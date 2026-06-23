"ทนายตั้ม" อ้อนอยากปรับความเข้าใจ "พี่อ้อย" โวถ้าชนะคดีจะไม่ฟ้องกลับ

"ทนายตั้ม" โพสต์อ้อนอยากปรับความเข้าใจ "พี่อ้อย" ซัดพยาน 2 ผัวเมียโกหก ลับหลังเรียกพี่อ้อยว่า "สามล้อ" เผยคดีเงิน 71 ล้านบาท มีแค่ "พี่อ้อย - พี่น้อย และตน" ที่รู้ความจริงคืออะไร เชื่อวันนึงหากหายโกรธจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยตน พร้อมขอให้มั่นใจถ้าชนะคดีก็จะไม่มีวันฟ้องกลับ
วันที่ 23 มิถุนายน 2569 นายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” โพสต์เฟซบุ๊กเปิดใจถึง น.ส.จตุพร อุบลเลิศ หรือ พี่อ้อย โดยระบุว่า ....
"ข้อความถึงพี่อ้อย ผมไม่รู้จะคุยเพื่อปรับความเข้าใจกับพี่ทางไหน เลยขอ อนุญาตบอกผ่านความรู้สึกผ่านข้อความนี้นะครับ
นานมากแล้วที่ไม่มีโอกาสได้คุย และบอกความรู้สึกกับพี่อ้อย ตั้งแต่ก่อนจะมีเรื่องมีราว พี่อ้อยเคยให้ผมไปคุยปรับความเข้าใจกับพี่น้อย แต่ผมไม่ได้ทำ จนเกิดเรื่องราวมีคนบอกว่าผมเอารถไปให้จีนเทาเช่า และอีกหลายเรื่องทำให้พี่อ้อยไม่ชอบผมไปเรื่อยๆ จนพี่อ้อยไปเจอ 2 ผัวเมียคู่นี้ พี่อ้อยเห็นแล้วใช่ไหม ว่าคู่นี้ออกสื่อโกหกได้เป็นเรื่องเป็นราวแค่ไหน ต่อหน้าพูดให้น่าสงสาร ลับหลังเรียกพี่อ้อยว่า 3 ล้อ ไม่ต่างจากที่ผมโดน ยุให้ผมฟ้องบอกว่าตัวเองเสียหาย ผมถามหาใบเสร็จก็ไม่เคยมี พอผมไม่ฟ้องให้ ก็ไปบอกพี่อ้อยอีกแบบทำให้พี่อ้อยยิ่งโมโหผมไปอีก
คดีที่พี่อ้อยเกลียดผมที่สุดคือเรื่องเงิน 39 ล้านบาท ผมได้พิสูจน์แล้ว ว่าผมก็โดนนุกับสาหลอกเหมือนกัน ตามที่ผมได้ส่งอีเมล และแชทที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยให้กับศาล และทนายของพี่อ้อยได้ตรวจดูหมดแล้ว
คดี 71 ล้านบาท เรื่องนี้มีแค่ พี่อ้อย พี่น้อย และผม ที่รู้ว่าจริง ๆ เรื่องราวเป็นอย่างไร ผมรู้ว่าพี่อ้อยเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรม ถ้าผมไม่ได้ทำผิดแล้วผมต้องติดคุกเพราะเรื่องนี้ บาปกรรมมันจะติดตัวกันไปอีกกี่ชาติไม่รู้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 7 เดือน ที่ผมอยู่ในคุก ผมคิดมาตลอดว่าถ้าพี่อ้อยหายโกรธวันนึงพี่อ้อยก็คงจะทำอะไรซักอย่าง แล้วพี่อ้อยไม่ต้องห่วงว่าถ้าวันนึงหากผมชนะคดี ผมจะฟ้องกลับหรือทำอะไรนะครับ ผมพูดตรงนี้เลยว่าผมไม่มีวันทำอย่างนั้นกับพี่อ้อย ที่เคยรักผมและครอบครัวผมมาก ผมแค่ต้องการพิสูจน์ความจริงว่าผมไม่ได้หลอกลวงเงินพี่อ้อยแค่นั้น ถ้าผมได้รับความยุติธรรมก็จบ ไม่ต้องไปเชื่อคนยุยงนะครับ พี่อ้อยรู้จักผมดีกว่าคนพวกนั้น"
ปล.โพสนี้ไม่เกี่ยวกับการสู้คดีในศาล สืบพยานเสร็จแล้ว จะไม่มีการเอาโพสนี้ไปยื่นชั้นอุทธรณ์ ผมเปิดเพจมาแค่ 24 ชม. จะปิดและจะเปิดอีกครั้งเมื่อผมพิสูจน์ตัวเองได้แล้ว"
นอกจากนี้ นายษิทรา ยังพาดพิงถึงสื่อบางสำนัก โดยตั้งคำถามถึงบทบาทการนำเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับคดีของตน พร้อมมองว่ามีการขยายประเด็นจนส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผู้เกี่ยวข้อง