ททท. ชวนเที่ยวแบบสุขใจ ทดลองใช้ Festival Database Platform พร้อมตอบแบบสอบถาม รับของที่ระลึก 100 รางวัล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ชวนนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรม “สุขใจ ชวนเที่ยว” เปิดประสบการณ์ค้นหาเทศกาล งานประเพณี และกิจกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ผ่าน Festival Database Platform แพลตฟอร์มฐานข้อมูลเทศกาลของประเทศไทย ที่รวบรวมข้อมูลเทศกาลจากทั่วประเทศไว้ในที่เดียว เพื่อช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูล วางแผนการเดินทาง และเติมแรงบันดาลใจในการออกเดินทางท่องเที่ยวผ่านเทศกาลที่หลากหลายตลอดทั้งปี
Festival Database Platform มีฟีเจอร์ที่ช่วยให้การค้นหาเทศกาลเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Festival Calendar ปฏิทินรวบรวมข้อมูลเทศกาลทั่วประเทศ ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวสามารถติดตามกำหนดการและวางแผนท่องเที่ยวล่วงหน้าได้สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึง สุขใจ Chatbot ผู้ช่วยค้นหาเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ยว ที่สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านไอคอนมุมขวาล่างของหน้าจอ เพื่อแนะนำข้อมูลเทศกาลและกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของผู้ใช้งาน
กิจกรรม “สุขใจ ชวนเที่ยว” เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจทดลองใช้งานฟีเจอร์ภายใน Festival Database Platform พร้อมตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับของที่ระลึกจากโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 100 รางวัล
วิธีเข้าร่วมกิจกรรม
เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งาน Festival Database Platform ผ่านเว็บไซต์ https://ai.festivaldatabaseplatform.com/th
ทดลองใช้งานฟีเจอร์ภายในระบบ ได้แก่ Festival Calendar ปฏิทินรวบรวมข้อมูลเทศกาลทั่วประเทศสุขใจ Chatbot ผู้ช่วยค้นหาเทศกาลและกิจกรรมท่องเที่ยว โดยสามารถเข้าใช้งานได้ผ่านไอคอนมุมขวาล่างของหน้าจอ
ตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบผ่าน สุขใจ Chatbot
บันทึกภาพหน้าจอหลังตอบแบบประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว และคอมเมนต์ภาพดังกล่าวใต้โพสต์กิจกรรมบน Facebook Page: Thailand Festival เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
ผู้ร่วมกิจกรรมมีสิทธิ์รับของที่ระลึกจากโครงการ จำนวน 100 รางวัล เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ เสน่ห์ และความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยกิจกรรมเปิดให้ร่วมสนุกตั้งแต่วันนี้ – 10 กรกฎาคม 2569 และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับของที่ระลึกในวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผ่านFacebook Page: Thailand Festival
สามารถร่วมกิจกรรมและทดลองใช้งาน สุขใจ Chatbot และ Festival Calendar ได้แล้ววันนี้ที่ https://ai.festivaldatabaseplatform.com/th