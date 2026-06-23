เปิดเล่ห์นายทุน เชิดชาวบ้านเป็นนอมินีรุกป่า จี้รัฐรื้อระบบแจก ส.ป.ก. อุดช่องโหว่เก็งกำไร

เปิดโปงขบวนการปล้นป่าระดับชาติ เมื่อที่ดินทำกินของคนจน กลายเป็นขุมทรัพย์ของนายทุน! 'จตุรงค์ สุขเอียด' นักข่าวสืบสวนชื่อดัง แฉเล่ห์เหลี่ยมคนรวยใช้ชาวบ้านเป็นนอมินี บุกรุกป่าสงวนฯ ก่อนใช้ช่องโหว่นโยบายรัฐฟอกเป็นที่ดิน ส.ป.ก. และอาศัยสัญญากู้ยืมบังหน้าเพื่อลักลอบซื้อขาย พร้อมทิ้งทวนประโยคเด็ด 'ใครว่า ส.ป.ก. ขายไม่ได้ ลองขับรถไปดูที่วังน้ำเขียว' จี้รัฐเร่งรื้อระบบแจกที่ดินแบบหว่านแห ก่อนป่าไม้ไทยจะถูกฮุบจนหมดประเทศ
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. จตุรงค์ สุขเอียด นักข่าวสายสืบสวนสอบสวนชื่อดัง ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นวงจรการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อเปลี่ยนเป็นสิทธิทำกิน (ส.ป.ก.) มีความซับซ้อนและถูกขับเคลื่อนโดยกลุ่มทุนที่ใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือในการลักลอบปลูกพืชเศรษฐกิจทิ้งไว้
ก่อนจะทำลายป่าเดิมเพื่อสร้างหลักฐานเท็จในการครอบครอง เมื่อรัฐดำเนินนโยบายจัดสรรที่ดินป่าเสื่อมโทรมแบบเหมารวมล็อตใหญ่โดยขาดการคัดกรองที่รัดกุม จึงเกิดช่องโหว่ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายห้ามซื้อขายผ่านการทำสัญญากู้ยืมเงินอำพราง ทำให้ที่ดินทำกินที่ควรตกถึงมือเกษตรกรผู้ยากไร้กลายเป็นสินค้าเก็งกำไรของคนรวย
ดังนั้น การแก้ปัญหานี้อย่างยั่งยืนจึงต้องระงับการจัดสรรที่ดินแบบหว่านแห และปรับไปสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิพร้อมคัดกรองคุณสมบัติผู้ครอบครองอย่างละเอียดเป็นรายกรณี เพื่ออุดช่องโหว่การฟอกที่ดินและยุติแรงจูงใจในการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ของชาติอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"เล่ห์เหลี่ยมการบุกรุกป่า อ้างสิทธิ์ทำกินของชาวบ้านมีหลากหลายแบบ แบบหนึ่งคือพวกต่างถิ่นที่ไปลักลอบปลูกพืชผลไว้ในป่ารกเอาไว้ก่อนแล้ว ยังไม่ตัดสางต้นไม้เดิมออก รอจนกว่า มันจะโตได้อายุ เช่น ปาล์ม ยางพารา หรือมะพร้าว พอ เริ่มมีอายุผ่านมาหลายปี จึงจะลักลอบตัดต้นไม้ในป่าแปลงนั้นๆลง แล้วเผา ทำให้ที่บริเวณนั้น จึงเห็นเป็นสวนที่ทำการเกษตรมานาน
ชาวบ้านบางรายจึงไปแจ้งขอสิทธิ์การทำกิน อ้างมีผลอาสินที่ปลูกมานาน ซึ่งมีทั้งได้และไม่ได้ รายที่ได้ บางส่วนจะขายยกแปลงพร้อมพืชผลให้นายทุน แต่ทำสัญญากู้ยืมค้ำแทนเพราะที่ดินลักษณะที่สิทธิ์ทำกิน ที่เขตสปก. หรือที่ผ่อนผัน ไม่สามารถซื้อขายกันตรงๆได้ พอรายใด บุกรุกแล้วขายได้ ก็มีคนหลายคนเอาอย่าง รุกไปจับจองป่าเป็นเขตของตนเองบ้าง ทำให้พื้นที่ป่าหลายแห่งในประเทศ ถูกทำให้กลายเป็นป่าเสื่อมโทรมก่อน พอเสื่อมโทรมแล้ว ทำให้รัฐเข้าไปฟื้นฟูไม่หมด แม้บางแปลงจะให้ป่าไม้ในเขตปลูกทดแทน แต่ก็มีมากที่ถูกถอนทิ้ง โดยคนที่ไม่แสดงตัว
ครั้งหนึ่งผมไปกับเจ้าหน้าที่พบสวนยางพารา หลายไร่กลางป่าสงวนฯ ถามชาวบ้านที่มาล้อมดู ไม่มีใครยอมรับ ที่สุด เจ้าหน้าที่ใช้พร้าฟันฉับลงไปที่ต้นยางใกล้กรีดลงไปหลายแถว สักพักชาวบ้านที่มาล้อมดู ต่างทรุดตัวลงกับพื้นแล้วร้องห่มร้องไห้ออกมาเสียงดัง พรางว่า หมดกันอุตสาห์ขนน้ำขนปุ๋ยมาหลายปี พอไปถามจึงรับว่าเขารับจ้าง ปลูก และจับจองให้นายทุน มีค่าดูและใช้ชื่อในบัตรแสดงสิทธิ์ การตัดสวนยางกลางป่าครั้งนั้น ทำให้รู้ว่า มีชาวบ้านจำนวนหนึ่ง ที่รับจ้างรุกป่าขายนายทุนพอถูกจับ ก็อ้าง
ยากจนไร้ที่ทำกิน ไปขอสิทธิ์ก็ไม่เคยได้ พอซักประวัติ พบว่า ไม่น้อยเป็นคนต่างถิ่น ไม่ใช่คนในเขตที่ดังกล่าว ปัญหาป่าเสื่อมโทรม ส่วนหนึ่งไม่ได้เกิดจากภัยแล้ง แต่เป็นภัยจากมนุษย์ที่อ้างความยากจน พอรุกมาก ป่าเสื่อมโทรมมาก รัฐเลยตามเลยก็มาก จึงให้สปก. นำไปแจกให้คนจน เป็นที่ทำกิน ที่สปก. มากมายจึง มีที่มาจากคนทำ พอได้รับแจกก็ทำการซื้อขายไม่ได้
ก็ ทำเป็นสัญญากู้ยืมเงินกันเจ้าของสิทธิ์หรือทายาทมาเบี้ยวตอนหลัง
การแจกสปก. จึงทำเป็นล็อตใหญ่ๆคราวเดียวไม่เหมาะ เพราะที่ทุกแปลงทุกตารางวา เดิมคือป่า ควรทำจำแนกแจกสิทธิ์โดยชอบกันทีละราย ป้องกัน พวกคนรวยเข้าไปครอบครองแบบที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ที่สปก. หลายพื้นที่ สวยมากอยู่เขตป่า
มีทิวเขา คนจึงชอบ ปัญหาแจกที่ทำกิน เป็นเรื่องที่ดี แต่ทำอย่างไร ที่ไม่เพิ่มการรุกป่า ไม่มีคนจนไม่จริงเข้าไปซื้อไว้เก็งกำไรในอนาคต... ใครบอกที่สปก. ขายไม่ได้ ลองขับรถไปที่วังน้ำเขียว ซิครับ มีป้ายขายที่ดินตลอด2ข้างทาง...
ลองโทรไปถามราคาดูได้เลยว่าจริงไหม.. ?"