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วงการยานยนต์ เตรียมสะเทือน!! “KGEN” กับ “CHERY” ผนึกกำลัง พร้อมพาไทย สู่ “ดีทรอยด์” แห่ง “อาเซียน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



KGENผนึกCHERYปักหมุดไทย “ดีทรอยด์อาเซียน” กางพิมพ์เขียวร่วมทุนจ่อเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นโรงงานผลิตรถยนต์ ดันไทยสู่ฐานผลิตและส่งออกEV มั่นใจยอดขายปีนี้ทะลุ 20,000 ล้าน

“นายคณิสสร์ ศรีวชิรประภา” ประธานที่ปรึกษา บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) หรือ KGEN เปิดเผยว่า หลังโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จ.ระยอง ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Chery Group ผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์เป็นอันดับ 1 ของจีน และ KGEN

เข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ ได้มีโบรกเกอร์และคณะนักลงทุนระดับประเทศให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของโรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ Chery ถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์ส่งออกยักษ์ใหญ่ของจีนต่อเนื่องยาวนานมา 23 ปี

มีโรงงานทั้งในเอเชีย อังกฤษและยุโรป 129 โรงงาน กำลังการผลิต 2.8 ล้านคัน ส่งออก 1.4 ล้านคัน สำหรับประเทศไทยโรงงานแห่งนี้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบรนด์ Omoda&Jacoo เป็นหลัก ซึ่งปีนี้โดยเฉพาะครึ่งปีหลัง จะเร่งผลิต 40,000 คัน และปี 2570 จะผลิตเต็มกำลัง 80,000 คัน เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกด้วย



ทั้งนี้มีการปักธงประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ในอาเซียน หรือ ดีทรอยด์แห่งอาเซียน เพื่อผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไปยัง10 ประเทศทั่วภูมิภาค

อย่างไรก็ตามการที่โรงงานจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ไทยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%ต้องมีแบรนด์ของตัวเองหรือแบรนด์แห่งชาติ รวมทั้งต้องมีชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ของไทย 41%ในรถยนต์ 1 คัน

ซึ่งKGENกำลังเดินหน้าดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยปัจจุบัน Chery เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะที่ KGEN ถือหุ้น 43.7% แต่ในเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ KGEN จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 60%

ขณะเดียวกันจะขยับสัดส่วนหุ้นในบริษัทจำหน่ายรถยนต์ Omoda&Jaecoo จาก 7% เป็น 25% ด้วย ในอนาคตอันใกล้โรงงานแห่งนี้จะไม่ใช่โรงงานจีนอีกต่อไป เพราะคนไทยจะเป็นผู้ถือหุ้นถึง 60% ดังนั้นเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถเป็น “ดีทรอยด์แห่งอาเซียน” ได้อย่างแน่นอน



ประธานที่ปรึกษาKGEN กล่าวอีกว่า เมื่อมีแผนระยะยาวให้ไทยเป็นดีทรอยด์แห่งอาเซียน ทางCheryมองว่ากำลังการผลิตรถยนต์ 80,000 คันต่อโรงงานเพียงแห่งเดียวน่าจะไม่เพียงพอ จึงมีแผนที่จะสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ในจ.ระยอง รวมทั้งจะตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

เนื่องจากค่ายรถยนต์หลายค่ายติดสัญญากับญี่ปุ่น ดังนั้นเป็นโอกาสที่Cheryจะลงทุนผลิตชิ้นส่วนขายให้กับรถจีน และป้อนการผลิตให้รถยนต์ในกลุ่มCheryด้วย แ

ละในวันที่ 24 มิ.ย.นี้Cheryเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการของChery Qรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ผสานดีไซน์การออกแบบที่คว้ารางวัลRed Dot Winner 2026ซึ่งตั้งเป้าเป็นฮีโร่ โปรดักท์ ของเซกเมนต์นี้ เช่นเดียวกับJaecoo 5ที่เป็นฮีโร่ของJaecoo

“สำหรับผลประกอบการของKGEN มั่นใจว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และพร้อมพลิกฟื้นกลับมามีกำไรอย่างเต็มตัวตั้งแต่ไตรมาส2 ปี2569 นี้เป็นต้นไป และหากเป็นไปตามแผนการผลิตในปีนี้ คาดว่าจะมียอดขายไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็นผลการลงทุนเต็มปีตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป” นายคณิสสร์กล่าว


                               { “คณิสสร์ ศรีวชิรประภา” ประธานที่ปรึกษา บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) }

วงการยานยนต์ เตรียมสะเทือน!! “KGEN” กับ “CHERY” ผนึกกำลัง พร้อมพาไทย สู่ “ดีทรอยด์” แห่ง “อาเซียน”
วงการยานยนต์ เตรียมสะเทือน!! “KGEN” กับ “CHERY” ผนึกกำลัง พร้อมพาไทย สู่ “ดีทรอยด์” แห่ง “อาเซียน”
วงการยานยนต์ เตรียมสะเทือน!! “KGEN” กับ “CHERY” ผนึกกำลัง พร้อมพาไทย สู่ “ดีทรอยด์” แห่ง “อาเซียน”
วงการยานยนต์ เตรียมสะเทือน!! “KGEN” กับ “CHERY” ผนึกกำลัง พร้อมพาไทย สู่ “ดีทรอยด์” แห่ง “อาเซียน”