วัดพุทธวิหารจัดงานบุญใหญ่รอบ 31 ปี ​พร้อมประชุมพระสงฆ์ทั่วยุโรป

คนไทยและชาวเยอรมันนับหมื่นแห่ร่วมงานบุญใหญ่ของวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เจ้าอาวาสวัดทั่วยุโรปกว่า250รูปเข้าร่วม ในงานประกอบด้วย
1. พิธีวางศิลาฤกษ์อุโบสถทรงไทยประยุกต์ เพื่อเป็นรากฐานแห่งการประดิษฐานพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง โดยมีพระพุทธชินราชัน นรเทพเยอรมัน อภิปูชนีย์เป็นพระประธานประจำวัดพุทธวิหาร
2. พิธีเปิดป้ายอาคาร 80 ปี พระพรหมวชิรปัญญาจารย์
3. พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 80 ปี เพื่อแสดงกตเวทิตาคุณถวายแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ องค์อุปถัมภ์วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน และสาขาวัดราชโอรสารามในต่างประเทศ อีกทั้งยังทรงคุณูปการในฐานะองค์ที่ปรึกษาสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปอีกด้วย
4. งานบุญเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้งวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน เยอรมนี 31 ปี อีกด้วย
งานจัดในวันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2569 เริ่มด้วยพิธีบวงสรวงและบันทึกภาพประวัติศาสตร์พระสงฆ์ทั่วทั้งยุโรปมาประชุมกัน ณ วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน ผู้แทนกรมศิลปากรบรรยายถวายความรู้ให้กับพระธรรมทูต สาธุชนในต่างประเทศ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ฉลองครบรอบการก่อตั้ง 31 ปี วัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน พิธีตักบาตรถวายภัตตาหารเพล พิธีเปิดป้ายอาคาร 80 ปี พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี) โดยมีพลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อด้วยพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในวาระครบรอบสตมวาร พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ พิธีถวายสักการะอายุวัฒนมงคล 80 ปี พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี) ของผู้แทนพระธรรมทูต และศิษยานุศิษย์ทั่วโลก พระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ โดย พระธรรมวชิรปฏิภาณ (บุญมา) สัมโมทนียกถาและอนุโมทนา โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ (ทองดี) ขณะเดียวกันมีการประชุมสมัยสามัญประจำปีของสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป (ส.ธ.ย.) ณ โรงแรม NH Berlin Alexanderplatz โดยมีพระพรหมวชิรปัญญาจารย์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นประธานในพิธี
พระพรหมวชิโรดม ผู้แทนประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ถวายสักการะพระราชวชิรศาสนวิเทศ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป กล่าวยกย่องคุณูปการผู้ทำประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ Buddhis Awards พระพรหมวชิรปัญญาจารย์ กล่าวเปิดการประชุมสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป
พระโพธิคุณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร กรุงเบอร์ลิน กล่าวถวายการต้อนรับ ในงานมีพระมหาเดชาเป็นProject Manager และมีผู้เข้าร่วมเช่นนายชัยกร เกียรติพงษ์สาร อัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเบอร์ลิน, ศ.ดร.อุทิส ศิริวรรณ นักวิชาการสายพุทธศาสนา, นางฐนิวรรณ กุลมงคล นายกสมาคมภัตตาคารไทยและนางสาวสาธิตา โสรัสสะ ได้นำบูทโครงการคลุกเคล้า (Cook-Cul) ข้าวแกงไปร่วมจัดเลี้ยง ณ วัดพุทธวิหาร เบอร์ลิน