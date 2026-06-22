ททท. เปิดตัวโครงการ “เสน่ห์ไทย Feel All The Feelings” ชวนคนไทยออกเดินทางสัมผัสเสน่ห์ไทย ผ่านทุกความรู้สึก พร้อมจัดอีเว้นต์สร้างแรงบันดาลใจสู่การท่องเที่ยวจริงทั่วประเทศ

วันนี้ (22 มิถุนายน 2569) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เสน่ห์ไทย Feel All The Feelings” โดยมีนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. เป็นประธานพร้อมด้วยผู้อำนวยการ ททท. ทั้ง 5 ภูมิภาคด้านตลาดในประเทศ ร่วมนำเสนอกิจกรรมไฮไลต์จากทั่วประเทศ ณ ห้องโถงธนะรัชต์ อาคาร ททท. สำนักงานใหญ่ ต่อยอดกระแสไวรัลการนำเสนอเสน่ห์ไทยในมุมมองร่วมสมัย และพลังอิทธิพลของ LISA ในฐานะ Amazing Thailand Ambassador สู่การสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริง โดยรวบรวมกิจกรรม เทศกาล เส้นทางท่องเที่ยว และสิทธิพิเศษทั่วประเทศพร้อมเปิดตัว “Thailand Feeling Map” เชิญชวนร่วมแบ่งปันความรู้สึกและความประทับใจจากการเดินทาง ควบคู่กับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในทั้ง 5 ภูมิภาคตลอดช่วง Green Season ระหว่างเดือนมิถุนายน–กันยายน 2569 เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ กระจายรายได้สู่เมืองหลัก เมืองน่าเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น พร้อมตอกย้ำคุณค่าของ “เสน่ห์ไทย” ในมิติใหม่ ผ่านประสบการณ์การเดินทางที่สร้างสรรค์ ตอบโจทย์ทุกความรู้สึก และสร้างแรงบันดาลใจให้ออกเดินทางได้ตลอด 365 วัน
นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโลกในปัจจุบันกำลังเปลี่ยนผ่านจากการแข่งขันด้าน Destination Marketing ไปสู่การแข่งขันด้าน Experience Economy นักท่องเที่ยวไม่ได้เลือกจุดหมายปลายทางจากเพียงสถานที่หรือกิจกรรมที่น่าสนใจเท่านั้น แต่เลือกจากประสบการณ์และความรู้สึกที่อยากได้รับจากการเดินทาง ด้วยเหตุนี้ ททท. จึงมุ่งต่อยอดจากการทำ Global Campaign สู่การสร้าง National Movement เพื่อเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นการออกเดินทางจริง และเปลี่ยนความรู้สึกที่ผู้คนโหยหาให้เป็นประสบการณ์ที่สัมผัสได้ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยโครงการ “เสน่ห์ไทย Feel All The Feelings” ที่เตรียมจัดในช่วงเดือนมิถุนายน–กันยายน 2569 นี้ จะรวบรวมกิจกรรมท่องเที่ยว เทศกาล เส้นทางท่องเที่ยว รวมถึงสิทธิพิเศษและโปรโมชัน จากสำนักงาน ททท. 45 แห่ง และ 2 ศูนย์ เพื่อเชื่อมโยงความสนใจของนักท่องเที่ยวกับประสบการณ์ที่สามารถออกเดินทางไปสัมผัสได้จริงใน 77 จังหวัดทั่วไทย พร้อมส่งเสริมการเดินทางสู่เมืองหลัก เมืองน่าเที่ยว และชุมชนท้องถิ่น และเพื่อกระตุ้นการใช้จ่าย กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนได้ค้นพบเสน่ห์ไทยในรูปแบบที่ตรงกับความสนใจของตนเอง
ภายใต้โครงการดังกล่าว ททท. ได้ต่อยอดเปิดตัว “Thailand Feeling Map” เปิดโอกาสให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมแบ่งปันความรู้สึกและประสบการณ์จากการเดินทางในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราว ความประทับใจ และมุมมองที่เกิดขึ้นจากการท่อง
เที่ยวจริง เพื่อร่วมสร้างแผนที่แห่งความรู้สึกของประเทศไทยจากประสบการณ์ของนักเดินทางทั่วประเทศ นอกจากนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยังมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลและสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ บัตรโดยสารเครื่องบิน เวาเชอร์ที่พัก บริการสปา กิจกรรมท่องเที่ยว และบัตรเติมน้ำมัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ททท. ในแต่ละภูมิภาคเตรียมขยายผลจัดกิจกรรมภายใต้โครงการฯ เพื่อนำเสนอโปรโมชันการตลาด และเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่ เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง อาทิ
ภาคเหนือ ชวน“สุขทันที...ฤดูนี้ ฤดูเหนือ” ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวคุณภาพได้อย่างยั่งยืนในทุกฤดูกาล ตัวอย่างกิจกรรมไฮไลต์ Feel All The Feelings @Mae Hong Son : Rainy Charm สัมผัส 3 สุข (สุขกาย สุขใจ และสุขภาพดี) ท่ามกลางเสน่ห์สายฝนแม่ฮ่องสอน กับเทศกาลดนตรี Pai Jazz & Blues Festival ในวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2569 ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมส่งมอบประสบการณ์ “5 Feeling of Isan : สัมผัสอีสานผ่านประสบการณ์ 5 Senses” โดยนำเสนอกิจกรรมไฮไลต์ Feel All The Feelings @Udon Thani-Nong Khai-Bueng Kan “NAKA ART 2026 นาคาโชว์ พ(ร)าว : NAKA SOUL PROUD" เทศกาลสร้างสรรค์ลุ่มน้ำโขงที่รวบรวมศิลปิน ชุมชน ผู้ประกอบการด้านงานคราฟต์ อาหาร ดนตรี และการท่องเที่ยวจากจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราว "พญานาคแห่งลุ่มน้ำโขง" ผ่านงานศิลปะร่วมสมัย ในวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2569 ณ ถนนคนเดินริมน้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ
ภาคตะวันออก เตรียมนำเสนอแนวคิด Feel All The Feelings : เสน่ห์ตะวันออก ครบทุกอารมณ์ เลือกฟีลที่ใช่ แล้วออกไปเจอตะวันออกในแบบคุณ ผ่านกิจกรรม Feel All The Feelings @Chanthaburi “จันท์ อวด ดี² : เปิดพื้นที่อวดเมือง ส่งมอบความสุขยกกำลัง 2” สัมผัสสุขในทุกมุมของชุมชนริมน้ำจันทบูร โชว์ศักยภาพธรรมชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ด้านอาหาร ในวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2569 ณ ถนนคนเดินริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
ภาคกลาง พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์การท่องเที่ยว “เที่ยวใกล้บ้าน @ภาคกลาง” กับหลากหลายเส้นทางท่องเที่ยว อาทิ เส้นทาง Green Heart Tourism ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2569 และกิจกรรมไฮไลต์ Feel All The Feelings @Kanchanaburi “KaengPa & Coffee”ภายใต้แนวคิด “เมื่อกาแฟโดนแกง” ที่นำแกงป่าเมืองกาญจน์อันเข้มข้นมาจับคู่กับกาแฟ Specialty จากบาริสต้าชั้นนำ สร้างมิติใหม่ของรสชาติที่ทั้งแปลกใหม่ น่าค้นหา และสะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้อย่างลงตัว ในวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2569 ณ บริเวณ Skywalk จังหวัดกาญจนบุรี
ภาคใต้ ชวนเดินทาง “สัมผัสเสน่ห์ใต้ เชื่อมทุกความรู้สึก เชื่อมใจเข้ากับธรรมชาติ เชื่อมผู้คนเข้ากับวัฒนธรรม ออกเดินทางไปค้นพบภาคใต้ในแบบของคุณ" สัมผัสมนต์เสน่ห์ของวัฒนธรรมบาบ๋า-เพอรานากัน กับกิจกรรม Feel All The Feelings @Phuket : Illuminating Peranakan-Where Heritage Comes Alive in Light โดยนำเทคโนโลยี Projection Mapping มาถ่ายทอดเรื่องราวบนอาคารประวัติศาสตร์ในย่านเมืองเก่า ผสานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้ากับมรดกทางวัฒนธรรม นอกจากกิจกรรมไฮไลต์ของแต่ละภูมิภาคแล้ว ยังมีกิจกรรมอีกมากมายทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวไทยให้คึกคักตลอดช่วง Green Season ในวันที่ 23–29 สิงหาคม 2569 ณ ย่านเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต
โครงการ “เสน่ห์ไทย Feel All The Feelings” จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงคุณค่าของการท่องเที่ยวไทยในมิติใหม่ ผ่านการนำเสนอเสน่ห์ไทยที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ของประเทศ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบจุดหมายปลายทางที่สอดคล้องกับความสนใจและความรู้สึกของตนเอง และต่อยอดไปสู่การออกเดินทางท่องเที่ยวไทยได้ตลอด 365 วัน ทั้งนี้ ททท. ขอเชิญชวนคนไทยร่วมค้นหาคำตอบว่า “What Does Thailand Feel Like?” และออกไปสัมผัสเสน่ห์ไทยในแบบที่ตรงกับความรู้สึกของคุณ ผ่านกิจกรรม เทศกาล และประสบการณ์ท่องเที่ยวที่หลากหลายทั่วประเทศ โดยสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการได้ที่ Facebook Page: เสน่ห์ไทย Feel All The Feelings