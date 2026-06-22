ทัพภาค 2 ยันเสียงระเบิดห้วยตามาเรียเมื่อเช้า มาจากฝั่งกัมพูชา ปัดไทยใช้อาวุธ

กองทัพภาคที่ 2 แจงเสียงระเบิด 3 ครั้งที่ห้วยตามาเรียตอนเช้ามืดวันนี้ มาจากพื้นที่ควบคุมของกัมพูชา ไม่ใช่ฝ่ายไทยใช้อาวุธ ชี้การคาดเดาอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศตามแนวชายแดน เผยเคยเกิดขึ้นหลายครั้ง อาจมาจากการใช้ระเบิดทำเหมืองหิน หรือสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิด
กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีเหตุเกิดเสียงระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในช่วงเวลาประมาณ 05.50 น. ของวันนี้ (22 มิ.ย.2569) โดยมีการอ้างว่า มีว่าเสียงดังกล่าวอาจเกิดจากการใช้อาวุธของฝ่ายไทยนั้น กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ พบว่ากำลังพลได้ยินเสียงระเบิดจำนวน 3 ครั้งในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม จากลักษณะและทิศทางของเสียง มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าแหล่งกำเนิดเสียงดังกล่าวมาจากพื้นที่ควบคุมของฝ่ายกัมพูชา และไม่ปรากฏหลักฐานหรือรายงานว่าหน่วยทหารไทยได้มีการใช้อาวุธ หรือดำเนินการใดที่เป็นสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ พื้นที่ชายแดนบริเวณดังกล่าวเคยมีรายงานการได้ยินเสียงระเบิดเป็นครั้งคราวมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัย เช่น การใช้วัตถุระเบิดเพื่อกิจกรรมด้านการก่อสร้างหรือทำเหมืองหิน รวมถึงกรณีสัตว์ป่าเหยียบกับระเบิดที่ยังตกค้างอยู่ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา จึงยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้จนกว่า จะมีการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
กองทัพภาคที่ 2 ระบุว่า การระบุชนิดอาวุธหรือกล่าวอ้างถึงแหล่งที่มาของเสียงระเบิด โดยอาศัยเพียงการคาดการณ์ อาจนำไปสู่ความเข้าใจคลาดเคลื่อน และส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์บริเวณแนวชายแดน จึงยึดหลักการนำเสนอข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบและสามารถยืนยันได้ด้วยพยานหลักฐานที่น่าเชื่อถือ
กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลทุกนายเป็นไปด้วยความยับยั้งชั่งใจ ภายใต้กรอบกฎหมาย หลักสากล และข้อตกลงที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ชายแดน ควบคู่กับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร ติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการ และเชื่อมั่นว่ากองทัพภาคที่ 2 จะดำเนินการด้วยความโปร่งใส รอบคอบ และยึดมั่นในข้อเท็จจริง เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน