่งด้วยการประกาศมาตรการขั้นเด็ดขาด โดยดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว พร้อมเรียกคืนของรางวัลทั้งหมด และแจ้งตัดสิทธิ์ผลการแข่งขันของผู้ที่กระทำผิดกติกาอย่างเป็นทางการ นอกจากนี้ยังมีบทลงโทษสถานหนัก โดยไม่อนุญาตให้บุคคลที่กระทำความผิดโดยตรงรวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมการแข่งขันในทุกฤดูกาลการแข่งขันงานวิ่ง ดอกบัวคู่ มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน
ขณะเดียวกัน ทางผู้จัดงานได้ทำการปรับเลื่อนลำดับผู้เข้าแข่งขันที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎกติกาในรุ่นอายุดังกล่าวขึ้นมาใหม่ และได้ประสานไปยังนักวิ่งที่ติดอันดับทุกท่านเพื่อส่งมอบเงินรางวัลพร้อมของที่ระลึกเรียบร้อยแล้ว เพื่อคืนความถูกต้องและเป็นธรรมให้แก่นักวิ่งตัวจริง
ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้กล่าวขออภัยต่อผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมขอยืนยันว่าทางทีมผู้จัดงานจะดำเนินการจัดการแข่งขันด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย โดยจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปปรับปรุงมาตรการตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการติดตามนักวิ่งที่มีลุ้นอันดับรางวัลให้เข้มงวดยิ่งขึ้นในการจัดงานครั้งต่อไป และขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่แจ้งข้อมูล ให้ความร่วมมือ และร่วมกันรักษามาตรฐานของการแข่งขันให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ซึ่งการเทกแอ็กชันที่รวดเร็วและเด็ดขาดของดอกบัวคู่ในครั้งนี้ ได้กลายเป็นมาตรฐานใหม่ที่โลกออนไลน์ต่างพากันกดไลก์และชื่นชมอย่างมาก