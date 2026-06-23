‘ตุ๊ดส์review’ ยันไม่ได้แซะ ‘แม่อินฟลูฯ’ เผยถูกตัดต่อคอมเมนต์หลุดบริบททำเข้าใจผิด พร้อมขอโทษที่ใช้คำแรง

“ตุ๊ดส์review” ออกโรงชี้แจงซ้ำ หลังถูกตัดต่อคอมเมนต์จนถูกโยงว่าโจมตีคุณแม่อินฟลูเอนเซอร์ดัง ยอมรับใช้ถ้อยคำแรงเกินไป พร้อมขอโทษหากทำให้ไม่สบายใจ และชวนสังคมหันมาถกประเด็นการเลี้ยงลูกด้วยความกลัว สิทธิเด็ก และการทำคอนเทนต์ที่กระทบต่ออนาคตของลูก
กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์ที่ระอุขึ้นมาทันที หลังจากที่เพจเฟซบุ๊กชื่อดังอย่าง “ตุ๊ดส์review” ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงอย่างเร่งด่วนเกี่ยวกับโพสต์ประเด็น "การเลี้ยงลูกด้วยการทำให้กลัว ด้วยความเชื่อที่ผิด" ที่กำลังเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในขณะนี้ เนื่องจากมีกรณีการนำข้อความคอมเมนต์ไปตัดต่อและจับแพะชนแกะ จนทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าทางเพจกำลังพุ่งเป้าโจมตีคุณแม่ Influencer ชื่อดังรายหนึ่ง
โดยทางเพจ “ตุ๊ดส์review” ได้ชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวว่า เรื่องราวทั้งหมดเกิดจากการที่มีข่าว “ตัดต่อ comment” ของตนเองออกไปเผยแพร่และเชื่อมโยงโยงใยว่าเป็นการตำหนิคุณแม่คนดัง ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ข้อความที่เป็นประเด็นนั้นเป็นการตอบกลับคอมเมนต์ของลูกเพจท่านหนึ่งที่เข้ามาพูดคุยต่อเนื่องในเรื่อง "การมีลูกที่ไม่พร้อม ไม่ตั้งใจมีลูก และไม่ยอมคุมกำเนิด" จนสร้างปัญหาให้เด็กที่เติบโตมา ทางเพจจึงได้ตอบกลับไปด้วยความรู้สึกไม่เห็นด้วยกับกลุ่มแม่ที่ไม่รับผิดชอบ โดยเน้นย้ำว่าควรมีความพร้อมและมีมนุษยธรรมพื้นฐานก่อนจะมีบุตร เพราะสงสารเด็กที่ต้องมารับผลกรรม ซึ่งข้อความนี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องหรือหมายถึงคุณแม่ Influencer ที่หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนเลยแม้แต่น้อย เพียงแต่คอมเมนต์นี้อยู่ใต้โพสต์หลักดังกล่าวพอดี เมื่อถูกแคปเจอร์ไปเฉพาะข้อความโดยไม่มีบริบทแวดล้อม จึงทำให้สังคมเข้าใจผิดไปไกล
นอกจากนี้ ทางเพจยังได้ตอบคำถามที่มีชาวเน็ตบางส่วนตั้งข้อสงสัยว่า “ไม่ได้เป็นแม่คน ทำไมถึงมาแสดงความเห็นเรื่องการดูแลเด็ก?” โดยระบุว่า ถึงแม้ตนเองจะไม่ได้เป็นแม่คน แต่ก็มีโอกาสได้ช่วยดูแลหลานตัวเล็กๆ อยู่บ่อยครั้ง ประกอบกับเคยได้รับคำแนะนำจากนักจิตวิทยาเด็กว่า การขู่ให้เด็กกลัวไม่ส่งผลดีต่อพัฒนาการ สิ่งที่ควรทำคือการบอกเหตุผลที่แท้จริงเพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยทางใจ ซึ่งเมื่อนำวิธีให้เหตุผลนี้ไปใช้กับหลานก็พบว่าได้ผลลัพธ์ที่ดี ดังนั้นพอเห็นกรณีศึกษาในโลกออนไลน์ที่ยังใช้ความกลัวในการสอนลูก จึงเกิดความกังวลและนำมาเปิดประเด็นชวนคุยในเพจ
อีกทั้งยังได้เน้นย้ำเรื่อง "สิทธิและ Consent (การยินยอม) ของเด็ก" โดยมองว่าทุกการปรากฏตัวของเด็กบนสื่อสาธารณะ ควรรอให้เด็กเติบโตพอที่จะตัดสินใจได้เองว่าอยากจะกลายมาเป็นคอนเทนต์ในโลกออนไลน์หรือไม่ และอยากเห็นสังคมไทยหันมาให้ความสำคัญกับประเด็นนี้มากขึ้น
ในส่วนของถ้อยคำทิ้งท้ายโพสต์หลักที่มีการระบุว่า คอนเทนต์ที่ดีไม่ควร "มักง่าย" กับเด็กนั้น ทางเพจยอมรับว่าอาจจะใช้คำที่รุนแรงเกินไป เนื่องจากในขณะที่เขียนนั้นนึกถึงภาพรวมของคอนเทนต์จำนวนมากในปัจจุบันที่มีความรุนแรงหรือเรื่องเพศที่ไม่เหมาะสมกับวัยที่เด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ได้มีเจตนาเจาะจงตำหนิ Influencer คนใดคนหนึ่ง และในโพสต์แรกเริ่มก็ไม่ได้มีการระบุชื่อใครเลย เพียงแต่เห็นคลิปที่เป็นไวรัลผ่านตาบ่อยๆ จึงทำให้ฉุกคิดถึงประเด็นนี้ขึ้นมา
อย่างไรก็ตาม ทางเพจ “ตุ๊ดส์review” ได้แสดงความน้อมรับความผิดพลาด โดยระบุว่า "ยอมรับว่าการหยิบยกกรณีคุณแม่ขึ้นมาขยายประเด็นพูดต่อ มันทำให้เมื่ออ่านแล้วกลายเป็นไปเหมารวมและตัดสินเขา มันอาจจะดีกว่าถ้าชวนคุยเรื่องประเด็นการสอนเด็กด้วยความกลัวไปเลยตรงๆ โดยไม่พาดพิงใครเลย ซึ่งพลาดเรื่องนี้ไปจริงๆ"
พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวขอโทษอย่างจริงใจไปยังคุณแม่ท่านดังกล่าว หากมีข้อความใดที่ทำให้ไม่สบายใจ โดยยอมรับว่าบางครั้งใช้ถ้อยคำที่รุนแรงเพื่อเน้นประเด็นจนละเลยความรู้สึกของผู้ที่เกี่ยวข้อง และสัญญาว่าจะระมัดระวังให้มากขึ้นหลังจากนี้ ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการส่งกำลังใจให้คุณแม่ทุกคนที่กำลังเหน็ดเหนื่อยและตั้งใจเลี้ยงลูกอย่างสุดความสามารถในสังคมยุคปัจจุบัน