“วินธัย” เผยชายแดนไทย-กัมพูชายังเผชิญหน้าบางพื้นที่ แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลัง กำชับกำลังพลระมัดระวังการยั่วยุ ถูกถ่ายคลิปนำไปบิดเบือน

โฆษก ทบ.เผยสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ยังเผชิญหน้ากันในบางพื้นที่ เช่นเขมรเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวาง กระทบกระทั่งทางวาจา แต่ยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลัง ชุดประสานงานในพื้นที่เคลียร์ได้ ฝ่ายไทยกำชับระมัดระวังการยั่วยุ อาจถูกบิดเบือนว่าละเมิดข้อตกลง และระมัดวังถูกถ่ายคลิปสร้างภาพเชิงลบ
วันนี้ (22 มิถุนายน 2569) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา และแนวทางการดำเนินงานของกองทัพบก เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อจุดยืนอันมั่นคงของฝ่ายไทย โดยกองทัพบกขอยืนยันเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการยึดถือข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมจากการประชุม GBC เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2568 เป็นกรอบการดำเนินงานหลัก พร้อมดำรงความพร้อมสูงสุดในการปกป้องอธิปไตย ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและส่งเสริมการดำรงชีวิตตามปกติสุขของประชาชนในพื้นที่ โดยทุกภารกิจดำเนินด้วยความรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดเงื่อนไขที่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบในเวทีระหว่างประเทศ
สำหรับภาพรวมสถานการณ์ในปัจจุบัน แม้ยังพบการเผชิญหน้าในบางพื้นที่ปฏิบัติการที่มีความอ่อนไหว เช่น การเข้ามาทักท้วงใกล้แนวเครื่องกีดขวางของไทย ซึ่งส่งผลให้เกิดการกระทบกระทั่งทางวาจาระหว่างกำลังพลในบางโอกาส แต่สถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงถึงขั้นใช้กำลัง และยังคงสามารถใช้กลไกของชุดประสานงานหน่วยในพื้นที่ในการเจรจาเพื่อคลี่คลายปัญหาและสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ แม้จะยังปรากฏพฤติกรรมยั่วยุทั้งในพื้นที่ชายแดนและบนสื่อสังคมออนไลน์อยู่บ้างก็ตาม
ในส่วนของแนวทางปฏิบัติ กองทัพบกได้ดำเนินงานตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นการเพิ่มความเข้มงวดด้านการเฝ้าระวัง ตรวจการณ์ เสริมความมั่นคงของที่มั่น ปรับปรุงเส้นทางลาดตระเวนและระบบส่งกำลังบำรุง ตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาทุ่นระเบิดตามแนวชายแดน โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพล ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาเฉพาะหน้าในพื้นที่ ฝ่ายไทยจะเน้นแนวทางสันติวิธีและการเจรจาทวิภาคีเป็นลำดับแรก ส่วนการใช้กำลังทางทหารจะกระทำเท่าที่จำเป็น ภายใต้กฎการใช้กำลัง (Rules of Engagement : ROE) และกรอบกติกาสากลอย่างเหมาะสม
ทางด้านการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ ในมิติทางทหารคาดว่าอาจยังคงมีการกระทบกระทั่งทางวาจาระดับบุคคล เนื่องจากฝ่ายไทยจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังไม่พบสิ่งบ่งชี้เชิงลึกที่สะท้อนถึงความตั้งใจใช้กำลังอาวุธเพื่อแก้ไขปัญหา แต่ฝ่ายไทยจะไม่ประมาทและพร้อมรับมือต่อทุกสถานการณ์ สำหรับในมิติการทูต ยังคงมุ่งเน้นการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบข้อตกลงตามถ้อยแถลงร่วมทั้งในระดับพื้นที่และระดับภูมิภาค โดยพร้อมขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือต่าง ๆ เมื่อบรรยากาศเอื้ออำนวย
นอกจากนี้ กองทัพบกได้กำชับหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังต่อการยั่วยุที่อาจนำไปสู่ความรุนแรง ซึ่งอาจถูกนำไปบิดเบือนว่าฝ่ายไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิง รวมทั้งให้ระมัดระวังการถูกบันทึกภาพหรือเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างภาพลักษณ์เชิงลบ เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือทางการสื่อสารในการบั่นทอนความน่าเชื่อถือของประเทศไทยทั้งในประเทศและในเวทีระหว่างประเทศ
กองทัพบกขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่า กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนอดกลั้น ยึดมั่นในกติกา มีความเข้มแข็ง และพร้อมปกป้องผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังความสามารถ