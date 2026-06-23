TILSNA จุดพลุงานเสวนาแห่งปี “TechForge 2026” ผนึกกำลังนักวิจัย-กลุ่มทุน ดันนวัตกรรมไทยจากห้องแล็บสู่ตลาดโลก

สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (สหน.) หรือ TILSNA จัดงานเสวนาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี "TILSNA Roundtable 2026 TechForge : The Innovator's Roundtable" ภายใต้แนวคิดทรงพลัง “Break the Mold, Build the Future: Elevating Thai Life Sciences Together with TILSNA” (ลับคม เสริมแกร่ง หลอมนวัตกรรมไทย สู่ผู้นำตลาด) ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม ทั้งผู้นำองค์กร, นักวิจัย, นักพัฒนาเทคโนโลยี, ผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพ รวมไปถึงนักลงทุนที่กำลังมองหาเทคโนโลยีแห่งอนาคต เพื่อร่วมกันผลักดันและเปลี่ยนอนาคตนวัตกรรมไทยให้เติบโตอย่มีผู้เข้าร่วมประชุมในลักษณะ Roundtable มากว่า 80 องค์กร และผู้ประชุมทางออนไลน์จากทั่วประเทศ เพื่อร่วมกันผลักดันและเปลี่ยนอนาคตนวัตกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา ประธานกรรมการ TILSNA ได้ขึ้นกล่าวเปิดงานพร้อมแสดงวิสัยทัศน์ที่น่าสนใจว่า“วันนี้ตั้งใจให้เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ คือแนวคิดของการเกิดขึ้นของ Tilsna เกือบปีครึ่งที่ผ่านมา คืออยากผลักดันประเทศไทย ในเรื่องของไลฟ์สไตล์จาก OEM กลายเป็น Innovation Hub ให้ได้ และการทำแบบนั้นได้ก็ต้องมีการออกแบบกระบวนการ และข้อมูลจาก Demand side และ Supply side เราจะเริ่มจำแนก ว่า สิ่งที่เราควรจะไปจะมีอะไรบ้าง จนออกเป็นนโยบายเพื่อผลักดันให้ประเทศไทย ถ้าทำสำเร็จจริง จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างจริงจังและต้องขับเคลื่อนทั้งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะกลุ่ม และการประสานงานกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะช่วยปิดล็อคจุดอ่อนทั้งหมด และสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ในประเทศ รวมทั้งส่งออก เพื่อนำรายได้เข้าประเทศ ตามวัตถุประสงค์ของ Tilsna
โดยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการบรรยายพิเศษโดย ดร.จิตติพร ธรรมจินดา ผู้อำนวยการ TILSNA ที่ได้มาเผยถึงโครงสร้าง สิทธิประโยชน์ และกลไกสนับสนุนนักวิจัยอย่างเจาะลึก ผ่าน 4 ภารกิจหลักขององค์กร
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการเปิดเวทีสัมมนาโต๊ะกลม ในหัวข้อ “Target Capabilities: What We Are Forging” ซึ่งเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของเหล่าผู้บริหาร นักวิชาการ และนักวิจัยชั้นนำ เพื่อร่วมกันถอดบทเรียน วิเคราะห์แนวโน้ม และค้นหาศักยภาพสำคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกอย่างแท้จริง
การจัดงาน TechForge 2026 ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการหลอมรวมแนวคิด สร้างเครือข่ายพันธมิตร และเตรียมความพร้อมในการผลักดันงานวิจัยไทยให้กลายเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโลกและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป