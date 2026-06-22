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เดอะมีน อดีตสมาชิก OHANA รับสารภาพคดีลักทรัพย์นายจ้าง ยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศาลตัดสินแล้วคดี "เดอะมีน" อดีตทีมงาน OHANA รับสารภาพทุกข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง ชดใช้ค่าเสียหายอ่วม ด้าน "อาร์ม OHANA" โพสต์สวนเจ็บ แฉลึกตรวจสอบพบทำมาหลายปี ไม่ใช่แค่ปีเดียวอย่างที่อ้าง พร้อมทิ้งระเบิดลูกใหญ่ "เส้นทางการเงินก็น่าสนใจ โอนไปให้ใครบ้าง?"

วันนี้ (22 มิ.ย.) เฟซบุ๊ก "กัณป์ชสาน รัตนะ ทนายแบงค์" ได้ออกมาโพสต์เผยความคืบหน้าในคดีฟ้องร้อง "เดอะมีน" อดีตทีมงานในข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง หลังจากจำเลยให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาในชั้นศาล พร้อมรับโทษตามกฎหมาย และมีคำสั่งให้ชำระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น

โดยทางทนายระบุข้อความว่า "วันนี้ศาลนัดพิจารณาคดีสอบคำให้การในข้อหาลักทรัพย์นายจ้าง จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลตัดสินมีความผิดและรับโทษพร้อมทั้งให้ชำระเงินค่าเสียหาย ขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรม พี่ต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมกลับมาให้กับน้องๆ ทุกคนเต็มที่แล้วนะครับ #โอฮาน่า #OHANA #กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ"

ต่อมาเฟซบุ๊ก "Manasawee Thaing Tham" ของ อาร์ม โอฮาน่า ยูทูบเบอร์ชื่อดังและหนึ่งในผู้ก่อตั้งช่อง OHANA Clip ได้แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า "แกบอกพวกเรา ทำมาปีเดียว เราก็เชื่อใจ..... แต่เราตรวจสอบลึกลงไป แกทำมาหลายปีแล้วนิ เส้นทางการเงินก็น่าสนใจ โอนไปให้ใครบ้าง แจงกันเองในชั้นศาลนะ..... ขอบคุณทนายแบงค์ หนวดงาม ครับ🙏"

ล่าสุด นายพงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะมีน อดีตสมาชิก OHANA ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า "ผมได้รับสารภาพในสิ่งที่ผมได้ทำแล้วและศาลมีคำพิพากษาในวันนี้ ให้รับโทษและชำระเงินชดใช้ค่าเสียหายให้กับเพื่อนๆ ขอโทษเพื่อนๆ ทุกคนอีกครั้ง ขอบคุณศาลที่เมตตา และขอบคุณเพื่อนๆ ที่ยังให้โอกาส ขอบคุณจากหัวใจครับ"