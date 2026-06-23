เปิดโปงเครือข่ายทุนจีนเทา! ใช้นอมินีตั้งขนส่งบังหน้า ปั่นออเดอร์ทิพย์ฟันกำไร 3 เด้ง

สั่นสะเทือนวงการอีคอมเมิร์ซไทย เมื่อเพจดัง "บังแซะโค้ชออนไลน์" ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ เปิดโปงขบวนการ "ทุนจีนสีเทา" ที่สยายปีกฮุบธุรกิจขนส่งและเครือข่าย MCN ผ่านนอมินีชาวไทย แฉกลโกงสุดแยบยลด้วยการปั่น "ออเดอร์ทิพย์" เพื่อฟอกเงินและดันยอดขาย (GMV) ก่อนฉวยโอกาสกดยกเลิกกลางทางเพื่อฮุบ "สินค้าตีกลับ" ไปขายทำกำไรแบบจับเสือมือเปล่า ฟันผลประโยชน์ทับซ้อนถึง 3 เด้ง งานนี้ไม่จบแค่แก๊งต่างชาติ แต่ยังจ่อลากไส้ "แบรนด์ระดับท็อป-คนมีชื่อเสียง" ในไทยที่ส่อเค้าพัวพันเครือข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระดับชาตินี้
เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. เพจ “บังแซะโค้ชออนไลน์” ออกมาโพสต์ข้อความ บอกเล่าถึงเครือข่ายทุนจีนสีเทาได้ดำเนินขบวนการฉ้อโกงและฟอกเงินแบบครบวงจรผ่านการใช้นอมินีชาวไทยเปิดบริษัทขนส่งและเครือข่าย MCN บนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ
โดยมีพฤติการณ์สร้างบัญชีนายหน้าปลอมเพื่อกดสั่งซื้อสินค้า—ซึ่งสืบทราบว่าเป็นแบรนด์ที่ร่วมขบวนการฟอกเงินเช่นกัน—ให้ส่งมายังคลังสินค้าของตนแล้วทำการกดยกเลิกออเดอร์ในระบบ ช่องโหว่นี้ทำให้กลุ่มนายทุนได้รับผลประโยชน์ทับซ้อนแบบไร้ต้นทุนถึงสามช่องทาง ได้แก่ เงินโบนัสจากการปั่นยอดขาย (GMV) ส่วนแบ่งจากค่าขนส่ง และการนำสินค้าตีกลับที่ได้มาฟรีไปลักลอบขายทำกำไรต่อ
โดยเครือข่ายอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนี้ยังมีแนวโน้มเชื่อมโยงไปถึงบุคคลและแบรนด์ที่มีชื่อเสียงในไทย ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเพื่อเปิดโปงในระยะต่อไป ทั้งนี้ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
"บังเล่านิทานให้ฟัง EP.1
กาลครั้งหนึ่งมันจะมีพวกนายทุนจีนหานอมินีไทยเพื่อลงทุนให้เปิดขนส่ง “สีแดง” ที่ผูกขาดกับแอพดำนั่นแหละ ทีนี้มันทำไงต่อรู้มั้ย
1. มันเปิดสังกัด MCN เพื่อฟอกยอด ดันค่า GMV ให้สูง คนไทยเปิดยากฉิบหาย แต่คนจีนแม่งเปิดง่ายสัสๆ (มีคนไทยหลายคนทำงานใน MCN ที่มีบอสเป็นคนจีนออกมาแฉการไม่จ่ายเงินค่าจ้างเยอะมาก อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน ยังอีกยาวตาม EP ไปเรื่อยๆ)
2. หลังจากที่มันมีสังกัด มันก็ให้คนไทยเนี่ยแหละทำกลุ่มรับกดของในแอปต่างๆ และให้พนักงานหาตัวแทนรับทำ เพื่อเป็นรายได้พิเศษให้พนักงานคนไทยในการรับกดของโดยใช้บัญชีที่มันทำขึ้นมา (คำบอกเล่าจากพนักงานของบอสจีน) **มันทำไปเพื่อ มันจะได้รู้ว่า แบรนด์ไหน สินค้าอะไร ที่คนจ้างไปกดเยอะบ้าง**
ไฮไลต์คือ: แบรนด์ที่มาจ้าง คือแบรนด์ที่ได้ทุนจากจีนเทามาฟอกเงินเหมือนกัน (อันนี้เรื่องใหญ่มาก รอเก็บหลักฐานแน่นๆ บอกเลย คนดังในไทย แบรนด์ดังในไทย เอี่ยวเยอะมาก)
3. มันให้พนักงานปั๊มแอ็กเคานต์นายหน้า และไปกดสินค้าให้ส่งมาที่ที่อยู่ที่คลังมันรับผิดชอบในการส่งสินค้า แล้วมันก็กดยกเลิกในระบบ
4. แล้วสินค้าทุกอย่างจะตกอยู่ที่คลังมัน มันก็ใช้คนไทยเปิดกลุ่มขายสินค้าตีกลับตามรูปที่บังแนบไว้ ไม่เสียอะไรเลย มีแต่ได้กับได้ สินค้าที่ตีกลับ ต้นทุน 0 บาท
- ได้ทั้งยอด GMV ในสังกัด เพื่อรับโบนัสจากแอป
- ได้ค่าขนส่ง
- ได้สินค้าตีกลับที่แบรนด์แม่งลืมแล้วไว้ขายในกลุ่ม
มีอะไรที่ darkๆ กว่านี้อีกเยอะ แล้วโค้ชคนไทยเกี่ยวยังไง รอติดตาม EP.2"