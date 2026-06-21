หนุ่มโวยใครไม่รู้เอาภาพไปเจน AI มโนว่าสนิทสนม เตือนให้หยุดการกระทำ

ชายรายหนึ่งโพสต์เตือนคนไม่รู้จักกันมาก่อน เอาภาพไปเจน AI ทำเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ขอให้หยุดการกระทำเดี๋ยวนี้ พบเปิดกฎหมายทำแบบนี้ผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ่วงหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหากทำให้เสียหาย
วันนี้ (21 มิ.ย. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า บนโซเชียลฯ แชร์ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์ภาพที่มีใครก็ไม่รู้นำภาพของตนเองไปดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และข้อความระบุว่า "ผมกับบุคคลในภาพไม่เคยรู้จักกันมาก่อน แต่บุคคลในภาพนำเอารูปภาพผมไปเจน AI ทำให้ผมเกิดความเสียหาย ขอให้คุณหยุดการกระทำของคุณลงซะ หากยังไม่หยุด ผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ... ชื่นชอบกันได้ แต่ไม่ใช่จะเอารูปผมไปทำอะไรก็ได้ แล้วตั้ง Status เหมือนผมเป็นส่วนหนึ่งในชีวิต ไม่ไหวนะครับแบบนี้ แล้วเป็นรูปชุดตรวจการด้วย ถ้าคนมองไม่ออกว่าเป็น AI เขาจะมองผมยังไง"
กรณีดังกล่าว สืบเนื่องจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง นำภาพบุคคลอื่นมาดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เสมือนเป็นภาพคู่ แล้วนำมาโพสต์ลงเฟซบุ๊ก พร้อมข้อความกำกับภาพ เสมือนมีความสนิทสนมกัน
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สำหรับการตัดต่อภาพผู้อื่น รวมถึงภาพนิ่งและวิดีโอ แล้วนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จนทำให้เจ้าของภาพได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง หรืออับอาย มีความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 16 โทษสูงสุด จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หากภาพที่ตัดต่อเป็นการใส่ร้ายหรือทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ยังมีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท และหากเป็นภาพลามกอนาจาร ถือเป็นการนำเข้าข้อมูลลามก ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14 มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท