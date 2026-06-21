“ปานเทพ” เปิดตัวพยานมัด “ทนายตั้ม” คดีฉ้อโกง “มาดามอ้อย” พรุ่งนี้ โต้ข้อหาเอี่ยวฮั้วประมูลงาน AOT

“อ.ปานเทพ” เปิดตัวพยานที่นำไปสู่คำพิพากษาจำคุก “ทนายตั้ม” ในคดีฉ้อโกง “มาดามอ้อย” พรุ่งนี้ เพื่อโต้แย้งข้อหาเอี่ยวฮั้วประมูลงาน AOT ชี้เป็น e-Bidding โปร่งใส ยากแทรกแซงผลประมูล ย้ำเคยผ่านกระบวนการในชั้นศาลแล้ว ส่วนนักการเมืองที่ถูกพาดพิงก็ไม่ได้คุมงานกระทรวงคมนาคม
จากกรณีนายษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ “ทนายตั้ม” ถูกศาลพิพากษาจำคุก 5 ปี 12 เดือน พร้อมให้ชดใช้เงิน 72 ล้านบาท ในคดีฉ้อโกงนางสาวจตุพร อุบลเลิศ หรือมาดามอ้อย และต่อมาได้รับการประกันตัว ซึ่งภายหลังออกจากเรือนจำ ทนายตั้มได้เปิดประเด็นตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) พร้อมพาดพิงถึงพยานในคดีที่ทำตนถูกพิพากษาจำคุก รวมทั้งนักการเมืองและกลุ่มบ้านพระอาทิตย์ว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการได้รับงานในท่าอากาศยานนั้น
ในเรื่องนี้ นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้อธิบายในรายการ “NEWS HOUR” ทางสถานีข่าว NEWS1 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นการดำเนินการผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเสรีและโปร่งใส
นายปานเทพกล่าวว่า ตามเอกสารประกาศประกวดราคา ผู้เสนอราคาทุกรายต้องยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ภายในวันและเวลาที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมไม่สามารถทราบราคาของคู่แข่งล่วงหน้าได้ อีกทั้งรายละเอียดของโครงการและเงื่อนไขการประกวดราคายังเปิดเผยให้สาธารณชนสามารถดาวน์โหลดและตรวจสอบได้ตั้งแต่วันประกาศจนถึงวันยื่นข้อเสนอ
สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบตรวจสอบ แจ้งเตือน และปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยานหลายแห่งของ AOT ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย โดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องผ่านการทดสอบอุปกรณ์และรับฟังคำชี้แจงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในโครงการ
นายปานเทพตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อกระบวนการดังกล่าวเป็นการประกวดราคาแบบเปิด มีผู้เข้าร่วมแข่งขันหลายราย และดำเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบของภาครัฐ จึงเป็นเรื่องยากที่จะกล่าวอ้างว่าบุคคลภายนอกหรือกลุ่มการเมืองใดสามารถเข้าไปกำหนดผลการประมูลได้ โดยเฉพาะการพาดพิงถึง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือกลุ่มบ้านพระอาทิตย์ ซึ่งไม่ได้มีอำนาจกำกับดูแลกระทรวงคมนาคมโดยตรง
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า ในช่วงเวลาที่ถูกกล่าวถึง กระทรวงคมนาคมอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพรรคภูมิใจไทย จึงเกิดคำถามกลับไปยังผู้กล่าวหาว่าเหตุใดจึงพุ่งเป้าไปยังบุคคลและกลุ่มการเมืองที่ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับหน่วยงานเจ้าของโครงการ
นายปานเทพกล่าวอีกว่า ประเด็นดังกล่าวเคยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลมาแล้ว โดยมีการไต่สวนพยานและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับขั้นตอนการประมูล ซึ่งฝ่ายบริษัทผู้ชนะการประมูลได้ชี้แจงต่อศาลว่าเข้าร่วมการแข่งขันตามกระบวนการปกติ และไม่มีบุคคลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงหรือให้ความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ
ล่าสุด นายปานเทพ เปิดเผยผ่านทางเฟซบุ๊กว่า ในวันที่ 22 มิถุนายน 2569 เวลา 13.30 น. ที่บ้านพระอาทิตย์ จะมีการแถลงข่าวเปิดตัวพยานปากสำคัญที่นำไปสู่คำพิพากษาของศาลอาญาให้จำคุกนายษิทราในคดีฉ้อโกงมาดามอ้อย ซึ่งพยานคนดังกล่าวถูกใส่ความว่าฮั้วประมูลงาน AOT