ทรูมันนี่แจ้งเติมเงินผ่านเซเว่นฯ ต้องเสียบบัตรประชาชน ยกเว้นสแกนบาร์โค้ดไม่ต้องยืนยันตัวตน

แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ประกาศ ตั้งแต่ 26 มิ.ย. 69 เติมเงินทรูมันนี่ผ่าน 7-Eleven ด้วยวิธีระบุหมายเลขโทรศัพท์ ต้องยืนยันตัวตน เสียบบัตรประชาชน หรือกรอกเลขบัตรประชาชนก่อนทำรายการทุกครั้ง ยกเว้น 'สแกนบาร์โค้ด' ทำรายการได้ตามปกติ
วันนี้ (21 มิ.ย. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า แอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet ของบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด ซึ่งเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) สำหรับซื้อสินค้าและบริการ ได้ส่งข้อความแจ้งเตือน (Push Notification) แจ้งเปลี่ยนแปลงการเติมเงินผ่าน 7-Eleven ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2569 การเติมเงินทรูมันนี่ผ่านช่องทาง 7-Eleven ด้วยวิธี 'ระบุหมายเลขโทรศัพท์' จะต้องทำการยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประชาชน หรือกรอกหมายเลขบัตรประชาชนก่อนทำรายการทุกครั้ง ทั้งนี้หากเติมเงินด้วยวิธี 'สแกนบาร์โค้ด' สามารถทำรายการได้ตามปกติ โดยไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติม
รายงานข่าวระบุว่า สำหรับการเติมเงินด้วยวิธี 'สแกนบาร์โค้ด' ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น บนหน้าแรกของแอปพลิเคชัน จะมีช่อง "วอลเล็ท" ซึ่งแสดงยอดเงินวงเหลือ ให้กดปุ่ม "เติมเงิน" จากนั้นเมนู "เติมเงินด้วยวิธีอื่นๆ" เลือก "7-Eleven" หน้าจอจะระบุว่า "ให้พนักงาน 7-Eleven สแกนบาร์โค้ดนี้เพื่อเติมเงิน" แล้วนำบาร์โค้ดให้พนักงานเซเว่นอีเลฟเว่นยิงเครื่องสแกน โดยเจ้าของบัญชีต้องเป็นผู้ทำรายการเองเท่านั้น สามารถเติมเงินได้ครั้งละ 10 - 3,000 บาทต่อครั้ง ฟรีค่าธรรมเนียม