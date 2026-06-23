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“RWS 200” ฉลองครบรอบ 200 อีเวนต์ของ RWS กับรายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นำทัพโดย 2 ซูเปอร์ไฟต์ แดเนียล ปะทะ อังเคล บาวซา และ จิ๊กซอว์ ปะทะ ด่วน 99

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“RWS 200” ฉลองครบรอบ 200 อีเวนต์ของ RWS กับรายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนำทัพโดย 2 ซูเปอร์ไฟต์ แดเนียล ปะทะ อังเคล บาวซา และ จิ๊กซอว์ ปะทะ ด่วน 99
กับ 1 คู่ชิงแชมป์ โคกิ โอซากิ ปะทะ ชายโทน พร้อมโบนัสจัดเต็มทะลุ 5 ล้านบาท ​เวทีราชดำเนิน “บ้านของมวยไทย” เตรียมสร้างปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ให้แฟนมวยทั่วโลกต้องจับตามอง ในศึก RWS 200 อีเวนต์เฉลิมฉลองความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของรายการ Rajadamnern World Series (RWS) ที่เดินหน้าพามวยไทยไปสู่เวทีโลกมาอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปี จนก้าวมาถึงอีเวนต์ที่ 200 โดยครั้งนี้ขนทัพคู่มวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด มาให้แฟนมวยทั่วโลกได้รับชม นำทัพด้วย 2 คู่ซูเปอร์ไฟต์หยุดโลก แดเนียล โรดริเกวซ หนึ่งในนักมวยไทยที่เก่งที่สุดในยุคนี้ ปะทะ อังเคล บาวซา คู่ชกจอมเรียกเลือดจากอาร์เจนตินา และการรีแมตช์ไฟต์ดุเดือดแห่งปี 2568 ระหว่าง จิ๊กซอว์ ศิษย์ไทยแลนด์ ปะทะ ด่วน 99 อ.เพชรขุนศึก ตามมาด้วย 1 คู่ชิงแชมป์เฉพาะกาล โคกิ โอซากิ ปะทะ ชายโทน ว.อุรชา พร้อมกับ 4 คู่ประกอบรายการสุดเดือด พร้อมระเบิดความมันส์ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 นี้

​สำหรับคู่มวยไฮไลต์ของศึก RWS 200 นำโดย “คู่เอกหยุดโลก” ซูเปอร์ไฟต์ชิงแชมป์ราชดำเนิน รุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวต 154 ปอนด์ ระหว่าง แดเนียล โรดริเกวซ หนึ่งในนักมวยไทยที่ดีที่สุดแบบปอนด์ต่อปอนด์แห่งยุค ผู้ครองบัลลังก์แชมป์ราชดำเนินมาอย่างยาวนาน 4 ปีเต็ม เตรียมขึ้นป้องกันตำแหน่งเป็นครั้งที่ 5 พบกับ อังเคล บาวซา จอมบู๊ฟอร์มแรงจากอาร์เจนตินา ผู้มาพร้อมสไตล์การชกดุดันและพลังหมัดอันหนักหน่วงหลังเพิ่งปิดเกมน็อก แกรเรธ สมายลี แชมป์โลก WBC รุ่น 160 ปอนด์ ตั้งแต่ยกแรกมาได้อย่างสุดสะเทือนวงการ ไฟต์นี้จึงเป็นบทพิสูจน์ครั้งสำคัญว่า ระหว่างราชันที่ครองบัลลังก์มานานอย่าง ของแดเนียล กับพลังทำลายล้างของ อังเคล บาวซา ใครจะอยู่ใครจะไป
​อีกหนึ่งคู่ที่แฟนมวยรอคอยนั่นคือ ซูเปอร์ไฟต์ชิงเงินล้าน เดิมพันแชมป์ราชดำเนิน รุ่นฟลายเวต 112 ปอนด์ ระหว่าง จิ๊กซอว์ ศิษย์ไทยแลนด์ เจ้าของแชมป์ รีแมตช์ภาคสองกับ ด่วน 99 อ.เพชรขุนศึก แชมป์รุ่น 108 ปอนด์ ที่ปีนเวตขึ้นมาไล่ล่าความสำเร็จ ภาคแรกของทั้งคู่ เมื่อเดือน ต.ค.68 คือไฟต์ระดับตำนานที่ถูกกล่าวขานกันว่าดุเดือดที่สุดไฟต์หนึ่งในประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทย จนคว้ารางวัลคู่มวยดุเดือดแห่งปี 2568 ของเวทีราชดำเนินมาแล้ว ครั้งนี้เดิมพันใหญ่กว่าเดิมหลายเท่า ระหว่าง จิ๊กซอว์ สุดยอดฝีมืออาวุธหนักแรง ปะทะ ด่วน 99 หนึ่งในนักชกที่หมัดหนักที่สุดบนสังเวียนแห่งนี้ ทั้งสองคนพร้อมจารึกประวัติศาสตร์สร้างไฟต์ให้ดุเดือดอีกครั้ง หวังคว้ารางวัลคู่มวยดุเดือดแห่งปีของเวทีราชดำเนิน 2 ปีซ้อนให้ได้

​ขณะที่ศึกแห่งศักดิ์ศรีภายใต้ความร่วมมือระหว่าง RWS และ RISE องค์กรมวยอันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ครั้งนี้ได้ส่ง โคกิ โอซากิ ยอดนักชกคิกบ็อกซิ่งชาวญี่ปุ่น เจ้าของอันดับ 4 ของโลกแบบปอนด์ต่อปอนด์ และแชมป์โลก RISE รุ่นแบนตัมเวตคนปัจจุบัน ข้ามสายมาชิงแชมป์เฉพาะกาลราชดำเนิน รุ่นซูเปอร์แบนตัมเวต 122 ปอนด์ ปะทะ ชายโทน ว.อุรชา จอมบู๊ฟอร์มร้อนแรงที่เพิ่งเก็บชัยชนะน็อกเอาต์ด้วยหมัดมา 2 ไฟต์ติดต่อกัน รอรับมืออยู่บนสังเวียน ด้วยชื่อเสียงเรื่องอาวุธหนักและพลังปะทะอันดุดันของนักมวยจากค่าย ว.อุรชา ไฟต์นี้พร้อมระเบิดความดุเดือดได้ทุกวินาทีบนสังเวียน 

​ต่อด้วย การดวลเดือดในพิกัดมวยไทย 3 ยก ระหว่าง ดีมิทรี เมนชิคอฟ นักชกดาวดังกำปั้นโหดชาวรัสเซียที่เพิ่งจัดการอดีตผู้ท้าชิงแชมป์ราชดำเนินอย่าง จอช ฮิลล์ ด้วยหมัดน็อกสุดสยองในไฟต์เปิดตัว พบกับ เอเมอร์สัน เบนโต อดีตแชมป์ราชดำเนิน ผู้ขึ้นชื่อเรื่องอาวุธหนักและมีเกมการชกดุดัน คู่นี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในไฟต์ที่มีโอกาสปิดเกมแบบไม่ครบยกมากที่สุดของรายการ เพราะต่างฝ่ายต่างมีพลังอาวุธและความเฉียบคมที่พร้อมปิดเกมได้ในเสี้ยววินาที
​อีกทั้งในช่วงพรีลิม 2 แฟนมวยจะได้ชมการปะทะกันระหว่าง อาวอร์ด คาซิมบา หนึ่งในนักมวยสายเอนเตอร์เทนที่สร้างสีสันให้เวทีราชดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยสไตล์เดินหน้าไม่หยุด อาวุธสวยงามจนกลายเป็นไวรัลอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงคาแรกเตอร์กวน ๆ ที่แฟนมวยจดจำได้เป็นอย่างดี พบกับ กอนซาโล่ อัลบินากอร์ต้า คู่ต่อสู้ที่อันตรายไม่แพ้กัน มีหมัดและศอกที่หนักหน่วง รุนแรง และพร้อมส่งคู่ชกลงไปกองได้ทุกเมื่อ ทำให้คู่นี้มีโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์และเรียกเสียงเชียร์จากผู้ชมได้ตลอดเวลา

​สำหรับอีก 2 คู่ที่พลาดไม่ได้คือการพบกันของ อัลเบิร์ต คัมโปส กับ ออสการ์ ฟอนเซกา ที่ต่างฝากต่างพกความดุเด็ดเผ็ดมันส์มาฉะกันในคู่เปิด และการโคจรมาพบกันของ 2 ดาวโรจน์วงการมวยไทย เจมส์ คอสติช จากออสเตรเลีย กับ มิกิ กาซาลี น้องเล็กแห่งตระกูลมวยไทยสุดดังจากมาเลเซีย 

ครั้งนี้ทางรายการ RWS จะมีโบนัสพิเศษนอกจากโบนัสซูเปอร์ไฟต์ และโบนัสไฟต์ชิงแชมป์ ให้กับนักกีฬาทุกคู่ที่ทำการแข่งขันในไฟต์ใหญ่ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ หากสามารถชนะน็อกคู่ต่อสู้ได้อย่างสวยงามจะมีโบนัสพิเศษให้ โดยคู่มวย 3 ยก ทั้ง 4 คู่ในรายการ ใครสามารถชนะน็อกได้ รับทันที 250,000 บาท ส่วน 3 คู่ชิงแชมป์ใครที่สามารถปิดเกมน็อกคู่ต่อสู้ได้รับเพิ่มอีก 500,000 บาท โดยเงินก้อนนี้ไม่รวมกับ โบนัสไฟต์ชิงแชมป์ และซูเปอร์ไฟต์ นั่นหมายความว่าหากนักชกซูเปอร์ไฟต์ชนะน็อกได้สำเร็จ จะมีเงินรางวัลรออยู่มากถึง 1,500,000 บาท ขณะที่คู่ชิงแชมป์หากมีการน็อกเกิดขึ้น ก็จะมีเงินรางวัลสำหรับนักมวยสูงถึง 850,000 บาท

​นายเธียรชัย พิสิฐวุฒินันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกลเบิล สปอร์ต เวนเจอร์ส จำกัด (GSV) บอร์ดบริหารเวทีราชดำเนิน และประธานรายการ RWS กล่าวว่า "4 ปีที่แล้ว ผมเคยสัมภาษณ์พูดถึง RWS ซึ่งวันนั้นมันเป็นแค่ความฝันที่ห่างไกลมาก แต่วันนี้ดีใจและภูมิใจมากที่มาถึงจุดนี้ พวกเราตั้งใจสร้างสรรค์รายการมวยผ่านมาตลอด 199 อีเวนต์ วันเสาร์นี้จะเป็นอีเวนต์ RWS 200 นี่จะเป็นอีกอีเวนต์ประวัติศาสตร์ของวงการมวยไทย คู่มวยในรายการนี้จะเป็นคู่มวยที่ดีที่สุด มันส์เร้าใจที่สุด ผมมั่นใจว่านักมวยทุกคนที่ชกในวันเสาร์นี้จะสร้างความประทับใจให้ทุกคนอย่างแน่นอน"

​"อีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดีคือ เวทีราชดำเนิน และ RWS ได้ร่วมมือกับ แฟร์เท็กซ์ (Fairtex) แบรนด์อุปกรณ์มวยไทยระดับโลก ซึ่งจะเข้ามาเป็นพันธมิตรสำคัญ ความตั้งใจตั้งแต่วันแรกของเราคือ เราอยากจะเป็น 1 ในทีมไทยที่พาสินค้าและรายการของไทยไปสู่ระดับโลกให้ได้
​เราอยากจะร่วมมือกับแบรนด์ของไทยที่เป็นแบรนด์ระดับโลก ดีใจมากๆ เป็นเกียรติมาก ๆ ที่ได้มีโอกาสเป็น
พาร์ทเนอร์กันกับ Fairtex ในครั้งนี้ครับ" 

​ศึก RWS 200 จึงถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของวงการมวยไทย ที่รวบรวมสุดยอดนักสู้ระดับแชมป์จากทั่วโลกมาประชันฝีมือบนสังเวียนแห่งเกียรติยศ ขอเชิญแฟนมวยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของศึกประวัติศาสตร์ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2569 ณ เวทีมวยราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ​แฟนมวยสามารถซื้อตั๋วเข้าชมได้แล้ววันนี้ที่ www.rajadamnern.com และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงข่าวสารความเคลื่อนไหวของการแข่งขันได้ทาง Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ของ RWS – Rajadamnern World Series





















“RWS 200” ฉลองครบรอบ 200 อีเวนต์ของ RWS กับรายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นำทัพโดย 2 ซูเปอร์ไฟต์ แดเนียล ปะทะ อังเคล บาวซา และ จิ๊กซอว์ ปะทะ ด่วน 99
“RWS 200” ฉลองครบรอบ 200 อีเวนต์ของ RWS กับรายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นำทัพโดย 2 ซูเปอร์ไฟต์ แดเนียล ปะทะ อังเคล บาวซา และ จิ๊กซอว์ ปะทะ ด่วน 99
“RWS 200” ฉลองครบรอบ 200 อีเวนต์ของ RWS กับรายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นำทัพโดย 2 ซูเปอร์ไฟต์ แดเนียล ปะทะ อังเคล บาวซา และ จิ๊กซอว์ ปะทะ ด่วน 99
“RWS 200” ฉลองครบรอบ 200 อีเวนต์ของ RWS กับรายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นำทัพโดย 2 ซูเปอร์ไฟต์ แดเนียล ปะทะ อังเคล บาวซา และ จิ๊กซอว์ ปะทะ ด่วน 99
“RWS 200” ฉลองครบรอบ 200 อีเวนต์ของ RWS กับรายการมวยไทยที่ยิ่งใหญ่ที่สุด นำทัพโดย 2 ซูเปอร์ไฟต์ แดเนียล ปะทะ อังเคล บาวซา และ จิ๊กซอว์ ปะทะ ด่วน 99
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