ไทยพีบีเอส ผนึกภาคีฯ พลิกโฉมสวนลุมจัด “Bangkok Active Election 2026 ปลุกพลังคนกรุงฯ ร่วมดีไซน์เมืองในฝันส่งถึงผู้ว่าฯ คนใหม่

ไทยพีบีเอส ผนึกภาคีเครือข่าย พลิกโฉมสวนลุมพินีเป็นพื้นที่ปล่อยพลังสร้างสรรค์ ชวนคนเมืองร่วมล้อมวงดีไซน์กรุงเทพฯ ผ่านเทศกาล “ Bangkok Active Election 2026” ส่งต่อทุกเสียงสะท้อนร่วมขับเคลื่อนอนาคตกรุงเทพมหานครด้วยความหวัง
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดยศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ (The Active) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย จัดงาน Bangkok Active Election 2026 เทศกาลชวนประชาชนร่วมออกแบบอนาคตกรุงเทพฯ เปลี่ยนสวนสาธารณะใจกลางเมืองให้เป็นพื้นที่ระดมความคิด แลกเปลี่ยนมุมมอง และร่วมกันจินตนาการถึงเมืองในฝันของคนกรุงเทพฯ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2569 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ
ภายในงานประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลักที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการออกแบบอนาคตเมืองผ่านบรรยากาศที่สร้างสรรค์และเป็นมิตร ได้แก่ 1. Active City Vision in the Park เวทีนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเมืองที่ดีขึ้น อาทิ Bangkok Open Mic และ Mini Forum 2. Policy Market ตลาดนัดนโยบาย พื้นที่ให้ประชาชนได้ศึกษา แสดงความคิดเห็น และร่วมต่อยอดข้อเสนอพัฒนาเมือง ผ่านกิจกรรมอย่างตลาดนัดนโยบาย Active Data Lab และนิทรรศการแบบ Interactive และ 3. Bangkok Active Festival เทศกาลสร้างแรงบันดาลใจที่ชวนทุกคนมาร่วมเล่น เรียนรู้ และพูดคุยถึงอนาคตของกรุงเทพฯ ผ่านกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ปั่นเป็ด Talk สนทนาเรื่องเมืองบนเรือเป็ด ตลาดเขียว Book Truck อ่านหนังสือใต้ร่มไม้ Board Game พื้นที่เล่นอิสระสำหรับเด็ก รวมถึงบูทกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะและการออกกำลังกาย ตลอดจนพื้นที่สร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของไทยพีบีเอส โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมเดิน-วิ่งสะสมระยะทาง 5 และ 10 กิโลเมตร เพื่อแลกรับของที่ระลึก ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ตลอด 3 วันของการจัดงาน
สมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหา กล่าวว่า ไทยพีบีเอสและภาคีเครือข่ายต้องการเปิดพื้นที่สาธารณะให้เป็นพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและเสียงสะท้อนของประชาชน ผ่านกิจกรรมที่ทำให้เรื่องการเมืองและการพัฒนาเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวและเข้าถึงได้สำหรับทุกคน พร้อมคาดหวังว่าจะมีประชาชนออกมาร่วมสะท้อนความต้องการและความหวังต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่
“ไทยพีบีเอสจะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากประชาชนที่เข้าร่วมงาน เพื่อนำไปต่อยอดเป็นเนื้อหาข่าวและรายการต่าง ๆ ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งต่อเสียงของประชาชนไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนต่อไป เพื่อร่วมกันพัฒนาเมืองหลวงให้เป็นเมืองของทุกคน” สมชัย กล่าว
ด้านเสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วมงาน ธัญชนก มหาพล และวิภาวรรณ ประสานรัตน์ คู่แม่ลูกที่เข้าร่วมกิจกรรม Book Truck เล่าว่า ทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อออนไลน์ของไทยพีบีเอส และรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้เวลาร่วมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมฝากความหวังถึงผู้ว่าฯ คนใหม่ให้เร่งพัฒนาสนามเด็กเล่นใกล้บ้านให้มีมาตรฐานและปลอดภัยสำหรับเด็กทุกช่วงวัย เพื่อให้เด็ก ๆ มีพื้นที่ทำกิจกรรมและใช้เวลานอกบ้านมากขึ้น ลดการอยู่หน้าจอ และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ปกครอง
ขณะที่ ครอบครัวของน้องตะวัน ซึ่งเดินทางมาร่วมกิจกรรมพื้นที่เล่นอิสระ พร้อมคุณตาจำเนียร และคุณแม่สุดารัตน์ อุตมะโภคิน มองว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นตัวอย่างของการใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะได้อย่างสร้างสรรค์ แม้กรุงเทพฯ จะมีการพัฒนามากขึ้นในหลายด้าน แต่ยังอยากเห็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุ เด็ก และคนรุ่นต่อไปมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกัน และยังได้สะท้อนถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในชีวิตประจำวัน อย่างทางเท้าและถนนที่ชำรุดทรุดโทรม ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยอยากให้ผู้ว่าฯ คนใหม่ที่จะเข้ามารับหน้าที่ เร่งดำเนินการปรับปรุงทางเท้า
นอกจากนี้ ยังมีชาวต่างชาติที่เข้าร่วมงานและร่วมสะท้อนมุมมองต่อการพัฒนาเมือง เช่น Venkat และNandhni คู่สามีภรรยาชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มานานกว่า 3 ปี โดยระบุว่ากรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่และมีความสะดวกสบาย แต่ยังมีความท้าทายในด้านระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะระบบรถโดยสารประจำทางที่ยังขาดข้อมูลเวลาเดินรถที่แม่นยำ รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งที่ยังไม่สะดวก จึงอยากเห็นผู้ว่าฯ คนใหม่เข้ามาผลักดันการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มในเมือง
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน คือโซนฟอรัม (Forum) ที่รวมตัวผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์จากหลากหลายวงการ ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมถึงคนรุ่นใหม่ มาร่วมแลกเปลี่ยนไอเดียขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เดินหน้าต่อ ในหัวข้อ “GLOBAL VISION: มองบทเรียนโลก เปิดจินตนาการใหม่ของกรุงเทพฯ” และ "Vision Talk : เมื่อกรุงเทพส่งเสียง VOICES FROM BANGKOK" โดยได้รับความสนใจจากคนทำงานสื่อสารมวลชนเข้าร่วมรับฟัง อาทิ วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์ ผู้อำนวยการ ส.ส.ท., สมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านเนื้อหา และปภาภรณ์ เฉลิมวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารและส่งเสริมการตลาดเพื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส
โดยเริ่มต้นระดับสากลในเวที “GLOBAL VISION: มองบทเรียนโลก เปิดจินตนาการใหม่ของกรุงเทพฯ ชวนคนกรุงเทพ” ร่วมเปิดมุมมองใหม่และถอดบทเรียนการสร้าง “เมืองในฝัน” จาก 3 เมืองต้นแบบระดับโลก ร่วมเสวนา โดยลิเลียน เกียร์ริ่ง ผู้ประสานงานโครงการ Partners For Water หน่วยงานส่งเสริมวิสาหกิจแห่งเนเธอร์แลนด์ (RVO), เจีย ซิน ชุม ผู้อำนวยการด้านภูมิทัศน์ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำเฮนนิง ลาร์เซน (Henning Larsen), อิศรีย์ จิตรปาธิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมในเมือง ประจำโครงการการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) และดำเนินรายการ โดยคุณยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้ง we!park
พร้อมต่อยอดในระดับท้องถิ่นที่เวที "Vision Talk : เมื่อกรุงเทพส่งเสียง VOICES FROM BANGKOK” ซึ่งเป็นการล้อมวงคุยเพื่อชวนตั้งคำถามว่า “อีก 5 ปีต่อจากนี้ ควรเปลี่ยนอะไร เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน” ซึ่งมีผู้ร่วมสะท้อนมุมมองในหลากหลายบทบาท ได้แก่ ประสาน อิงคนันท์ ผู้ก่อตั้งเพจมนุษย์ต่างวัย, กรุณา บัวคำศรี สื่อมวลชน, สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ อดีตประธานกรรมการมูลนิธิโลกสีเขียว, รศ.บุญเลิศ วิเศษปรีชา คณบดีคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ยศพล บุญสม ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม we!park, และ ณาตยา แวววีรคุปต์ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ เป็นผู้ดำเนินรายการ
Bangkok Active Election 2026 เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้ร่วมสะท้อนปัญหา ความต้องการ และความหวังต่ออนาคตกรุงเทพฯ โดยเสียงที่เกิดขึ้นตลอด 3 วันของการจัดงานจะถูกรวบรวมและส่งต่อผ่านไทยพีบีเอสและภาคีเครือข่ายไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคน
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