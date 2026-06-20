“อังเคิล” โดนแล้ว! เฟซบุ๊กลบคลิป “ฮุนเซน” ขู่นักการเมืองฝ่ายค้าน ชี้หยาบคาย-รุนแรง

เฟซบุ๊กลบวิดีโอคลิปการปราศรัยของ “ฮุนเซน” ที่มีข้อความข่มขู่ฝ่ายค้านแล้ว หลังจากองค์กรเขมรเพื่อประชาธิปไตย ยื่นร้องไปที่ Meta บริษัทแม่
สำนักข่าว TFA Khmer ในเครือวิทยุเอเชียเสรี รายงานงานว่า บริษัท Meta เจ้าของแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก ได้ตัดสินใจลบวิดีโอของนายฮุน เซน รักษาการประมุขแห่งรัฐและประธานวุฒิสภากัมูชา ที่ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพและมีลักษณะข่มขู่ว่า "โผล่มาเมื่อไหร่ เจอทุบเมื่อนั้น" (ងើបមួយ វ៉ៃមួយ) ออกจาก Facebook ของเขาแล้วในวันที่ 18 มิถุนายนที่ผ่านมา ทั้งนี้ตามการยืนยันของประธานองค์กรขบวนการเขมรเพื่อประชาธิปไตย (KMD) นางมู สุขฮัว ซึ่งได้รับอีเมลตอบกลับจากตัวแทนของบริษัท Meta
การตัดสินใจลบข้อความข่มขู่ทางการเมืองของนายฮุน เซน ออกจาก Facebook ในครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่องค์กรขบวนการเขมรเพื่อประชาธิปไตย รวมถึงชุมชนชาวเขมรในต่างประเทศ ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังบริษัท Meta และบริษัท Facebook เพื่อต่อต้านนายฮุน เซน ที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเผยแพร่ข้อความข่มขู่ ภาษาที่รุนแรง และถ้อยคำไม่สุภาพ
ทั้งนี้ นายฮุนเซน ใช้เฟซบุ๊กเป็นทางการของตัวเอง คือ Samdech Hun Sen of Cambodia ซึ่งมีผู้ติดตามมากกว่า 15 ล้านคน เป็นช่องทางในการสื่อสารนโยบายและความคิดของตัวเอง โดยเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.69 นายฮุน เซน ได้โพสต์วิดีโอคลิปการปราศรัยตอนหนึ่งมีคำกล่าวว่า “พวกที่เอะอะอะไร ก็คิดจะล้มตระกูลฮุน ผมขอฝากบอกพวกคุณไว้ตรงนี้เลยนะ ใครก็ตามที่บังอาจคิดจะล้มล้างรัฐบาล โผล่หัวออกมาเมื่อไหร่ ผมจะทุบเมื่อนั้น ถ้าพวกแกยังคงดึงดันจะพูดเรื่องล้มล้างตระกูลฮุน ผมขอบอกย้ำกับพวกแกให้ชัดๆ เลยว่าต่อให้ไม่มีตระกูลฮุนเป็นผู้นำ มันก็ยังไม่ถึงคิวของพวกแกอยู่ดี เพราะมีเพียงกลุ่มเทวดาและลูกหลานเทวดาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ถือครองอำนาจในประเทศนี้
“และหากฮุน มาเนต ไม่สามารถนำพาประเทศได้ หรือไม่มีใครในตระกูลฮุนหลงเหลืออยู่ มันก็ยังไม่ถึงคิวของไอ้ตระกูลสม(นายสม รังสี) นั่นหรอก แต่จะเป็นคนของตระกูลเทวดา ซึ่งหมายถึงบุคคลภายในพรรคประชาชนกัมพูชา คิวของพวกแกยังอีกห่างไกล” นายฮุนเซนกล่าว