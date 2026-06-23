ดรามาสมุย! ฝรั่งร้อง “เสียงไก่ขัน” รบกวนนาน 7 เดือน ชาวเน็ตเสียงแตก วิถีชุมชนหรือมลภาวะทางเสียง

ชาวต่างชาติยื่นร้องเรียนต่อเทศบาลนครเกาะสมุย หลังได้รับผลกระทบจากเสียงไก่ขันต่อเนื่องตั้งแต่ตี 3 ถึงช่วงเย็นนานกว่า 7 เดือน จนกระทบการนอนและสุขภาพ ขณะที่ชาวเน็ตแบ่งออกเป็นสองมุม ทั้งฝ่ายที่มองว่าเป็นวิถีชีวิตท้องถิ่นที่ควรปรับตัว และอีกฝ่ายที่เห็นว่าไม่ว่าใครก็ยากจะทนกับเสียงรบกวนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวัน
วันนี้ (23 มิ.ย.) เพจเฟซบุ๊กท้องถิ่น "Samui Ko Chird" ได้โพสต์ภาพหนังสือร้องเรียนของชาวต่างชาติรายหนึ่ง ที่เข้ายื่นเรื่องต่อเทศบาลนครเกาะสมุย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยระบุแคปชันแกมประชดประชันว่า “เกาะสมุยชาวต่างชาติ ร้องเรียน เสียงไก่ขัน #มาถึงขั้นนี้แล้ว# กำ #หนักใจแทนไก่ #เหนื่อยใจกับฝรั่งโลกสวย”
จากภาพเอกสารใบคำร้องเรียน พบว่าผู้ร้องเรียนเป็นชาวต่างชาติ พักอาศัยอยู่บริเวณ Walking Street แม่น้ำ ได้รับความเดือดร้อนจาก "ปัญหาเสียงดัง/เสียงรบกวน" โดยในรายละเอียดคำร้องมีการระบุสภาพปัญหาอย่างชัดเจนว่า เสียงไก่ขันรบกวน ตั้งแต่เวลา 03.00 น. ถึง 18.30 น. ทุกวัน เป็นเวลานานกว่า 7 เดือนแล้ว ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทำให้นอนไม่หลับและเกิดอาการกระสับกระส่าย ซึ่งต้นเหตุระบุว่าเป็นบ้านในซอย 4 ที่เลี้ยงไก่ชนเพศผู้จำนวน 3 ตัว ส่งเสียงขันรบกวนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในส่วนท้ายของคำร้องยังระบุความประสงค์ขอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ เนื่องจากเสียงไก่ขันถี่มากทุกๆ 3-4 นาที และตัดพ้อว่าเคยแจ้งหน่วยงานไปแล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข จนต้องมายื่นเรื่องอย่างเป็นทางการในวันที่ 22 พฤษภาคม 2569
หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตระบุและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย โดยมีทั้งฝ่ายที่เห็นใจเจ้าของไก่และมองว่าเป็นวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นที่ชาวต่างชาติควรปรับตัว รวมถึงคอมเมนต์แซวในเชิงขบขัน ขณะที่อีกฝ่ายก็แสดงความเห็นอกเห็นใจผู้ร้องเรียน เพราะหากต้องเจอเสียงไก่ชนขันถี่รบกวนตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึงเย็นเป็นเวลานานหลายเดือน ก็ถือเป็นมลภาวะทางเสียงที่กระทบต่อการนอนหลับและการใช้ชีวิตอย่างรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติก็คงทนได้ยากเช่นกัน ซึ่งหลังจากนี้คงต้องรอให้ทางเทศบาลนครเกาะสมุยลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อหาทางออกร่วมกันต่อไป