"OWNDAYS | CARNIVAL" เปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่พี่น้องสุดฮอต

บริษัท โอนเดส์ (ประเทศไทย) จำกัด แบรนด์ร้านแว่นตาชื่อดังจากญี่ปุ่น สร้างเซอร์ไพรส์จับมือ CARNIVAL แบรนด์สตรีทแวร์สัญชาติไทยเป็นครั้งแรก! เปิดตัวคอลเลกชันแว่นตาลิมิเต็ดอิดิชันที่มีวางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น! ภายใต้คอนเซปต์ "Sun Up ’til Sun Down, Everywear." งานนี้ได้รับเกียรติจาก วู เจีย เทียน ผู้อำนวยการภูมิภาค (ประเทศไทย กัมพูชา และลาว) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท โอนเดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 2 จากซ้าย) และ อนุพงศ์ คุตติกุล ประธานกรรมการบริหาร ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท คาร์นิวาล ซัพพลาย จำกัด (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์คู่พี่น้องสุดฮอตแห่งปี มาร์โค เมาเร่อ (ที่ 3 จากซ้าย) และ มาริโอ้ เมาเร่อ (ที่ 4 จากซ้าย) ที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว และสร้างสีสันภายในงานครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้า Central World โซน Beacon 3 ชั้น 1 เมื่อวันก่อน