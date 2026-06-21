ชาวเน็ตจับตา! อบต.พรุดินนา กระบี่ ประกาศผลพนักงานจ้าง นามสกุลเดียวกับ 'นายก อบต.' เป๊ะ

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ หลัง อบต.พรุดินนา จ.กระบี่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ เผยผู้สอบได้ลำดับที่ 1 นามสกุล "บุญเมือง" ซึ่งตรงกับนามสกุลของนายก อบต. ผู้ลงนามในประกาศ จนชาวเน็ตแห่ตั้งข้อสังเกตและเรียกร้องความโปร่งใส
วันนี้ (21 มิ.ย. 2569) เฟซบุ๊กเพจ "องค์การบริหารส่วนตำบลพรุดินนา" อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ โพสต์ประกาศ เรื่อง ผู้ผ่านการการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2569 ระบุว่า "ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลพรุดินนา ได้ดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลพรุดินนา ในตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง) จํานวน 1 อัตรา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 นั้น
บัดนี้ การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล บุคคลเป็นพนักงานจ้าง ได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอํานาจตามความในข้อ 20 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตําบลจังหวัดกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 17 กันยายน 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง จึงประกาศขึ้นบัญชี ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยเรียงลําดับจากผู้ที่สอบ ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลําดับ ดังนี้
ตําาแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ (กองคลัง) ลําดับที่ 1 เลขประจําตัวสอบ 002 ชื่อ-สกุล นางสาวจุรีรัตน์ บุญเมือง
ทั้งนี้ ให้ผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรร มารายงานตัว ภายใน 3 วัน นับจากวันได้รับ แจ้งให้มารายงานตัว ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลพรุดินนา อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2569 นายคนึง บุญเมือง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพรุดินนา"
บรรดาชาวเน็ตได้ตั้งข้อสงสัยว่า ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง มีนามสกุล "บุญเมือง" ซึ่งเป็นนามสกุลเดียวกับ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพรุดินนา