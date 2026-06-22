"ป่าทับลานยังอยู่!" กรมอุทยานฯ กางเกณฑ์แก้ปัญหา คืนสิทธิ์เฉพาะชาวบ้านดั้งเดิม ลั่นฟันเด็ดขาดนายทุนฮุบป่า

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ออกโรงเคลียร์ชัดประเด็นร้อน 'ป่าทับลาน' ประกาศแนวทางแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน ยึดหลักสมดุลคนกับป่า ยืนยันคืนสิทธิ์ทำกินให้เฉพาะ 'ชาวบ้านดั้งเดิม' ที่พิสูจน์ได้ว่าอยู่มาก่อนประกาศเขตอุทยานฯ เท่านั้น พร้อมงัดมาตรการเด็ดขาดกวาดล้างกลุ่มนายทุนและผู้บุกรุกรายใหม่ หวังรักษาผืนป่าสมบูรณ์ควบคู่ไปกับการคืนความเป็นธรรมให้ชุมชนอย่างโปร่งใส
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. เพจ “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” ออกมาโพสต์ข้อความ แนวทางจัดการปัญหาพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยมุ่งเน้นความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิชุมชน
โดยจะดำเนินการคืนสิทธิที่ดินให้เฉพาะชาวบ้านดั้งเดิมที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าอยู่อาศัยมาก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ อย่างโปร่งใส ขณะเดียวกันก็ยังคงมาตรการปกป้องพื้นที่ป่าสมบูรณ์อย่างเข้มงวด พร้อมยืนยันที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดกับกลุ่มนายทุน ผู้บุกรุกใหม่ หรือผู้ที่สวมสิทธิโดยมิชอบ เพื่อรักษาผืนป่าควบคู่ไปกับการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“"ป่าทับลานยังอยู่! คืนสิทธิ์ให้เฉพาะชาวบ้านที่อยู่มาก่อนประกาศอุทยานฯเท่านั้น"
รัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์ชัดเจนในการจัดการปัญหาพื้นที่ทับลาน เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและการดูแลประชาชน
พื้นที่ป่าสมบูรณ์จะต้องได้รับการปกป้องดูแลอย่างเข้มงวดเช่นเดิม เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพให้คงอยู่ถึงคนรุ่นต่อไป
ชาวบ้านตัวจริง คือ ผู้ที่พิสูจน์ได้ว่าอยู่อาศัยมาก่อนประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติฯ จะได้รับการคืนสิทธิ์อย่างเป็นธรรม ผ่านกระบวนการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อกังวลเรื่องนายทุน หากพบการรุกล้ำหรือการสวมสิทธิ์โดยมิชอบ จะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้จะได้เร่งดำเนินการตามกฎหมายกับพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดำเนินคดีด้วยเช่นกัน
ร่วมกันรักษาป่าทับลาน เพื่อธรรมชาติ เพื่อชุมชน และเพื่ออนาคตของประเทศไทย“