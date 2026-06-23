“ตั้ม” งานเข้า “อ.ปานเทพ-ทนายปุย” ยื่นถอนประกันพรุ่งนี้ หลังแสดงพฤติกรรมทำลายพยานเจ๊อ้อย - “สนธิ” ฟ้องหมิ่นเพิ่มอีก 1 คดี

ความคืบหน้าคดีนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ฉ้อโกงนางสาวจตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย ซึ่งศาลมีคำพิพากษาจำคุกทนายตั้มเป็นเวลา 5 ปี 12 เดือนและให้ชดใช้เงินคืน 72 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย และทนายตั้มได้รับการประกันตัวเพื่อสู้คดีในชั้นอุทธรณ์ แต่ภายหลังจากทนายตั้มออกมาจากเรือนจำได้แสดงพฤติกรรมในลักษณะข่มขู่และทำหลายน้ำหนักพยานปากสำคัญของเจ๊อ้อย คือนายเขมวัฒน์ บัวลาศ หรือ "ปีเตอร์" และ นางพจมาน บัวลาศ หรือ "มี่" สองสามีภรรยา โดยได้ให้สัมภาษณ์สื่อและยื่นเอกสารต่อดีเอสไอ ทำนองกล่าวหาว่าทั้งสองคนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฮั้วประมูลงานของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT โดยเชทื่อมโยงไปถึงอดีตรองนายกรัฐมนตรี และบ้านพระอาทิตย์ รวมทั้งอ้างว่าพยานทั้งสองได้รับผลประโยชน์จากเจ๊อ้อย และในวันนี้(23 มิ.ย.) ทนายตั้มได้ไปแจ้งความให้ดำเนินคดีพยานของเจ๊อ้อยทั้งสองคนในข้อหาฉ้อโกงลงทุนทำเหรียญดิจิทัลที่ สน.บางเสาธง นั้น
ล่าสุด วันนี้ เมื่อเวลา 13.32 น. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยาวเฝ้าแผ่นดิน ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก เรียนเชิญผู้สื่อข่าว โดยระบุว่า อ.ปานเทพ และทนายปุย (น.ส.อัจฉรา แสงขาว ทนายความฝ่ายเจ๊อ้อย) จะยื่นคำร้องต่อศาลอาญา ให้ถอนประกันทนายตั้ม วันพุธทึ่ 24 มิถุนายน 2569 เวลา 14.30 น.
นอกจากนี้ นายปานเทพ ยังโพต์ข้อความ อีกว่า นkpสนธิ ลิ้มทองกุล และมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ลงนามแล้วฟ้อง “ทนายตั้ม” ข้อหาหมิ่นประมาท เพิ่มไปอีก 1 คดี