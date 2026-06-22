ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศเฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์น และอักษรสาส์นตราตั้ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย สาธารณรัฐอาร์เจนตินา รัฐกาตาร์ สาธารณรัฐเคนยา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ สาธารณรัฐลัตเวีย ประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง
วันนี้ 22 มิ.ย.69 เวลา 17.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางคาทารีนา วีเซอร์ (Mrs. Katharina Wieser) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย นางคาทารีนา วีเซอร์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐอินเดีย มาก่อน
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายเกลาดิโอ ริการ์โด กูติเอร์เรซ (Mr. Claudio Ricardo Gutiérrez) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย นายเกลาดิโอ ริการ์โด กูติเอร์เรซ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอาร์เจนตินา มาก่อน
พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ นายอับดุลอะซีซ มุฮัมมัด เค. เอ. อัสซาดะห์ (Mr. Abdulaziz Mohammed K. A. Al-Sada) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐกาตาร์ประจำประเทศไทย นายอับดุลอะซีซ มุฮัมมัด เค. เอ. อัสซาดะห์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต กรมกิจการอาหรับ กระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ และกงสุลใหญ่รัฐกาตาร์ ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี มาก่อน
พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ นางลูซี อึนเจรี คีรูทู (Mrs. Lucy Nijeri Kiruthu) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทย นางลูซี อึนเจรี คีรูทู เคยดำรงตำแหน่งเป็นรักษาการอธิบดีกรมกิจการการเมืองและการทูต กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเคนยา มาก่อน
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายฮารี ปราโบโว (Mr. Hari Prabowo) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทย นายฮารี ปราโบโว เคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการและรองผู้แทนถาวร คณะผู้แทนถาวรสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายการ์ลิส เอเฮนบาอุมส์ (Mr. Kãrlis Eihenbaums) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรกในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐลัตเวียประจำประเทศไทยคนแรก นายการ์ลิส เอเฮนบาอุมส์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐลัตเวียประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย