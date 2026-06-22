"พูดแทนสัตว์ป่า อย่าลืมความเป็นมนุษย์!" นักวิชาการติง 'อิงฟ้า' โพสต์ #Saveทับลาน ชี้เป็นคนดังต้องมีข้อมูล ไม่ใช่แค่เกาะกระแส

ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ นักวิชาการด้านสังคมวิทยา ออกมาโพสต์วิพากษ์วิจารณ์การแสดงจุดยืน #Saveทับลาน ของนางงามสาว 'อิงฟ้า วราหะ' โดยชี้ว่าการโพสต์ข้อความพูดแทนสัตว์ป่านั้นเป็นเพียงการอนุรักษ์ที่ฉาบฉวย พร้อมตักเตือนในฐานะบุคคลสาธารณะว่าควรศึกษาข้อเท็จจริงเชิงลึก โดยเฉพาะปัญหาเขตอุทยานทับซ้อนที่ดินทำกินของชุมชน ไม่ใช่เพียงแค่เกาะกระแสสังคมจนละเลยความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
จากกรณี ท่ามกลางกระแสการรณรงค์ #Saveทับลาน ที่กำลังถูกพูดถึงในโลกออนไลน์ ล่าสุดนางงามและนักแสดงสาว “อิงฟ้า วราหะ” ก็ได้ออกมาแสดงจุดยืนผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ร่วมส่งเสียงปกป้องผืนป่าและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
โดยอิงฟ้าได้โพสต์ข้อความสั้นๆ ผ่านเฟซบุ๊กว่า “#Saveทับลาน” พร้อมคอมเมนต์เพิ่มเติมว่า “ช่วยกันนะ เชื่อว่าโลกนี้ไม่ได้มีพื้นที่ไว้ให้มนุษย์อย่างเดียว ขอให้เสียงของเรามีความหมาย สัตว์พูดไม่ได้แต่มนุษย์อย่างเรา พูดแทนเค้าได้นะ”
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. ผศ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยแสดงจุดยืนด้านการอนุรักษ์ของคุณอิงฟ้าในประเด็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน โดยผู้เขียนมองว่าเป็นการเกาะกระแสสังคมโดยขาดการศึกษาข้อเท็จจริงเชิงลึกอย่างรอบด้าน (เช่น ปัญหาการประกาศเขตอุทยานทับซ้อนที่ดินชุมชน) พร้อมทั้งตักเตือนว่าในฐานะบุคคลสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อความคิดของคนในสังคม ควรแสดงความคิดเห็นโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล ข้อมูลที่ถูกต้อง และวิจารณญาณ มากกว่าเพียงแค่การโพสต์ข้อความในเชิงสัญลักษณ์เพื่อสถาปนาตนเองเป็นนักอนุรักษ์เพียงผิวเผิน ทั้งนี้เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“ยินดีด้วยที่คุณอิงฟ้าได้เป็นนักอนุรักษ์แล้วจากการโพสต์ทีเดียวว่าพูดแทนสัตว์ป่า
เห็นไหมครับว่าการเป็นนักอนุรักษ์ยุคดิจิทัลมันไม่ยากเลย แต่ขอโทษนะครับที่ผมต้องบอกคุณอิงฟ้าว่ามนุษย์ต่างกับสัตว์ป่าตรงที่มนุษย์มีเหตุมีผล มนุษย์แยกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิด มนุษย์จึงต้องมีความรู้ มีข้อมูลที่ถูกต้อง และนั่นทำให้มนุษย์มีอารยธรรม แตกต่างไปจากสัตว์ป่า ดังนั้น เมื่อพูดแทนสัตว์ป่าแล้วก็อย่าลืมความเป็นมนุษย์นะครับ
ในกรณีทับลาน คุณอิงฟ้าควรศึกษาข้อมูลให้มากกว่านี้ครับ เช่น ความเป็นมา หรืออุทยานประกาศทับที่ของชุมชนไหม ไม่ใช่เห็นว่าเป็นกระแสอนุรักษ์ก็กระโดดเข้าใส่แบบนึ้ เพราะความเป็นนางงาม เป็นดารา มันคือการเป็นบุคคลสาธารณะ การเสนอความเห็นมันมีผลต่อความคิดของคนในสังคม
ผมอยากบอกคุณอิงฟ้าว่าการเป็นนักอนุรักษ์ในยุคนี้ไม่ยากครับ แค่โพสต์ว่าพูดแทนสัตว์ป่าแบบที่คุณทำก็เป็นแล้วครับ แต่การเป็นนักอนุรักษ์ที่มีความเป็นมนุษย์ด้วยมันยากครับ“