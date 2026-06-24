“จูรี” เบรก “อนุทิน” สั่งยกเลิกผลสอบราชการ! จี้แยกแยะ-ค้านเหมารวม ลั่นต้องเยียวยาหัวใจคนสอบได้ด้วยตัวเอง

หลังจาก "อนุทิน ชาญวีรกูล" สั่งชี้ขาดล้างกระดาน ยกเลิกผลสอบและเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการท้องถิ่นทั้งหมดจากเซ่นปมทุจริต 4,500 ล้านบาท ล่าสุด "จูรี นุ่มแก้ว" ส.ส.สงขลา ออกโรงเบรกทันควัน ค้านคำสั่งยกเลิกเหมารวม ลั่น "โคตรทำลายฝันลูกชาวบ้าน" ที่เขาสอบมาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรง ท้าเยียวยาหัวใจคนสุจริตที่ต้องอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำ สอบซ้ำเป็น 10 ครั้ง แต่กลับต้องมารับกรรมจากขบวนการโกง
จากกรณี เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. สนธิกำลังร่วมกับ ป.ป.ช. บุกค้นบ้านพักในจังหวัดนนทบุรี ทลายเครือข่ายทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นระดับชาติ หลังพบพฤติการณ์เรียกรับสินบนรายละ 350,000 - 800,000 บาท แลกกับการแก้ไขกระดาษคำตอบให้สอบผ่าน โดยยึดของกลางเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลกระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายการ ซึ่งถูกดัดแปลงไปแล้วกว่า 2,000 ราย สร้างความเสียหายสูงถึง 4,500 ล้านบาท โดยมีผู้อำนวยการระดับสูงของเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ตกเป็นผู้ต้องสงสัยสำคัญ ทั้งนี้ ป.ป.ช. จะมีการแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการดังกล่าวอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 มิถุนายน 2569
ต่อมามีรายงานว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรียกประชุมด่วนหน่วยงานปราบปรามและกระทรวงมหาดไทย เพื่อสั่งการขั้นเด็ดขาดกวาดล้างเครือข่ายทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีคำสั่งชี้ขาดให้ ยกเลิกผลการสอบและเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมดที่มาจากกระบวนการทุจริต เนื่องจากถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ผิดกฎหมาย โดยไม่ต้องเกรงกลัวการถูกฟ้องร้อง พร้อมสั่งการให้ขยายผลสาวถึงผู้บงการระดับสูง สั่งพักงานข้าราชการที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยทันที (เช่น กรณีข้าราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์) ตลอดจนเร่งยึดทรัพย์และดำเนินคดีทางกฎหมายขั้นสูงสุด ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมการทำงานที่รวดเร็วและรัดกุมของชุดจับกุม พร้อมย้ำจุดยืนของรัฐบาลที่จะไม่อดกลั้นต่อการทุจริตที่บ่อนทำลายความก้าวหน้าของระบบราชการและประเทศชาติอย่างเด็ดขาด
ล่าสุด วันนี้ (24 มิ.ย.) นายจูรี นุ่มแก้ว จังหวัดสงขลา เขต 2 และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออดมาโพสต์คลิปวิดีโอ ขณะลุกขึ้นอภิปรายอย่างดุเดือดถึงปัญหาการทุจริตสอบเข้ารับราชการครั้งมโหฬาร พร้อมชี้ให้เห็นถึงความปล่อยปละละเลยของรัฐบาลที่ปล่อยให้เกิดการโกงในระดับที่สร้างความเสียหายทางมูลค่าเม็ดเงินและจิตใจของประชาชนอย่างรุนแรง
นายจูรี เปิดเผยว่า ตนเองในฐานะลูกชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยสอบเข้าบรรจุราชการได้ด้วยความสุจริต โดยไม่เคยใช้เงินหรือเส้นสาย รู้สึกอินกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก พร้อมทั้งแฉถึงโมเดลการทุจริตรูปแบบใหม่ที่พัฒนาไปไกลกว่าในอดีต โดยระบุว่า
"ก่อนหน้านี้ มันโกงกันโดยวิธีการได้ข้อสอบมาก่อน ได้คำตอบมาก่อน แต่ครั้งนี้ไม่ใช่... เมื่อคุณจ่ายเงินครบ คุณได้ตำแหน่งไปก่อนเลย แล้วค่อยมาทำข้อสอบทีหลัง จะกาอะไรก็ได้ คุณก็ได้เป็นอยู่แล้ว"
ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ระบุต่อไปว่า พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการโคตรทำลายความหวังและความฝันของลูกชาวบ้านทั่วไปที่ไม่มีเงินและไม่มีเส้นสาย หลายคนต้องอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำ ข้ามเดือนข้ามปี พากเพียรสอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าถึง 5 ครั้ง 10 ครั้ง จนกระทั่งสอบติดด้วยความสุจริต แต่กลับต้องมาเผชิญกับระบบที่อยุติธรรมเช่นนี้
ทั้งนี้ นายจูรี ได้ยื่นข้อเรียกร้องสำคัญ 2 ประการต่อประธานสภาฯ เพื่อส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. ลากไส้ตัวการใหญ่ ขอให้เจ้าหน้าที่สาวไปให้ถึงต้นตอของขบวนการ เนื่องจากเชื่อว่าไม่ใช่มีเพียงแค่ "นายหน้า" เท่านั้น และต้องการคำตอบว่าเงินทุจริตจำนวนมหาศาลกว่า 4-5 พันล้านบาทในท้ายที่สุดแล้วกระจายไปอยู่ที่ใครบ้าง
2. ปกป้องคนสุจริต สำหรับผลพิจารณาปลายทางของการสอบครั้งนี้ว่าจะถูกยกเลิกหรือได้ไปต่อ หากจำเป็นต้องมีการ "ยกเลิกการสอบ" จริงๆ รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีมาตรการรักษาหัวใจและเยียวยากลุ่มคนที่สอบผ่านมาด้วยความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสุจริต ซึ่งไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆ กับการทุจริตในครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้ เจ้าตัวยังเผยอีกว่า เองรู้สึกอินและสะเทือนใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นลูกชาวบ้านคนหนึ่งที่เคยผ่านการสอบบรรจุเข้ารับราชการมาได้ด้วยตนเองอย่างสุจริต โดยไม่เคยใช้เงินซื้อตำแหน่งหรือพึ่งพาระบบเส้นสายแม้แต่ครั้งเดียว ในวันนี้จึงขอทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงแทนกลุ่มคนที่สอบผ่านเข้ามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ยังได้กล่าวถึงความยากลำบากของผู้เข้าสอบอย่างสุจริตว่า
"บางคนเขาอ่านหนังสือหามรุ่งหามค่ำ อ่านข้ามวันข้ามเดือน ข้ามเดือนข้ามปี สอบครั้งแรกไม่ติด สอบครั้งที่ 2, 3, 4 จนถึงครั้งที่ 5 บางคนมาสอบติดเป็นครั้งที่ 10 ในการสอบครั้งนี้โดยสุจริต"
สุดท้าย นายจูรี ได้ฝากข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการจัดการหลังจากนี้ โดยเน้นย้ำว่า หากท้ายที่สุดแล้วผลการพิจารณาปลายทางนำไปสู่การ "ยกเลิกการสอบ" ทั้งหมด สิ่งสำคัญที่หน่วยงานภาครัฐต้องคำนึงถึงคือ จะต้องมีมาตรการรักษาหัวใจและเยียวยากลุ่มคนที่สอบผ่านมาด้วยความรู้ความสามารถของตัวเองอย่างสุจริต เนื่องจากคนกลุ่มนี้ตั้งใจอ่านหนังสือมาอย่างเต็มที่และสอบได้ โดยไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการทุจริตในครั้งนี้เลย