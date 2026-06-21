ผกก.แจงตำรวจไทรน้อยปิดเพจ เหตุเพราะทำไม่ไหว ไม่เกี่ยวกับปมจับรถบรรทุก

ผกก.สภ.ไทรน้อย ชี้แจงกรณีเพจ "ที่นี่ไทรน้อย" และ "จ่าจักร จราจรไทรน้อย" ระบุเจ้าตัวขอปิดเพจเองเพราะทำไม่ไหว แก้ปัญหาให้ไม่ทัน เสาร์-อาทิตย์รับแจ้งไม่หยุด ยืนยันคดีรถบรรทุกดำเนินคดีไปตามปกติ ไม่มีการช่วยเหลือ เผยเจ้าตัวขอโทษผู้บังคับบัญชาแล้วที่ทำให้เข้าใจผิด
รายงานข่าวแจ้งว่า เฟซบุ๊กเพจ "ที่นี่ไทรน้อย" และ "จ่าจักร จราจรไทรน้อย" ซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ปิดเพจพร้อมกัน โดยเพจ "ที่นี่ไทรน้อย" ระบุเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2569 ว่า "ถึงผู้ติดตามเพจที่นี่ไทรน้อยทุกท่าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ผมขอขอบคุณทุกคนจากใจจริง ที่ติดตาม ให้กำลังใจ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเพจแห่งนี้ ช่วงนี้ขอพักการเคลื่อนไหว หรือยุติเพจไว้เท่านี้ หวังว่าคงได้มาเจอกันใหม่เมื่อพร้อมมากกว่านี้ แต่ยังคงปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิม แล้วพบกันใหม่เมื่อทุกอย่างดีขึ้น ฝากติดตามของ จ่าจักร จราจรไทรน้อย ได้เลยนะครับ ทำงาน ทุ่มเท รับความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนชาวไทรน้อยได้เสมอมา"
ด้านเพจ "จ่าจักร จราจรไทรน้อย" ระบุเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2569 ว่า "ปิดเพจ ขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านนะครับ วันนี้เราบอกลากันแล้ว ร้องเรียน โทร. 02-923-8778 สภ.ไทรน้อย ขอบคุณครับ กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ"
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า ย้อนไปเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ตำรวจที่ชื่อว่า "จ่าจักร" ลงพื้นที่สกัดรถพ่วงติดไฟส่องสว่าง บังโคลนยื่น วิ่งผิดเวลาบนถนนบางกรวย-ไทรน้อย เปรียบเทียบปรับเรียบร้อย โพสต์โชว์ผลงานตามปกติ แต่พอวันที่ 20 มิ.ย. ภาพถูกลบเกลี้ยง เพจปิดเงียบทั้งคู่ กลายเป็นที่วิจารณ์ว่า รถบรรทุกคันนั้นเป็นของผู้กว้างขวาง ที่ร้องเรียนนายตำรวจระดับสูงว่าจับรถเพื่อเอาคอนเทนต์ จนคนทำเพจโดนตำหนิ
ล่าสุดวันนี้ (21 มิ.ย. 2569) ผู้สื่อข่าว MGR Online ติดต่อไปยัง พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา ฐานิสภัทราพงศ์ ผกก.สภ.ไทรน้อย ชี้แจงว่า กรณีของจ่าจักร ซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา ปิดเพจเพราะการรับแจ้งเหตุแก้ปัญหาให้ไม่ทัน บอกว่าไม่ไหว ก็เลยจะขอปิดเพจไป ส่วนที่ประชาชนกล่าวอ้างว่ามีการสั่งให้ปิดนั้น ไม่มี และไม่รู้จักกับรถบรรทุกคันดังกล่าว จ่าจักรจับกุมไปตามหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.จราจร และดำเนินคดีไปตามปกติ ไม่มีการช่วยเหลือ ไม่รู้จักกับฝั่งรถบรรทุกเป็นการส่วนตัว จับกุมตามหน้าที่อย่างเดียว
ส่วนคำทิ้งท้ายที่กล่าวว่า "กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอ" นั้น พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา กล่าวว่า เป็นคำขวัญประจำตัวของเขา พิมพ์ไว้ตลอดทุกครั้งเมื่อโพสต์ ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ส่วนตัวคิดว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรมกับองค์กร แต่ไม่เป็นไร เอาเวลาไปทำหน้าที่ที่เกิดประโยชน์กับประชาชน เช่น แก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดดีกว่า เรื่องนี้ในไลน์ จ่าจักรก็กล่าวขอโทษผู้บังคับบัญชาที่ทำให้เข้าใจผิดแบบนี้
"เรื่องนี้เป็นความบังเอิญขึ้นมา และกลายเป็นว่าพูดลักษณะแบบนี้ให้องค์กรเสีย ผมไม่โอเคเหมือนกัน แต่ว่าเราก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กว่า อย่างนี้ดีกว่า" พ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชา กล่าว
ผกก.สภ.ไทรน้อย กล่าวว่า ตำรวจทำหน้าที่ถูกต้อง คดีนี้ก็จับกุมปกติ จ่าจักรก็เป็นคนทำงาน ขยันดี แต่ปัญหาคือเขาทำไม่ไหว หลังๆ เขาขอเฉพาะช่วงเวลาที่แจ้ง เขาจะไปตรวจสอบให้ช่วงเวลาที่ปฎิบัติราชการได้ไหม เสาร์-อาทิตย์เขาไม่ไหว มีเหตุที่ประชาชนแจ้งในเรื่อง พ.ร.บ.จราจร มีคนแจ้งมาก็ไปตรวจสอบและจับกุม ในช่วงวันเวลาปกติ เสาร์-อาทิตย์เขาก็ไปดู เขาไม่ไหว
อย่างไรก็ตาม ในเวลาต่อมาผู้สื่อข่าว MGR Online โทรศัพท์ไปยังจ่าจักร ปรากฎว่าไม่รับสาย