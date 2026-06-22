ชาวประมงผวา!! พบ "ปลาหมอคางดำ" โผล่กลางทะเลลึก 12 เมตร หวั่นล้างบางสัตว์น้ำท้องถิ่น จี้รัฐเอายังไงต่อ?

เพจ "ข่าวสารบางสะพาน" เผยคลิปวิดีโอพบ "ปลาหมอคางดำ" ในเขตน้ำทะเลลึกถึง 12 เมตร สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวประมงในพื้นที่เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการทำลายทฤษฎีเดิมและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับตัวเข้ากับน้ำเค็มที่สูงกว่าคาด ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศทางทะเลในระยะยาว
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. เพจ "ข่าวสารบางสะพาน" โพสต์คลิปวิดีโอชาวประมงอำเภอบางสะพานพบ "ปลาหมอคางดำ" เอเลี่ยนสปีชีส์สุดอึด กลางทะเลลึก ซึ่งอาจทำลายสัตว์ทะเลท้องถิ่น โดยทางเพจระบุข้อความว่า "ปลาหมอคางดำระบาดไปทั่ว ชาวประมงอำเภอบางสะพานถึงกับงงพบปลาหมอคางดำในน้ำทะเลลึก ไต๋หนึ่ง พูดมันเป็นไปตามที่ผมคิดไว้เลยเริ่มออกมาน้ำลึกแล้วเจ้าคางดำ มารอดูกันต่อว่าหน่อยงานรัฐจะเอายังไง"
ซึ่งการค้นพบนี้สร้างความตื่นตระหนกเป็นอย่างมาก เนื่องจากปลาหมอคางดำเป็นปลาที่ปกติอาศัยอยู่ในน้ำจืดและน้ำกร่อย การที่มันสามารถปรับตัวและแพร่กระจายไปถึงทะเลลึก 12 เมตรได้นั้น บ่งชี้ถึงความสามารถในการปรับตัวที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ และเป็นภัยคุกคามใหม่ต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยชาวบ้านและชาวประมงตั้งคำถามถึงหน่วยงานรับผิดชอบ "จะเอายังไงต่อ?" กับมหันตภัยเงียบครั้งนี้