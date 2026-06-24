บทสรุปทัวร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่แห่งปี “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4” ม.การกีฬาแห่งชาติ ชูถ้วยแชมป์ เติมเต็มแรงบันดาลใจ สานฝันดาวรุ่งสู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพ

น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง ตอกย้ำภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการเคียงข้าง และร่วมขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยมายาวนานกว่า 30 ปี มุ่งมั่นในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนไทย สร้างรากฐานที่มั่นคง พร้อมเปิดโอกาสให้นักเตะระดับมหาวิทยาลัย มาแสดงขีดความสามารถ พัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุดทำเนียบแชมป์แห่งประวัติศาสตร์ได้เกิดขึ้นอย่างสมศักดิ์ศรี ในการแข่งขันรอบตัดสิน “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4” เวทีแข่งขันฟุตบอลมหาวิทยาลัยระดับประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ที่เปิดโอกาสให้นักฟุตบอลจาก 55 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้แสดงศักยภาพท่ามกลางสปอตไลต์ดวงสำคัญ เพื่อพิสูจน์ฝีเท้าและก้าวข้ามขีดจำกัดสู่เส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพ และมุ่งสู่เป้าหมายสูงสุดในอนาคต
บรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ที่จัดขึ้น ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดำเนินไป อย่างตื่นเต้นและเข้มข้นจนถึงวินาทีสุดท้าย สมเป็นศึกล่าฝันระดับประเทศที่รวบรวมทีมระดับมหาวิทยาลัยมาประชันฝีเท้ากันอย่างดุเดือดตลอดฤดูกาล
โดยได้รับเกียรติจาก เจษฎากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง พร้อมด้วย แพทริค หอรัตนชัย ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และธนวัชร นิติกาญจนา สภากรรมการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อนการแข่งขันครั้งนี้ และนักเตะระดับตำนานของประเทศ รวมถึงทีมช้างศึกมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและมอบรางวัลแห่งความสำเร็จให้ทีมผู้ชนะ
บทสรุปของทัวร์นาเมนต์ในปีนี้ ทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่ง ประกาศศักดาคว้าตำแหน่งแชมป์ “ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4” ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ที่สู้สุดใจตั้งแต่เสียงนกหวีดเริ่มต้นขึ้น ท่ามกลางแสงแดดร้อนระอุในครึ่งแรก และฝนที่กระหน่ำลงมาในครึ่งหลังไปจนถึงสิ้นเสียงนกหวีดจบการแข่งขัน โดยเอาชนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการดวลจุดโทษด้วยสกอร์ 4 : 3 หลังเสมอกันในเวลา 90 นาที รวมถึงช่วงการต่อเวลาพิเศษ 0 : 0 พร้อมรับรางวัล สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Dream Prize” รางวัลแห่งความฝัน ด้วยการบินลัดฟ้าไปเปิดประสบการณ์ฟุตบอลระดับโลก ณ ประเทศอังกฤษ ในช่วงเดือนกันยายน 2569 เพื่อสัมผัสการฝึกซ้อมและบรรยากาศฟุตบอลอาชีพในระดับสากล ซึ่งจะเป็นจิ๊กซอว์ ชิ้นสำคัญในการเติมเต็มแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่เส้นทางนักฟุตบอลอาชีพของทีมผู้ชนะอย่างมั่นคงและยั่งยืน ขณะที่รางวัล ดาวซัลโวสูงสุด (Top Scorer) ได้แก่ จิระพงษ์ พึ่งวีระวงศ์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทำประตูรวมทั้งสิ้น 9 ประตูและรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม (MVP) ได้แก่ อรรฆพร อาจคงหาญ จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ รางวัล Sportsmanship เป็นของวิทยาลัยนครราชสีมา โดยทางทีมได้รับอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพต่อไป
- จากวิสัยทัศน์แบรนด์คนไทยสร้างรากฐานกีฬาไทยสู่ระดับมาตรฐานโลกและปลูกฝังจิตสำนึกเกมกีฬา
เจษฎากร โคชส์ ผู้อำนวยการสำนักการตลาด น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง กล่าวว่า “มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่การแข่งขันฟุตบอล ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4’ ได้เป็นหนึ่งในการแข่งขันฟุตบอลที่เติบโตและเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ เพราะได้สร้างนักฟุตบอลดาวรุ่งสู่เส้นทางอาชีพอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากทีมฟุตบอลมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี อีกทั้งยังสร้างกระแสความตื่นตัว สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ นักฟุตบอลเยาวชนสร้างศักยภาพสู่เส้นทางอาชีพ รวมถึงทีมชาติไทยอย่างแท้จริง โดยเฉพาะรางวัล Dream Prize ที่มอบให้ทีมชนะ เป็นรางวัลที่เงินก็หาซื้อไม่ได้ เพราะเป็นการมอบประสบการณ์ระดับโลกที่นักฟุตบอลทุกคนใฝ่ฝันให้กลายเป็น ความจริง ถือเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของ “ช้าง” ที่อยู่เคียงข้าง ร่วมสนับสนุน และพัฒนาฟุตบอลไทยมาโดยตลอดในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเยาวชน ระดับมหาวิทยาลัยรวมถึงระดับทีมชาติมากว่า 30 ปี
ด้าน แพทริค หอรัตนชัย ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “ฟุตบอลเป็นหนึ่งในกีฬาหลักที่ไทยเบฟให้ความสำคัญ โดยให้การสนับสนุนมาอย่างยาวนานพร้อมสร้างรากฐานความยั่งยืนของวงการฟุตบอลไทยแบบครอบคลุมทุกมิติ ตั้งแต่ระดับเยาวชน ตลอดจนการปูทางไปสู่ความสำเร็จในระดับอาชีพ เพื่อส่งต่อนักเตะรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพให้ก้าวไปสู่ระดับประเทศและระดับนานาชาติได้อย่างสง่างาม ดังนั้นเป้าหมายของ ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ’ ในปีนี้ จึงเป็นการสร้างมาตรฐานการแข่งขันให้สูงขึ้น โดยร่วมมือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ปรับระบบการจัดการแข่งขันให้มีความยิ่งใหญ่สู่ระดับประเทศ ที่มีความสนุกสนานและน่าตื่นเต้นเร้าใจมากยิ่งขึ้น และยกระดับรูปแบบการแข่งขันให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นระบบเดียวกับฟุตบอลระดับโลก”
“นอกเหนือจากรางวัล Dream Prize ยังมีอีกหนึ่งรางวัล คือ รางวัล Sportsmanship ที่ไทยเบฟให้ความสำคัญและมุ่งมั่นถ่ายทอดแนวคิด ‘สร้างคนด้วยกีฬา สร้างคุณค่า Sportsmanship’ ผ่านกีฬาต่าง ๆ มาโดยตลอด ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ ‘น้ำใจนักกีฬา’ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจสู่สังคม อีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจ ในการพัฒนาต่อยอดสู่เส้นทางอาชีพ”
- สปอตไลต์ดวงสำคัญ ส่งต่อแรงบันดาลใจจากเหล่านักเตะระดับประเทศ
ความพิเศษของทัวร์นาเมนต์ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากบรรดานักฟุตบอลชื่อดังและบุคลากรชั้นนำของเมืองไทย มาร่วมชมการแข่งขันและส่งต่อพลังใจอันยิ่งใหญ่ให้กับน้อง ๆ เยาวชน นำโดย แบงค์ - ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา, เซฟ - ศุภนันท์ บุรีรัตน์, นิว - พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี, ไอซ์-กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล, มิกซ์ - ยศกร บูรพา, หนึ่ง - ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว และตำนานกองหน้าทีมชาติไทยอย่าง ลีซอ - ธีรเทพ วิโนทัย ซึ่งทุกคนต่างชื่นชมในความสามารถ ระเบียบวินัยอันยอดเยี่ยม และความมุ่งมั่นของนักเตะรุ่นใหม่ทุกคนที่แสดงออกมาในสนาม
ลีซอ - ธีรเทพ วิโนทัย อดีตศูนย์หน้าทีมชาติไทย ผู้เคยร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับโลก กล่าวว่า "ผมมองว่ารายการนี้คือสปอตไลต์ดวงสำคัญที่สุดของนักเตะระดับมหาวิทยาลัย และมีรางวัลสำคัญซึ่งเป็น Dream Prize ที่จะได้บินไปอังกฤษ และได้ลงสนามเทรนนิ่งบนสนามระดับโลกอย่าง Seagrave ที่เป็นความฝันของนักฟุตบอลทุกคนจริง ๆ ผมเอง
มีโอกาสไปร่วมทริปกับน้อง ๆ ในปีที่ผ่านมา มันเป็นการสะสมประสบการณ์ระดับโลกที่จะช่วยสร้างแรงผลักดันในการกลับมาพัฒนาตนเองให้เติบโต ขอให้น้อง ๆ เก็บเกี่ยวช่วงเวลานั้นให้เต็มที่ ตั้งใจฝึกซ้อม รักษาทัศนคติที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา และมุ่งมั่นต่อไป เพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของสโมสรและทีมชาติไทยในอนาคต"
แบงค์ - ศุภณัฏฐ์ เหมือนตา กองหน้าตัวเก่งของทัพช้างศึก ร่วมแสดงความยินดีว่า "ปีนี้ต้องยอมรับเลยครับว่า เวทีช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ ปี 4 รอบชิงแชมป์นี้ น้อง ๆ ทุกทีมแสดงศักยภาพออกมาในระดับที่สูงมาก มีระเบียบวินัย มีความเข้าใจในแท็กติก และมีหัวใจที่กระหายชัยชนะในแบบมืออาชีพจริง ๆ โดยเฉพาะรางวัล Dream Prize สู่ประเทศอังกฤษครั้งนี้ จะเป็นประสบการณ์ระดับโลกที่จะเติมเต็มความฝัน และผลักดันให้น้อง ๆ ก้าวไปสู่ความสำเร็จบนเส้นทางฟุตบอลอาชีพต่อไป"
ขณะที่ เซฟ - ศุภนันท์ บุรีรัตน์ แบ็กขวาจอมบุก กล่าวชื่นชมระบบการจัดการและนักกีฬาว่า "การแข่งขันปีนี้ทำให้เราได้เห็นว่าฟุตบอลระดับมหาวิทยาลัยของไทย อย่าง ‘ช้าง ยู-แชมเปี้ยน คัพ’ ได้พัฒนาไปไกลมาก ทุกทีมมีระบบการเล่นเป็นมืออาชีพ นักกีฬาทุกคนรักษาระเบียบวินัยและดูแลร่างกายได้ดีเยี่ยม อีกทั้งทัวร์นาเมนต์ของช้างครั้งนี้จัดขึ้นบนมาตรฐานสากล ถือเป็นสปอตไลต์ดวงใหญ่ที่ส่องประกายให้น้อง ๆ ก้าวสู่อาชีพได้อย่างมั่นใจ ยิ่งทีมแชมป์คว้ารางวัลชนะเลิศได้ไปสัมผัสบรรยากาศฟุตบอลที่อังกฤษ ถือเป็นกำไรชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจที่จะช่วยขับเคลื่อนน้อง ๆ มีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น และประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นไปอีก"
นิว - พีรดนย์ ฉ่ำรัศมี กองกลางทีมชาติไทย กล่าวหลังชมการแข่งขันว่า "การได้เห็นน้อง ๆ ลงเล่นในรอบชิงชนะเลิศ ทำให้ผมนึกถึงตัวเองในอดีต เพราะผมเองก็เคยผ่านเวทีนี้มาก่อนเหมือนกัน ทัวร์นาเมนต์นี้ก็เปรียบเสมือนสะพานแจ้งเกิดที่เปลี่ยนชีวิต จากนักฟุตบอลสถาบันให้กลายเป็นที่รู้จัก และการแข่งขันที่เข้มข้นจัดจ้านแบบนี้ คือ แบบทดสอบชั้นดี ที่ช่วยขัดเกลาฝีเท้า ทัศนคติ และความกดดัน ก่อนที่เราจะก้าวไปสู่เวทีอาชีพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีคุณค่ามากสำหรับทุกคน"
ด้าน หนึ่ง - ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว ตัวรุกทีมชาติไทย เผยว่า "สำหรับผมฟุตบอลรายการนี้ คือโอกาสในการสานฝันเยาวชนระดับมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง เพราะผมก็เคยลงแข่งขันในทีมมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตมาแล้วในทัวร์นาเมนต์นี้ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่มีมาตรฐานสูง ท่ามกลางสายตาของแมวมองและโค้ชสโมสรอาชีพมากมาย ถือเป็นเวทีที่สร้างความมั่นใจให้เราในการก้าวไปสู่เส้นทางสายอาชีพนักฟุตบอลอย่างแน่นอน"
ไอซ์-กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล นายทวารทีมชาติไทย กล่าวว่า “ทัวร์นาเมนต์นี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับน้อง ๆ ในการก้าวไปสู่นักฟุตบอลระดับอาชีพ หลายๆ คนทำผลงานได้ดีมาก อยากให้รักษามาตรฐานการเล่น และมุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม เชื่อว่าฟุตบอลอาชีพไม่ไกลเกินฝันแน่นอนครับ”
ปิดท้ายที่ มิกซ์ - ยศกร บูรพา กองหน้าดาวรุ่ง เล่าว่า "เวทีนี้ถือว่าท้าทายความสามารถน้อง ๆ มาก ผมเองก็เคยผ่านประสบการณ์จากรายการนี้มาก่อนเช่นกัน เวทีนี้ช่วยสอนให้เรารู้จักรับมือกับเกมระดับบิ๊กแมตช์ การได้เจอกับยอดฝีมือจากทั่วประเทศ ช่วยพัฒนาวินัยการเล่นในแบบมืออาชีพได้อย่างก้าวกระโดด ช่วยร่นระยะทางความฝันให้น้อง ๆ ขยับเข้าใกล้การเป็นนักฟุตบอลอาชีพมากยิ่งขึ้น"
น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง พร้อมขับเคลื่อนแคมเปญสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อโอกาสระดับโลกให้กับเยาวชนไทยต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง สำหรับแฟนบอลและผู้ที่สนใจ ติดตามภาพบรรยากาศความสำเร็จ อัปเดตข่าวสารได้ทาง Facebook : Chang World เพื่อเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนและส่งกำลังใจให้ดาวรุ่งไทย สู่เส้นทางฟุตบอลอาชีพอย่างเต็มภาคภูมิ