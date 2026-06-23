ตราบาปพาสปอร์ตไทย! "แบกเป้เกอร์" โอด ตม.ทั่วโลกจ้องจับผิด พิษภาพจำ "ค้ายา-ขายตัว"

'แบกเป้เกอร์' เจ้าของยอดติดตามกว่า 1 ล้านคน ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงสุดช้ำ เมื่อหนังสือเดินทางไทยกลายเป็นเป้าหมายการเพ่งเล็งของ ตม. ทั่วโลก! พิษจากสถิติสีเทา ทั้งการลักลอบขนยาเสพติดและปัญหาลักลอบค้าบริการ ทำเอานักท่องเที่ยวชาวไทยที่ตั้งใจไปพักผ่อนต้องรับกรรม โดยเฉพาะ "สาวไทยที่เดินทางคนเดียว" ที่มักถูกตั้งแง่เหมารวมและคัดกรองอย่างหนักหน่วง
วันนี้ (23 มิ.ย. เพจ “แบกเป้เกอร์ (BACKPAEGER)“ ซึ่งเป็นช่อง YouTube แนวท่องเที่ยวแบบ Solo Travel ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน ออกมาโพสต์ข้อความบอกเล่าประสบการณ์ผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยมักเผชิญกับการถูกเพ่งเล็งและตรวจสอบอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในหลายประเทศ
อันเป็นผลกระทบสืบเนื่องจากภาพลักษณ์เชิงลบและสถิติการกระทำผิดกฎหมายของชาวไทยบางกลุ่มในต่างแดน โดยเฉพาะประเด็นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติและการลักลอบค้าบริการทางเพศ
ซึ่งการเหมารวมทางสถิติเหล่านี้ได้บั่นทอนความน่าเชื่อถือของหนังสือเดินทางไทย ส่งผลให้ผู้เดินทางชาวไทยทั่วไป โดยเฉพาะสุภาพสตรีที่เดินทางตามลำพัง ต้องแบกรับอคติและเผชิญกับกระบวนการคัดกรองที่เข้มงวดกว่าปกติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้