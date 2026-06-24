จับพิรุธ! ผู้สอบท้องถิ่นนับพันชีวิตร้องเรียน เงื่อนงำขอดูคะแนน ช็อกเจอกระดาษคำตอบคล้ายทำขึ้นใหม่

หนึ่งในผู้เข้าสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบ ธ.ค. 68 ออกโรงแฉกระบวนการตรวจกระดาษคำตอบสุดพิลึก ณ โรงพิมพ์ลึกย่านสมุทรปราการ เจ้าหน้าที่อ้างคนนับพัน “ฝนรหัสผิด” เหมือนกันหมด แถมพิรุธเพียบห้ามนำนาฬิกาเข้า-บังคับเซ็นปิดปาก พร้อมเดินหน้าร้องเรียนขอความเป็นธรรม
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้ออกมาโพสต์เสียงสะท้อนของหนึ่งในผู้เข้าสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (รอบ 7 ธันวาคม 2568) ที่ออกมาเปิดโปงความผิดปกติในการขอดูคะแนน จนกลายเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจอย่างมาก
โดยระบุว่า “วันที่ฉันได้ดูข่าว ความไม่โปร่งใสในการสอบท้องถิ่น รอบ 7 ธันวาคม 2568 ฉันหนึ่งในผู้เข้าร่วมสอบท้องถิ่นครั้งนี้และเคยไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่กรม พร้อมคนที่ตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันหลายพันคน จนกระทั่งผ่านไปหลายเดือน มีหนังสือมาให้ไปดูกระดาษคำตอบที่โรงพิมพ์ ส่วนสถานที่นัดดู ก็อยู่ไกลถึงสมุทรปราการไปยากและลึกมาก
สำหรับคนอยู่ต่างจังหวัดอย่างเรา แจ้งว่าสถานที่นัดดูเป็นโรงพิมพ์ที่เก็บกระดาษคำตอบ ซึ่งมีเพื่อนๆ ร่วมชะตาเดียวกัน หลายพันชีวิต
กว่าจะเข้าไปได้ต้องผ่านหลายขั้นตอน มีการตรวจค้น และไม่ให้นำสัมภาระ หรือกระเป๋าใดๆ เข้าไปในอาคาร เครื่องมือสื่อสาร แม้แต่นาฬิกา ก็ให้ถอด มีเจ้าหน้าที่ประกบ ดูแลไม่ให้ คาดสายตา และให้เรากรอกคำยินยอมว่าถ้ามีอะไรในสำนักพิมพ์รั่วไหล เราต้องรับผิดชอบ
เมื่อถึงลำดับคิวที่ให้ดูแต่กระดาษคำตอบแล้ว แจ้งว่าเราฝนรหัสผิดแต่ไม่มีอะไรมา เทียบเคียง ว่าผิดจริงหรือไม่ ให้ดูแค่กระดาษคำตอบแผ่นเดียวเท่านั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่เราผ่านการสอบมาหลายสนามแล้วจะมีการฝนรหัสผิด เรามั่นใจมาก และเอะใจว่ากระดาษคำตอบที่เอามาให้ดูก็ใหม่เหมือนไม่ใช่ของเรา เพราะขณะทำข้อสอบเรามีการลบและแก้ไขหลายรอบ
แต่เป็นลายมือเราลงชื่อในกระดาษคำตอบนั้น คล้ายทำขึ้นใหม่ ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ และโทษตัวเอง ที่ไม่รอบคอบ และยอมรับในข้อผิดพลาด และทุกคนที่มาเป็นเหมือนกันหมด จะเป็นไปได้เหรอ ได้แต่ตั้งกลุ่มและถามกันไปกันมา ไปยื่นอุทธรณ์ก็เงียบ
แต่มาวันนี้ พึ่งรู้ข่าว ได้แต่สงสัย แล้วเอากระดาษคำตอบออกนอกโรงพิมพ์ได้อย่างไร แก้ไขกระดาษคำตอบเราให้ผิดด้วยหรือไม่ ???
อีกหลายพันชีวิต ที่เจอเหมือนกัน อยากทราบข้อเท็จจริง”