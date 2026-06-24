อุทาหรณ์สายนวด! ภรรยานวดคลายเมื่อย พลาดกดจุดอันตรายที่ลำคอ ส่งผลหลอดเลือดฉีกขาด-สมองขาดเลือดถาวร

ศัลยแพทย์ระบบประสาทเตือนอุทาหรณ์สลด ชายวัย 54 ปี ร่างกายแข็งแรงไร้โรคประจำตัว กลับต้องกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกและสูญเสียการพูดไปตลอดกาล เพียงเพราะให้คนในครอบครัว "นวดคลึงบริเวณต้นคอ" เพื่อคลายเมื่อย ส่งผลให้หลอดเลือดแดงใหญ่ฉีกขาดและสมองขาดเลือดรุนแรง แพทย์ย้ำชัด! บริเวณใดของลำคอที่ "ห้ามกด-ห้ามนวด" เด็ดขาด
เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. นพ.ประชา กัญญาประสิทธิ์ ศัลยแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทและหลอดเลือดสมอง ได้โพสต์เคสเตือนภัยผ่านเพจ “หมอประชาผ่าตัดสมอง” เปิดเผยถึงภัยเงียบจากการนวดที่ขาดความเข้าใจทางกายวิภาคศาสตร์ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผู้ป่วยชายอายุ 54 ปี ซึ่งไม่มีประวัติโรคประจำตัวใดๆ ผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ จึงขอให้ภรรยานวดเพื่อคลายกล้ามเนื้อ ทว่าหลังจากการนวด ผู้ป่วยกลับรู้สึกตึงและปวดบริเวณลำคอมากกว่าเดิม กระทั่งรุ่งเช้าพบว่ามีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่แขนและขาซีกขวา รวมถึงไม่สามารถพูดสื่อสารได้ (Aphasia) ครอบครัวจึงเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการตรวจวินิจฉัยเชิงลึกด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองและหลอดเลือด (CT Brain & CTA) ทีมแพทย์พบพยาธิสภาพที่รุนแรงและวิกฤต โดยเนื้อสมองซีกซ้ายได้เกิดภาวะตายเป็นบริเวณกว้าง ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ชัดเจนว่าสมองขาดเลือดมานานกว่า 8 ชั่วโมง นอกจากนี้ ภาพถ่ายรังสีวิทยาหลอดเลือด (CTA) ยังแสดงให้เห็นว่า หลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอด้านหน้าซ้าย (Left Carotid Artery) ขาดหายไปจากระบบการไหลเวียน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอธิบายถึงกลไกทางพยาธิวิทยา (Pathophysiology) ในกรณีนี้ว่า การกด คลึง หรือนวดอย่างรุนแรงบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ ส่งผลให้ผนังหลอดเลือดชั้นในเกิดการปริแตกหรือฉีกขาด เมื่อเกิดบาดแผล ร่างกายจะตอบสนองด้วยการสร้างลิ่มเลือดขึ้นมาสมานรอยฉีกขาดนั้น ซึ่งลิ่มเลือดดังกล่าวได้กลายเป็นสิ่งอุดตันขวางกั้นการไหลเวียนของเลือดที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบตันเฉียบพลัน
เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้ถูกส่งตัวเข้าสู่ระบบการรักษาล่าช้ากว่า "ระยะเวลาทอง" ทำให้เซลล์สมองซีกซ้ายได้รับความเสียหายอย่างถาวร ทิศทางการรักษาทางการแพทย์จึงมุ่งเน้นไปที่การรักษาชีวิต โดยทีมแพทย์ต้องทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะ เพื่อลดแรงดันในโพรงสมองที่เกิดจากภาวะสมองบวมรุนแรง และป้องกันไม่ให้เกิดการกดทับก้านสมองอันเป็นอันตรายถึงชีวิต
สุดท้าย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ออกประกาศเตือนประชาชนและผู้ที่ชื่นชอบการนวดอย่างจริงจังว่า "ห้ามกด คลึง หรือลงน้ำหนักบริเวณหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอด้านหน้า รวมถึงบริเวณท้ายทอยโดยเด็ดขาด" เนื่องจากเป็นจุดที่เปราะบางต่อแรงกระทำทางกายภาพ หากต้องการนวดบำบัดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ควรเข้ารับบริการจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแพทย์แผนไทย หรือนักกายภาพบำบัดที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการศึกษาด้านกายวิภาคศาสตร์อย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมทางสุขภาพที่อาจพรากชีวิตหรือสร้างความพิการไปตลอดกาล
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