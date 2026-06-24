"ภาวุธ" แจงโผล่ร่วม QRS เป็นแค่ลูกค้าเทรดทอง ไม่เคยชวนลงทุน

"ภาวุธ" แจงโผล่ร่วม QRS เป็นแค่ลูกค้าเปิดพอร์ตเทรดทอง ส่วนภาพร่วมเฟรมผู้บริหาร ถ่ายตอนเจอที่งานพบปะทั่วไป เป็นเรื่องปกติคนอื่นก็ทำ ยันคลิปพูดแชร์ประสบการณ์การเทรด ไม่ได้ชวนลงทุนแต่อย่างใด ย้ำกำลังรอเอกสารพร้อม จะเข้าชี้แจงดีเอสไอทันที
วันที่ 24 มิ.ย. 2569 นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ชี้แจงกรณีมีภาพและคลิป เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ QRS Global ซึ่งเป็น 1 ใน 4 โบรกเกอร์ Forex ที่ถูกดีเอสไอเข้าไปตรวจสอบ
โดยระบุว่า ...
ขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงในประเด็นที่หลายคนกำลังให้ความสนใจและอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนครับ
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ย้ำก่อนนะครับ ผมไม่เกี่ยวข้องกับ สแกมเมอร์, ไม่ได้ทำธุรกิจ Forex, ไม่เกี่ยวข้องขบวนการแชร์ลูกโซ่ และ ขบวนการแก็งค์ธุรกิจข้ามชาติใดๆ
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1. ผมคือหนึ่งใน "ลูกค้า" ที่เปิดพอร์ตเทรดทองคำกับ QRS ตามปกติครับ ซึ่งเท่าที่ทราบเค้ามีลูกค้าอยู่เป็นจำนวนมาก
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2. จากภาพที่แชร์กันในสื่อออนไลน์กับความสัมพันธ์ของผมกับผู้บริหาร QRS คืออย่างที่ย้ำไป ผมคือนักเทรดคนหนึ่งเท่านั้นครับ ปกติจะมีงานพบปะนักเทรดกันอยู่เรื่อยๆ อยู่แล้ว ดังนั้นการถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหาร ถือเป็นเรื่องปกติที่หลายๆ ท่านก็ถ่ายกัน แต่อาจจะเพราะเป็นผมเลยถูกจับจ้องเป็นพิเศษ
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3. จากคลิปที่เผยแพร่อยู่ ผมขอชี้แจงว่า วันนั้นผมเข้าไปร่วมงานในฐานะ "นักเรียน" เพื่อศึกษาเทคนิคการดูกราฟ ผมไม่เคยไปเป็นผู้สอน และไม่เคยชักชวนใคร ส่วนคลิปที่เห็นกัน เป็นเพียงการสัมภาษณ์แชร์ประสบการณ์การเทรดส่วนตัวทั่วไป "ไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อหรือเชิญชวน" ให้ใครมาสมัครเทรดกับโบรกเกอร์ไหนทั้งสิ้นครับ
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4. การเทรดทองที่นี่จะมีคะแนนสะสม (Reward Points) ก็เหมือนเวลาเราไปซื้อสินค้าแล้วมีแต้มแจก แล้วนำไปแลกของได้ คล้ายกัน ผมนำแต้มจากยอดเทรดไปแลกทริปเดินทางไปต่างประเทศตามเงื่อนไขของระบบครับ
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ในส่วนของข้อสงสัยอื่นๆ ขณะนี้ผมกำลังรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนที่สุด ซึ่งส่วนหนึ่งยังอยู่ระหว่างรอเอกสารจากสถาบันการเงิน ยืนยันว่าเมื่อเอกสารพร้อม ผมจะเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงกับทาง DSI โดยตรง อย่างแน่นอน