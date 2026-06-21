ชุมชนชาวไทยในมหานครนิวยอร์ก จัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 ชุมชนชาวไทยในมหานครนิวยอร์กได้ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมีการปิดถนนบริเวณพื้นที่จัดงานเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยและประชาชนทั่วไปได้ร่วมถวายความอาลัยอย่างพร้อมเพรียง
ภายในงานได้มีการประดับและจัดตกแต่งด้วยดอกไม้สด ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สามารถนำไปปลูกต่อได้ ภายหลังเสร็จสิ้นงาน ดอกไม้เหล่านี้จะถูกนำไปแจกจ่ายให้แก่สมาชิกในชุมชน เพื่อนำไปปลูกและดูแลต่อไป เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวัง ความงดงาม และการสืบสานคุณความดีให้เติบโตต่อไปในอนาคต
นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ในการแสดงพระธรรมเทศนาและนำสวดมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งถ่ายทอดหลักธรรมคำสอนเกี่ยวกับความไม่เที่ยงของชีวิต การดำรงตนด้วยสติ และการทำความดีเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบ ความเคารพ และความสามัคคีของพี่น้องชาวไทยในต่างแดน ที่มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ด้วยความสำนึกในพระเมตตาอย่างหาที่สุดมิได้