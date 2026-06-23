ททท. ร่วมผลักดันโครงการ Thailand Health Excellence 2026 จัดกิจกรรม “Thailand Surf Therapy” เปิดประสบการณ์ฟื้นฟูสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจผ่านพลังของคลื่นทะเล

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, La Vita Sana, Memories Surf House, Span Global และ Waves for Change ผลักดันโครงการ Thailand Health Excellence 2026 เพื่อยกระดับศักยภาพ Wellness Tourism ของประเทศไทย โดยจัดกิจกรรม “Thailand Surf Therapy Real Experience & Trust Building Journey” ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2569 ณ Memories Surf House จังหวัดพังงา
ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการที่เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการและพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สัมผัสประสบการณ์จริงและร่วมพัฒนาต้นแบบ Thailand Surf Therapy ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย เพื่อยกระดับประสบการณ์ สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการท่องเที่ยวไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้าน Wellness Tourism และ Science-Based Wellness ชั้นนำของเอเชีย
นายณัฐ ครุฑสูตร รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า กิจกรรม Thailand Surf Therapy มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2569 ณ Memories Surf House จังหวัดพังงา ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ Thailand Health Excellence 2026 ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง ททท. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, La Vita Sana, Memories Surf House, และ Waves for Change จากประเทศแอฟริกาใต้ ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนําด้าน Surf Therapy ระดับนานาชาติ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบ Real Experience & Trust Building Journey โดยเชิญพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และสื่อมวลชน รวม 36 ราย ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รับฟังข้อเสนอแนะ และออกไปสัมผัสประสบการณ์จริงด้วยตนเอง โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Co-Creation เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับศักยภาพของ Surf Therapy ในบริบทการท่องเที่ยวไทย จากการประยุกต์องค์ความรู้ด้าน Surf Therapy ระดับนานาชาติและหลักการ Science-Based Wellness เข้ากับจุดแข็งและอัตลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย นำไปสู่การพัฒนาสินค้าและประสบการณ์ท่องเที่ยวคุณภาพสูงที่สร้างคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยว ชุมชน และผู้ประกอบการในระยะยาว รวมถึงตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวยุคใหม่ และเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่การเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้าน Wellness Tourism ชั้นนำของโลก
คุณลีอัน ปาปิเยร์ ผู้แทนจาก Waves for Change กล่าวว่า Surf Therapy เป็นกระบวนการสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้พัฒนาความมั่นใจในตนเอง เสริมสร้างความยืดหยุ่นทางจิตใจ เรียนรู้การจัดการอารมณ์ และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายผ่านพลังของธรรมชาติและท้องทะเล ครั้งนี้นับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้ร่วมแบ่งปันองค์ความรู้และประสบการณ์กับประเทศไทย เพื่อร่วมสำรวจแนวทางการประยุกต์ใช้ Surf Therapy ให้สอดคล้องกับบริบทการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมไทย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา องค์กร Waves for Change ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากการพัฒนาโปรแกรม Surf Therapy ผ่านหลักสูตร Take 5 รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้าน Wellbeing และการพัฒนาเยาวชน โดยครั้งนี้ได้รับความร่วมมือที่ดีจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต, La Vita Sana , Memories Surf House และ Span Global ในนาม Rise On Wave เครือข่ายอิสระเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ Surf Therapy ในประเทศไทย ในการร่วมพัฒนา Thailand Surf Therapy Model ซึ่งเชื่อมั่นว่าการผสานวิถีชีวิตแห่งการโต้คลื่น (Surf Lifestyle) เข้ากับหลักการ Science-Based Wellness นี้ จะช่วยสร้างมิติใหม่ให้กับการท่องเที่ยวชายฝั่งของประเทศไทย เพิ่มคุณค่าให้กับทรัพยากรทางทะเลที่มีอยู่ และต่อยอดบทบาทของการโต้คลื่นจากกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเลสู่เครื่องมือในการส่งเสริมสุขภาวะและสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติอย่างลึกซึ้งและมีความหมายยิ่งขึ้น
เวที “Thailand Surf Therapy” เปิดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และกำหนดทิศทางการพัฒนา Thailand Surf Therapy ร่วมกัน เพื่อจุดหมายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวที่สามารถส่งต่อประสบการณ์การท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและความหมาย รวมทั้งช่วยส่งเสริมสุขภาวะทางอารมณ์และจิตใจ ควบคู่กับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่นักท่องเที่ยว ชุมชน และผู้ประกอบการ โดยกิจกรรมในวันที่ 18 มิถุนายน 2569เริ่มต้นด้วย Discover Talk: Surf Therapy for Emotional Healing ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญนายลีอัน ปาปิเยร์ จาก Waves for Change ตามด้วย Introduction to Basic Surf Therapy Preparation เพื่อเรียนรู้พื้นฐาน เทคนิค และความปลอดภัยในการทำ Surf Therapy จากทีม Memories Surf House ก่อนลงมือสัมผัสประสบการณ์จริงผ่านกิจกรรม Surf Therapy Experience ณ ชายหาด Memories Beach ขณะที่วันที่ 19 มิถุนายน 2569 ยังมีการจัดกิจกรรม Wellness Experience Activities ภายใต้แนวคิด Science-Based Wellness & Emotional Healing ประกอบด้วย Surf Therapy @ Memories Surf House เพื่อฝึกทักษะการโต้คลื่นอย่างต่อเนื่อง และ Wellness-Breath with the Ocean @ La Solaya Hotel's Thai Sala ที่ผสานการลอยตัวบำบัด (Water Floating) และการบำบัดด้วยคลื่นเสียงจากขันทิเบต (Tibetan Singing Bowl) เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะอย่างครบมิติ
นอกจากนี้ เครือข่าย Rise On Wave ได้นำองค์ความรู้ Take 5 มาประยุกต์ใช้กับบริบทการท่องเที่ยวไทย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ และนักท่องเที่ยวที่ต้องการจัดการความเครียดทางอารมณ์ พร้อมพัฒนาแนวคิดโปรแกรมนำร่อง 3 รูปแบบ ได้แก่ Wave Reset Program (3-5 วัน), Ocean Balance Program (7-14 วัน) และ Surf & Soul Program (14 วันขึ้นไป)
ทั้งนี้ อีกหนึ่งก้าวสำคัญของโครงการจะเกิดขึ้นภายในงาน Thailand Health Excellence 2026 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ซึ่งจะมีการนำเสนอแนวคิด รูปแบบประสบการณ์ และทิศทางการพัฒนา Thailand Surf Therapy อย่างเป็นทางการ ต่อสื่อมวลชน ผู้ประกอบการ และพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับ Thailand Surf Therapy
Thailand Surf Therapy เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และพันธมิตรระดับนานาชาติ เพื่อนำองค์ความรู้ด้าน Surf Therapy ระดับโลก หลักการ Science-Based Wellness และทรัพยากรทางทะเลของประเทศไทย มาสร้างเป็นประสบการณ์ด้าน Wellbeing ที่มีความหมาย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุน