วงการยานยนต์ เตรียมสะเทือน!! “KGEN” กับ “CHERY” ผนึกกำลัง พร้อมพาไทย สู่ “ดีทรอยด์” แห่ง “อาเซียน”

KGENผนึกCHERYปักหมุดไทย “ดีทรอยด์อาเซียน” กางพิมพ์เขียวร่วมทุนจ่อเพิ่มสัดส่วนถือหุ้นโรงงานผลิตรถยนต์ ดันไทยสู่ฐานผลิตและส่งออกEV มั่นใจยอดขายปีนี้ทะลุ 20,000 ล้าน
“นายคณิสสร์ ศรีวชิรประภา” ประธานที่ปรึกษา บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) หรือ KGEN เปิดเผยว่า หลังโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จ.ระยอง ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่าง Chery Group ผู้ผลิตและส่งออกรถยนต์เป็นอันดับ 1 ของจีน และ KGEN
เข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างเต็มรูปแบบ ได้มีโบรกเกอร์และคณะนักลงทุนระดับประเทศให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมความพร้อมของโรงงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ Chery ถือเป็นผู้ผลิตรถยนต์ส่งออกยักษ์ใหญ่ของจีนต่อเนื่องยาวนานมา 23 ปี
มีโรงงานทั้งในเอเชีย อังกฤษและยุโรป 129 โรงงาน กำลังการผลิต 2.8 ล้านคัน ส่งออก 1.4 ล้านคัน สำหรับประเทศไทยโรงงานแห่งนี้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า แบรนด์ Omoda&Jacoo เป็นหลัก ซึ่งปีนี้โดยเฉพาะครึ่งปีหลัง จะเร่งผลิต 40,000 คัน และปี 2570 จะผลิตเต็มกำลัง 80,000 คัน เพื่อจำหน่ายในประเทศไทยและส่งออกด้วย
ทั้งนี้มีการปักธงประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกรถยนต์ในอาเซียน หรือ ดีทรอยด์แห่งอาเซียน เพื่อผลิตและส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าไปยัง10 ประเทศทั่วภูมิภาค
อย่างไรก็ตามการที่โรงงานจะไปถึงเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ ไทยต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 51%ต้องมีแบรนด์ของตัวเองหรือแบรนด์แห่งชาติ รวมทั้งต้องมีชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์ของไทย 41%ในรถยนต์ 1 คัน
ซึ่งKGENกำลังเดินหน้าดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยปัจจุบัน Chery เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในขณะที่ KGEN ถือหุ้น 43.7% แต่ในเดือน ก.ค.-ส.ค.นี้ KGEN จะเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นเป็น 60%
ขณะเดียวกันจะขยับสัดส่วนหุ้นในบริษัทจำหน่ายรถยนต์ Omoda&Jaecoo จาก 7% เป็น 25% ด้วย ในอนาคตอันใกล้โรงงานแห่งนี้จะไม่ใช่โรงงานจีนอีกต่อไป เพราะคนไทยจะเป็นผู้ถือหุ้นถึง 60% ดังนั้นเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถเป็น “ดีทรอยด์แห่งอาเซียน” ได้อย่างแน่นอน
ประธานที่ปรึกษาKGEN กล่าวอีกว่า เมื่อมีแผนระยะยาวให้ไทยเป็นดีทรอยด์แห่งอาเซียน ทางCheryมองว่ากำลังการผลิตรถยนต์ 80,000 คันต่อโรงงานเพียงแห่งเดียวน่าจะไม่เพียงพอ จึงมีแผนที่จะสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ในจ.ระยอง รวมทั้งจะตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
เนื่องจากค่ายรถยนต์หลายค่ายติดสัญญากับญี่ปุ่น ดังนั้นเป็นโอกาสที่Cheryจะลงทุนผลิตชิ้นส่วนขายให้กับรถจีน และป้อนการผลิตให้รถยนต์ในกลุ่มCheryด้วย แ
ละในวันที่ 24 มิ.ย.นี้Cheryเตรียมเปิดตัวอย่างเป็นทางการของChery Qรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่ผสานดีไซน์การออกแบบที่คว้ารางวัลRed Dot Winner 2026ซึ่งตั้งเป้าเป็นฮีโร่ โปรดักท์ ของเซกเมนต์นี้ เช่นเดียวกับJaecoo 5ที่เป็นฮีโร่ของJaecoo
“สำหรับผลประกอบการของKGEN มั่นใจว่าผ่านจุดต่ำสุดแล้ว และพร้อมพลิกฟื้นกลับมามีกำไรอย่างเต็มตัวตั้งแต่ไตรมาส2 ปี2569 นี้เป็นต้นไป และหากเป็นไปตามแผนการผลิตในปีนี้ คาดว่าจะมียอดขายไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็นผลการลงทุนเต็มปีตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป” นายคณิสสร์กล่าว
{ “คณิสสร์ ศรีวชิรประภา” ประธานที่ปรึกษา บริษัท คิง เจน จำกัด (มหาชน) }