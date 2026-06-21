ดร.ธรณ์เตือนวิกฤตโลกร้อน! ชี้โลกอาจทะลุ 1.5 องศาฯ ภายใน 4 ปี นักวิทยาศาสตร์เชื่อควรจับตาใกล้ชิด

ดร.ธรณ์ โพสต์เตือนภัยภาวะโลกร้อน หลังระบุว่าเป้าหมายจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสอาจถูกทำลายเร็วกว่าที่คาด จากเดิมที่มองว่าเป็นเป้าหมายระยะยาว แต่ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุดชี้ว่าโลกอาจเข้าใกล้จุดดังกล่าวภายในเวลาเพียงไม่กี่ปีข้างหน้า
วันนี้ (21 ธ.ค.) กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่า “เราเคยตกลงว่าโลกจะไม่ร้อนเกิน 1.5 องศาในอีก 75 ปีข้างหน้า แต่ความจริงที่เกิดคือโลกจะร้อนเกิน 1.5 องศาแบบถาวรในอีก 4 ปีข้างหน้า” จนมีผู้เข้ามากดถูกใจและแชร์ต่อจำนวนมาก
ข้อความดังกล่าวสะท้อนความกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนและเป้าหมายการจำกัดอุณหภูมิโลกตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ซึ่งนานาประเทศร่วมกันตั้งเป้าควบคุมอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่ให้สูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์หลายสำนักประเมินตรงกันว่า โลกกำลังเข้าใกล้ระดับอุณหภูมิ 1.5 องศาเซลเซียสเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีโอกาสสูงที่จะเกิดการแตะหรือทะลุระดับดังกล่าวในช่วงทศวรรษนี้ หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงดำเนินต่อไปในอัตราปัจจุบัน
องค์การสหประชาชาติระบุว่า แม้บางช่วงเวลาของปีที่ผ่านมาอุณหภูมิโลกเฉลี่ยจะสูงเกิน 1.5 องศาเซลเซียสแล้ว แต่การจะถือว่า “ทะลุเป้าหมายอย่างถาวร” จำเป็นต้องพิจารณาจากค่าเฉลี่ยระยะยาวหลายปี ไม่ใช่อุณหภูมิรายเดือนหรือรายปีเพียงอย่างเดียว
ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพภูมิอากาศยังเตือนว่า ทุกๆ การเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกแม้เพียงเล็กน้อย สามารถส่งผลให้คลื่นความร้อน ภัยแล้ง ไฟป่า น้ำท่วม และสภาพอากาศสุดขั้วเกิดถี่และรุนแรงมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชากรทั่วโลก
แม้ข้อความในโพสต์จะเป็นการสื่อสารในเชิงเตือนภัยและอาจไม่ตรงกับกรอบเวลาทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมด แต่ก็สะท้อนความกังวลที่เพิ่มขึ้นต่อวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ซึ่งกำลังกลายเป็นหนึ่งในความท้าทายสำคัญของโลกในศตวรรษนี้ โดยนักวิทยาศาสตร์ยังคงย้ำว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างเร่งด่วนยังเป็นกุญแจสำคัญในการชะลอการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกในอนาคต