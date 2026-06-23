เปิดเวทียกย่องเมืองต้นแบบ ขับเคลื่อนความยั่งยืนด้วยวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อเสนอรับ “รางวัลยกย่องเมืองที่พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยมิติทางวัฒนธรรม Thailand Culture for SDGs Recognition Awards” เวทีสำคัญระดับประเทศที่มุ่งส่งเสริมให้เมืองและชุมชนใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และแนวทาง Culture 2030 ขององค์การยูเนสโก
ปัจจุบัน วัฒนธรรมได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในพลังสำคัญของการพัฒนาเมือง ไม่ใช่เพียงมรดกที่ต้องอนุรักษ์และสืบสาน แต่ยังเป็นรากฐานของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาชีพสร้างสรรค์วัฒนธรรม การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการสร้างความยืดหยุ่นทางสังคม (Social Resilience) เพื่อให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในโลกยุคใหม่ได้อย่างยั่งยืน
Thailand Culture for SDGs Recognition Awards 2026 จัดขึ้นเพื่อยกย่องและสร้างแรงจูงใจให้เมืองและชุมชนที่มีการนำมิติทางวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาเมืองอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีไปยังพื้นที่อื่นทั่วประเทศ โดยรางวัลนี้เป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินศักยภาพของเมือง สะท้อนจุดแข็งของพื้นที่ และสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาในอนาคต
รางวัลยกย่องเมืองที่พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยมิติทางวัฒนธรรม สำหรับปี 2569 ประกอบด้วย รางวัลการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมิติทางวัฒนธรรมแบบองค์รวม (Holistic Sustainable Development) และรางวัลที่โดดเด่นอีก 4 มิติ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการรับมือ (Environment & Resilience) ด้านความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดี (Prosperity & Livelihoods) ด้านทักษะองค์ความรู้ (Knowledge & Skills) และด้านการมีส่วนร่วมและการไม่แบ่งแยกกีดกัน (Inclusion & Participation)
เมืองที่ได้รับการยกย่องจะได้รับโล่เชิดชูเกียรติ พร้อมกับประกาศนียบัตรที่ลงนามโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และเงินรางวัลอุดหนุนเพื่อการพัฒนาเมืองด้วยมิติวัฒนธรรม โดยรางวัลการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมิติทางวัฒนธรรมแบบองค์รวม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 200,000 บาท และที่โดดเด่นในแต่ละมิติ จำนวน 4 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท รวมมูลค่ารางวัลทั้งสิ้น 400,000 บาท
ซึ่งเป็นช่องทางสำคัญในการเปิดประตูสู่เครือข่ายความร่วมมือใหม่ ๆ โดยเมืองที่ได้รับการยอมรับจะได้รับการเผยแพร่ในฐานะเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยมิติทางวัฒนธรรม พร้อมเชื่อมโยงกับหน่วยงานพันธมิตร ภาคธุรกิจ และองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกำลังมองหาพื้นที่ต้นแบบสำหรับการสนับสนุนและต่อยอดโครงการในอนาคต อันจะนำไปสู่การได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ ความร่วมมือ และการพัฒนาเมืองในระยะยาว
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ สามารถสมัครเข้ารับการประเมินได้ ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 กรกฎาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ https://www.culture4sdgs.com/ ศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าว
เพราะ “วัฒนธรรม” ไม่ใช่เพียงเรื่องของอดีต หากแต่เป็นพลังสำคัญในการออกแบบอนาคตของเมือง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้คน และนำพาชุมชนก้าวสู่ความยั่งยืนในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว